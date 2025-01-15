Польща працюватиме над прискоренням вступу України до ЄС, - Туск
Прем'єр Польщі Дональд Туск запевнив, що Варшава працюватиме над прискоренням процесу вступу країни до ЄС.
Про це він заявив на пресконференції із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми говорили про цей шлях до Європейського Союзу. Є дві речі, які я хотів би чітко відзначити. Польське головування дасть змогу вийти з глухого кута, який був очевидний в останні місяці. Ми працюватимемо разом з Україною і нашими європейськими партнерами, до того ж беззастережно, щоб максимально прискорити процес вступу до ЄС", - сказав він.
Раніше повідомлялось, що 15 січня 2025 року президент Володимир Зеленський прибув до Варшави, де заплановано зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, президентом Анджеєм Дудою та українською громадою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
курка чи яйцеЄС чи НАТО? Або ні те, і ні це одночасно?