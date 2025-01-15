Сьогодні Зеленський відвідає Польщу та зустрінеться із Туском, - офіс польського прем’єра
Сьогодні, 15 січня 2025 року, президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Польщу, де проведе зустріч із прем’єр-міністром країни Дональдом Туском.
Про це повідомив офіс Туска, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Як зазначається, зустріч політиків відбудеться у Варшаві.
Нагадаємо, 1 січня поточного року Польща розпочала піврічне головування у Раді Європейського Союзу, перейнявши цю роль від Угорщини.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Варшава розраховує використати період польського головування для зміцнення своїх позицій як однієї з п'яти найважливіших країн ЄС.
Серед цілей він назвав використання інструментів підтримки ЄС для розбудови оборонної інфраструктури, такої як "Східний щит", повне використання заморожених російських активів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль