Сьогодні Зеленський відвідає Польщу та зустрінеться із Туском, - офіс польського прем’єра

Туск та Зеленський

Сьогодні, 15 січня 2025 року, президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Польщу, де проведе зустріч із прем’єр-міністром країни Дональдом Туском.

Про це повідомив офіс Туска, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Як зазначається, зустріч політиків відбудеться у Варшаві.

Нагадаємо, 1 січня поточного року Польща розпочала піврічне головування у Раді Європейського Союзу, перейнявши цю роль від Угорщини.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Варшава розраховує використати період польського головування для зміцнення своїх позицій як однієї з п'яти найважливіших країн ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща та Україна здатні крок за кроком у взаєморозумінні виходити з історичних петель, - Туск

Серед цілей він назвав використання інструментів підтримки ЄС для розбудови оборонної інфраструктури, такої як "Східний щит", повне використання заморожених російських активів.

Зеленський Володимир (25153) Польща (8750) Туск Дональд (560)
