Незалежна й суверенна Україна – беззаперечна умова безпеки Польщі та всієї Європи, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що незалежна й суверенна Україна - це беззаперечна умова безпеки всієї Європи.

Про це Туск сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Незалежна, суверенна Україна, яка сама вирішує свою долю, - це не лише очевидна історична справедливість, а і безперечна умова безпеки Польщі та всієї Європи", - наголосив він.

Раніше повідомлялось, що 15 січня 2025 року президент Володимир Зеленський прибув до Варшави, де заплановано зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, президентом Анджеєм Дудою та українською громадою.

