Фактів про підготовку замахів на Зеленського наразі немає, - УДО
Наразі фактів про підготовку замахів на президента Володимира Зеленського немає.
Про це заявив начальник Управління Державної охорони України Олексій Морозов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ви знаєте, що замах на Президента готувався, ведеться розслідування цієї справи. Підозрювані перебувають у слідчому ізоляторі СБУ. Там проводяться певні процесуальні дії. Зараз нам вдається запобігати таким історіям - наразі фактів про підготовку замахів немає. Наша робота якраз і полягає в тому, щоб попередити загрози. Державна охорона - це складна багаторівнева система заходів - від отримання інформації до здійснення фізичної охорони", - сказав він.
За словами Морозова, в цьому контексту УДО співпрацює із СБУ, Нацполіцією та МВС.
"Ми плідно співпрацюємо зі Службою безпеки України, з Національною поліцією, з Міністерством внутрішніх справ. У нас відбувається активний обмін інформацією. Допомагають і іноземні партнери. Якщо в них є інформація про потенційні загрози для наших осіб, вони, звісно, нас інформують. До речі, обмін інформацією – це один із основних напрямків міжнародної співпраці Управління", - підсумував очільник УДО.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.
нема кому придумувати казки про замахи на хрипате чмо
ще у 22 році
© Адмирал Колчак.
Поэт Юрий Рыбчинский в 14-ом передал этот афоризм Врангелю. В 15-ом Гордон это узаконил. Украина - родина выражения Врангеля.
Кстати. Пожелание "в гробу, в белых тапочках" тоже наше. Это слова из стиха горловского поэта 30-х. Простите, забыл имя
Ты можешь дать ссылку на публикацию данной фразы в источниках до 95- года прошлого века?
Зная твой метод ведения диалога готов услышать о своих полит. взглядах и сексуальной ориентированности
"Самое ранее употребление якобы цитаты Колчака, которое нам удалось найти, датируется осенью 2014 года. В интервью украинскому изданию «Сегодня» поэт Юрий Рыбчинский https://www.segodnya.ua/interview/avtor-legendarnoy-pesni-vivat-korol-na-pervyy-gonorar-kupil-pirozhnyh-i-srazu-ih-sel-561532.html заявил: «Я считаю, что человек искусства, идущий в политику, становится несвободным. А вся же прелесть человека искусства в том, что он над партиями, над политиками и т. д. В этом его колоссальное влияние на тот народ, который он представляет. Когда Александр Колчак входил в сибирские города, всегда вешали объявления: "Артистов, кучеров и проституток не трогать - они одинаково служат всем властям"».
Спустя несколько месяцев Рыбчинский употребил практически идентичное выражение и вновь упомянул при этом Колчака. В интервью Дмитрию Гордону весной 2015 года поэт, рассуждая о продолживших выступать в России украинских артистах, https://gordonua.com/publications/rybchinskiy-mozhete-predstavit-chtoby-v-velikuyu-otechestvennuyu-chastnyy-zavod-stalina-rabotal-pod-berlinom-a-zavod-gitlera-pod-moskvoy-81970.html подчёркивал: «Артист не политическая фигура. Прав был адмирал Колчак, который, заходя с армией в очередной город, вешал объявление: "Артистов, кучеров и проституток не трогать - они одинаково нужны любой власти"».
Тобто - у мене немає прямих доказів, що це сказав саме Колчак. І я уточнив, що цей вислів ПРИПИСУЮТЬ Колчаку... Тобто, я висловив ПРИПУЩЕННЯ...
А у тебе - ПРЯМА БРЕХНЯ стосовно Рибчинського про Денікіна... І ст осовно Махна - ТЕЖ...
То хто там у нас "ГУРУ ДУРНІВ"?...
Гуру аналитик имеет доступ к архивам часів Громадянської війни в Росії где соратники приписывают эту фразу адмиралу.
От кого ТЫ (Не фантазуй... Ці слова) слышал эту фразу ранее 95-го года прошлого века?
Я жду коронную яровскую фразу про кацапов
Яр Холодний
Іди нахєр!
30.12.2024 09:10 Ответить Управление спамом Мне нравиться 1
Гуру спи.дел з часів Громадянської війни в Росії, приписують адміралу Колчаку...
Старый......Яр спи...здел о временах гражданской войны в России. Когда ему указали на его глупость, гордо закончил спор, прогнозировано (как всегда) послав оппонента нахер. Это такой стиль у "юристов".
Спор закончен. Юрист всех победил
Нічого не нагадує,як ось справи Червінського, Антоненка,Дудіна,зовсім недавно-Зінченка по справі Фаріон?
готує , але про це не хочуть писати.
але вуха він вже поголив!
З 2004-як буратіно.
Смикай за мотузочки і роби з ним що хош.
подумаєте раптом це Залужний
а от і ні..
Вусик їхня надія , як ссавченко
А чому невловимий, его що піймати не можуть
Да ні, просто він і на х....й нікому не потрібен
Расєянам він потрібен,вони навіть коло нього створюють зону без обстрілів,а українців ще не дістав так,щоб його прикінчили.
Та поки нема консенсусу "ким замінити?". Як завжди.
фактично прийшов до влади на рос наративах, не виключно і на ворожому фінансуванні
Шо там, до речі, по цим "терористам квартальним"? Їм хоч підозру оголосили? Чи "афтарскій калєктів" так далеко не креативив?