Зеленский прибыл в Варшаву: встретится с Туском и Дудой

В среду, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву, где запланированы встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском, президентом Анджеем Дудой и украинской громадой.

Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

"Президент прибыл в Польшу. Вскоре начнется его встреча с Туском, затем с Дудой, будет также встреча с украинской общиной и другие мероприятия", - сообщил Никифоров.

Встречи с польскими чиновниками станут возможностью для обсуждения двусторонних отношений, поддержки Украины в противостоянии российской агрессии и интеграционных процессов в рамках ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось, что Зеленский и президент Австрии Ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума, который состоится 21 января в Давосе.

