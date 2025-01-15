УКР
Зеленський прибув до Варшави: зустрінеться із Туском та Дудою

Володимир Зеленський

У середу, 15 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до Варшави, де заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, президентом Анджеєм Дудою та українською громадою.

Про це у коментарі журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Президент прибув до Польщі. Невдовзі розпочнеться його зустріч із Туском, потім з Дудою, буде також зустріч з українською громадою та інші заходи", - повідомив Никифоров.

Зустрічі з польськими високопосадовцями стануть нагодою для обговорення двосторонніх відносин, підтримки України у протистоянні російській агресії та інтеграційних процесів у межах ЄС і НАТО.

Раніше повідомлялося, що Зеленський і президент Австрії Ван дер Беллен візьмуть участь у роботі Економічного форуму, який відбудеться 21 січня в Давосі.

та ладно... це фото три річної давнини,,, пінджак і браслети, "які він не зніме поки не висвободить всіх із полону"
показати весь коментар
15.01.2025 10:59 Відповісти
Так воно шо, плацкартом туди приїхало*
показати весь коментар
15.01.2025 11:01 Відповісти
какая разніца, всеодно на чліні дЄрьмака.
показати весь коментар
15.01.2025 11:12 Відповісти
Адепти секти "ЗЕленой сечи в очи" поясніть мені, нафуя ваш гуру літокам до Варшави літав коли авто по Варшавке від Києва туди 800км? Грошей багато? До речи воно ж могло і плацкартом проїхатись, з мівіною.
показати весь коментар
15.01.2025 11:00 Відповісти
Фотки нема бо зезидент трохи обдовбаний, але ви не журіться. Він все порішає і повернеться вас добити
показати весь коментар
15.01.2025 11:06 Відповісти
Не матюкайтесь на нього. Він свою роботу перезедента вже виконав. Гундосик вже змонтований.
показати весь коментар
15.01.2025 11:09 Відповісти
Потужно
показати весь коментар
15.01.2025 11:18 Відповісти
Хто його випустив с концтабору
показати весь коментар
15.01.2025 11:23 Відповісти
йому не можна виїзджати за кордон - в цей же день рашисти масовано обстрілюють Україну
показати весь коментар
15.01.2025 11:45 Відповісти
 
 