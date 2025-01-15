УКР
Польща працюватиме над прискоренням вступу України до ЄС, - Туск

Польща прискорюватиме вступ України до ЄС

Прем'єр Польщі Дональд Туск запевнив, що Варшава працюватиме над прискоренням процесу вступу країни до ЄС.

Про це він заявив на пресконференції із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми говорили про цей шлях до Європейського Союзу. Є дві речі, які я хотів би чітко відзначити. Польське головування дасть змогу вийти з глухого кута, який був очевидний в останні місяці. Ми працюватимемо разом з Україною і нашими європейськими партнерами, до того ж беззастережно, щоб максимально прискорити процес вступу до ЄС", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що 15 січня 2025 року президент Володимир Зеленський прибув до Варшави, де заплановано зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, президентом Анджеєм Дудою та українською громадою.

Також читайте: Членство України в НАТО та ЄС це також гарантії безпеки для всієї Європи, - глава МЗС Естонії Цахкна

Дякуємо союзникам за чесну позицію і незламну підтримку України.
15.01.2025 15:02 Відповісти
ви ще не знаєте ціну такої підтримки, поляки ніколи не підтримають задарма, і війна для них супервигідна позиція в усіх відношеннях. Польща завжди історично зраджувала Україну на якомусь етапі...
15.01.2025 16:31 Відповісти
А що раніше курка чи яйце ЄС чи НАТО? Або ні те, і ні це одночасно?
15.01.2025 15:25 Відповісти
все брешут
15.01.2025 15:41 Відповісти
Ох і брехло. Україна при вступі в ЄС буде головним конкурентом пшеків і вони це краще за всіх розуміють.
15.01.2025 16:22 Відповісти
 
 