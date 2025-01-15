Незалежна й суверенна Україна – беззаперечна умова безпеки Польщі та всієї Європи, - Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що незалежна й суверенна Україна - це беззаперечна умова безпеки всієї Європи.
Про це Туск сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Незалежна, суверенна Україна, яка сама вирішує свою долю, - це не лише очевидна історична справедливість, а і безперечна умова безпеки Польщі та всієї Європи", - наголосив він.
Раніше повідомлялось, що 15 січня 2025 року президент Володимир Зеленський прибув до Варшави, де заплановано зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, президентом Анджеєм Дудою та українською громадою.
