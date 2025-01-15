РУС
Новости
1 994 9

Зеленский прибыл в Варшаву: встретится с Туском и Дудой

Володимир Зеленський

В среду, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву, где запланированы встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском, президентом Анджеем Дудой и украинской громадой.

Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Президент прибыл в Польшу. Вскоре начнется его встреча с Туском, затем с Дудой, будет также встреча с украинской общиной и другие мероприятия", - сообщил Никифоров.

Встречи с польскими чиновниками станут возможностью для обсуждения двусторонних отношений, поддержки Украины в противостоянии российской агрессии и интеграционных процессов в рамках ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось, что Зеленский и президент Австрии Ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума, который состоится 21 января в Давосе.

Читайте также: Сегодня Зеленский посетит Польшу и встретится с Туском, - офис польского премьера

та ладно... це фото три річної давнини,,, пінджак і браслети, "які він не зніме поки не висвободить всіх із полону"
показать весь комментарий
15.01.2025 10:59 Ответить
Так воно шо, плацкартом туди приїхало*
показать весь комментарий
15.01.2025 11:01 Ответить
какая разніца, всеодно на чліні дЄрьмака.
показать весь комментарий
15.01.2025 11:12 Ответить
Адепти секти "ЗЕленой сечи в очи" поясніть мені, нафуя ваш гуру літокам до Варшави літав коли авто по Варшавке від Києва туди 800км? Грошей багато? До речи воно ж могло і плацкартом проїхатись, з мівіною.
показать весь комментарий
15.01.2025 11:00 Ответить
Фотки нема бо зезидент трохи обдовбаний, але ви не журіться. Він все порішає і повернеться вас добити
показать весь комментарий
15.01.2025 11:06 Ответить
Не матюкайтесь на нього. Він свою роботу перезедента вже виконав. Гундосик вже змонтований.
показать весь комментарий
15.01.2025 11:09 Ответить
Потужно
показать весь комментарий
15.01.2025 11:18 Ответить
Хто його випустив с концтабору
показать весь комментарий
15.01.2025 11:23 Ответить
йому не можна виїзджати за кордон - в цей же день рашисти масовано обстрілюють Україну
показать весь комментарий
15.01.2025 11:45 Ответить
 
 