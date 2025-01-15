Зеленский прибыл в Варшаву: встретится с Туском и Дудой
В среду, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву, где запланированы встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском, президентом Анджеем Дудой и украинской громадой.
Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Президент прибыл в Польшу. Вскоре начнется его встреча с Туском, затем с Дудой, будет также встреча с украинской общиной и другие мероприятия", - сообщил Никифоров.
Встречи с польскими чиновниками станут возможностью для обсуждения двусторонних отношений, поддержки Украины в противостоянии российской агрессии и интеграционных процессов в рамках ЕС и НАТО.
Ранее сообщалось, что Зеленский и президент Австрии Ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума, который состоится 21 января в Давосе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль