Зеленський прибув до Варшави: зустрінеться із Туском та Дудою

У середу, 15 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до Варшави, де заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, президентом Анджеєм Дудою та українською громадою.

Про це у коментарі журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Президент прибув до Польщі. Невдовзі розпочнеться його зустріч із Туском, потім з Дудою, буде також зустріч з українською громадою та інші заходи", - повідомив Никифоров.

Зустрічі з польськими високопосадовцями стануть нагодою для обговорення двосторонніх відносин, підтримки України у протистоянні російській агресії та інтеграційних процесів у межах ЄС і НАТО.

Раніше повідомлялося, що Зеленський і президент Австрії Ван дер Беллен візьмуть участь у роботі Економічного форуму, який відбудеться 21 січня в Давосі.

