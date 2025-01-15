Сегодня Зеленский посетит Польшу и встретится с Туском, - офис польского премьера

Сегодня, 15 января 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Польшу, где проведет встречу с премьер-министром страны Дональдом Туском.

Об этом сообщил офис Туска, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Как отмечается, встреча политиков состоится в Варшаве.

Напомним, 1 января текущего года Польша начала полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, переняв эту роль от Венгрии.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Варшава рассчитывает использовать период польского председательства для укрепления своих позиций как одной из пяти важнейших стран ЕС.

Среди целей он назвал использование инструментов поддержки ЕС для развития оборонной инфраструктуры, такой как "Восточный щит", полное использование замороженных российских активов.