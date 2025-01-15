УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11841 відвідувач онлайн
Новини
3 063 64

Фактів про підготовку замахів на Зеленського наразі немає, - УДО

Наразі фактів про підготовку замахів на Зеленського немає

Наразі фактів про підготовку замахів на президента Володимира Зеленського немає.

Про це заявив начальник Управління Державної охорони України Олексій Морозов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ви знаєте, що замах на Президента готувався, ведеться розслідування цієї справи. Підозрювані перебувають у слідчому ізоляторі СБУ. Там проводяться певні процесуальні дії. Зараз нам вдається запобігати таким історіям - наразі фактів про підготовку замахів немає. Наша робота якраз і полягає в тому, щоб попередити загрози. Державна охорона - це складна багаторівнева система заходів - від отримання інформації до здійснення фізичної охорони", - сказав він.

За словами Морозова, в цьому контексту УДО співпрацює із СБУ, Нацполіцією та МВС.

Також читайте: Намагався вбити посадовця мерії Мелітополя: СБУ затримала кілера ФСБ на Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТО

"Ми плідно співпрацюємо зі Службою безпеки України, з Національною поліцією, з Міністерством внутрішніх справ. У нас відбувається активний обмін інформацією. Допомагають і іноземні партнери. Якщо в них є інформація про потенційні загрози для наших осіб, вони, звісно, нас інформують. До речі, обмін інформацією – це один із основних напрямків міжнародної співпраці Управління", - підсумував очільник УДО.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Також читайте: Кілера, який планував убивства Резнікова та Буданова, засудили до 12 років за ґратами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) замах (572) УДО (112)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Ніяких УДО для зеленського, тільки пожиттєве
показати весь коментар
15.01.2025 10:33 Відповісти
+31
А зачем кацапам убивать Зеленского? Он им полностью выгоден. Так как он Украину еще никто не унижал.
показати весь коментар
15.01.2025 10:35 Відповісти
+28
Кому воно потрібне чепушило.
показати весь коментар
15.01.2025 10:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От не знаю: журитися чи радіти?
показати весь коментар
15.01.2025 10:33 Відповісти
всі сценарісти 95 кварталу присмокталися до бюджетної цицьки і їх чорні роти зайняті матеріальним забезпеченням дітей, онуків, коханок, дітей та онуків коханок

нема кому придумувати казки про замахи на хрипате чмо
показати весь коментар
15.01.2025 10:51 Відповісти
Ніяких замахів, тільки суд!
показати весь коментар
15.01.2025 11:07 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 11:20 Відповісти
Ніяких УДО для зеленського, тільки пожиттєве
показати весь коментар
15.01.2025 10:33 Відповісти
татаров усіх замахуватих перестріляв
ще у 22 році
показати весь коментар
15.01.2025 10:34 Відповісти
Навіщо Татаров тоді чеченців повбивав?🤔
показати весь коментар
15.01.2025 10:34 Відповісти
Кому воно потрібне чепушило.
показати весь коментар
15.01.2025 10:34 Відповісти
А зачем кацапам убивать Зеленского? Он им полностью выгоден. Так как он Украину еще никто не унижал.
показати весь коментар
15.01.2025 10:35 Відповісти
Не забувай - він ще й "легітимна криша" для д,Єрмака... Не дай бог, помре - д"Єрмак відразу опиниться у "Лук"янівці"...
показати весь коментар
15.01.2025 11:57 Відповісти
І не нищив. А для чого ж його іще кацапи так просували?
показати весь коментар
15.01.2025 12:28 Відповісти
самі його вибрали
показати весь коментар
15.01.2025 13:26 Відповісти
москву в ньому все влаштовує, ще з самого початку...
показати весь коментар
15.01.2025 10:35 Відповісти
Хер з тим зеленьським, коли на ***** замахи плануються? Там на горизонті девятамая видніється. Ми знаємо де в 10:00 09.05.25 буде *****, тому готуватися для замаху треба вже сьогодні
показати весь коментар
15.01.2025 10:36 Відповісти
"Не трогайте артистов, кучеров и проституток. Они служат любой власти".
© Адмирал Колчак.
показати весь коментар
15.01.2025 10:36 Відповісти
В ноябре 1999 года лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин на пресс-конференции в Киеве https://youtu.be/ao-KE3Ad-s8?t=71 заявил: «Ещё https://old.bigenc.ru/military_science/text/2195673 батька Махно говорил: "Музыкантов и проституток не трогать! При любой власти нужны!"»
Поэт Юрий Рыбчинский в 14-ом передал этот афоризм Врангелю. В 15-ом Гордон это узаконил. Украина - родина выражения Врангеля.
Кстати. Пожелание "в гробу, в белых тапочках" тоже наше. Это слова из стиха горловского поэта 30-х. Простите, забыл имя
показати весь коментар
15.01.2025 11:44 Відповісти
Не фантазуй... Ці слова, ще з часів Громадянської війни в Росії, приписують адміралу Колчаку...
показати весь коментар
15.01.2025 11:59 Відповісти
Мимо почетного гуру аналитического сайта не пройдёт ни одно искажение исторического факта.
Ты можешь дать ссылку на публикацию данной фразы в источниках до 95- года прошлого века?
Зная твой метод ведения диалога готов услышать о своих полит. взглядах и сексуальной ориентированности
показати весь коментар
15.01.2025 15:09 Відповісти
А ТИ можеш? Тільки про Рибчинського та згадки ним Денікіна?

"Самое ранее употребление якобы цитаты Колчака, которое нам удалось найти, датируется осенью 2014 года. В интервью украинскому изданию «Сегодня» поэт Юрий Рыбчинский https://www.segodnya.ua/interview/avtor-legendarnoy-pesni-vivat-korol-na-pervyy-gonorar-kupil-pirozhnyh-i-srazu-ih-sel-561532.html заявил: «Я считаю, что человек искусства, идущий в политику, становится несвободным. А вся же прелесть человека искусства в том, что он над партиями, над политиками и т. д. В этом его колоссальное влияние на тот народ, который он представляет. Когда Александр Колчак входил в сибирские города, всегда вешали объявления: "Артистов, кучеров и проституток не трогать - они одинаково служат всем властям"».

Спустя несколько месяцев Рыбчинский употребил практически идентичное выражение и вновь упомянул при этом Колчака. В интервью Дмитрию Гордону весной 2015 года поэт, рассуждая о продолживших выступать в России украинских артистах, https://gordonua.com/publications/rybchinskiy-mozhete-predstavit-chtoby-v-velikuyu-otechestvennuyu-chastnyy-zavod-stalina-rabotal-pod-berlinom-a-zavod-gitlera-pod-moskvoy-81970.html подчёркивал: «Артист не политическая фигура. Прав был адмирал Колчак, который, заходя с армией в очередной город, вешал объявление: "Артистов, кучеров и проституток не трогать - они одинаково нужны любой власти"».
Тобто - у мене немає прямих доказів, що це сказав саме Колчак. І я уточнив, що цей вислів ПРИПИСУЮТЬ Колчаку... Тобто, я висловив ПРИПУЩЕННЯ...
А у тебе - ПРЯМА БРЕХНЯ стосовно Рибчинського про Денікіна... І ст осовно Махна - ТЕЖ...
То хто там у нас "ГУРУ ДУРНІВ"?...
показати весь коментар
15.01.2025 15:31 Відповісти
Для гуру и мастера демагогии я пытаюсь отстоять версию что 1999.11.18 "Чайф" и "Агата Кристи" в Киеве (ТСН, "1+1") в прямом эфире музыкант Шахрин ввёл в обиход эту фразу (впоследствии широко распространившуюся в народе) Менялся только список профессий и имя автора приказов. Мне лично, Наполеон бы больше подходил. Но.
Гуру аналитик имеет доступ к архивам часів Громадянської війни в Росії где соратники приписывают эту фразу адмиралу.
От кого ТЫ (Не фантазуй... Ці слова) слышал эту фразу ранее 95-го года прошлого века?
Я жду коронную яровскую фразу про кацапов
показати весь коментар
15.01.2025 16:20 Відповісти
Та, "відстоюй", що хочеш! Я тебе піймав на ПРЯМІЙ БРЕХНІ... Це БЕЗЗАПЕРЕЧНО... А моє "припущення" - воно і є "припущення... І я про це вказав прямо... Ти просто дурний та самовпевнений НЕУК, який не вміє вести полеміки і якого можна "сдєлать", як "пацана в коротких штанцях і сопливим носом"...
показати весь коментар
15.01.2025 16:36 Відповісти
Я ждал

Яр Холодний

Іди нахєр!

30.12.2024 09:10 Ответить Управление спамом Мне нравиться 1
Гуру спи.дел з часів Громадянської війни в Росії, приписують адміралу Колчаку...
показати весь коментар
15.01.2025 16:46 Відповісти
Що ти "ждал"? Ти БРЕХУН! Стосовно Денікіна, Махна та Рибчинського... Так що "нахєр" ідеш саме ТИ!!!
показати весь коментар
15.01.2025 16:59 Відповісти
Та ти у нас із "мазохістів"...
показати весь коментар
15.01.2025 19:08 Відповісти
Фраза родилась в начале 21-го века.
Старый......Яр спи...здел о временах гражданской войны в России. Когда ему указали на его глупость, гордо закончил спор, прогнозировано (как всегда) послав оппонента нахер. Это такой стиль у "юристов".
Спор закончен. Юрист всех победил
показати весь коментар
15.01.2025 19:10 Відповісти
Йди нахєр, брехуне!
показати весь коментар
15.01.2025 19:16 Відповісти
Якщо точніше, то звучало так: "Актёров, проституток и извозчиков не трогать... Они служат любой власти...".
показати весь коментар
15.01.2025 12:00 Відповісти
ОП по рівню шкоди для держави рівноцінний всьому ВПК рф
показати весь коментар
15.01.2025 10:38 Відповісти
Фактів,тим більше, доказів немає,але ведеться слідство.Особи,нібито,причетні-в сізо.
Нічого не нагадує,як ось справи Червінського, Антоненка,Дудіна,зовсім недавно-Зінченка по справі Фаріон?
показати весь коментар
15.01.2025 10:40 Відповісти
для чого рашка поставила зеленого президентом України? щоб його вбити? маячня якась.
показати весь коментар
15.01.2025 10:40 Відповісти
Ще трохи ранувато для "фактів підготовки замаху на Потужного". А от ближче до виборів.....ото ми цікавих історій дізнаємось. Пів ОПи зараз їх вигадують.
показати весь коментар
15.01.2025 10:41 Відповісти
Татарів із Абдристовичем усіх розігнали...
показати весь коментар
15.01.2025 10:42 Відповісти
На нашого прибиральника пана Ярослава теж замахів ніхто не
готує , але про це не хочуть писати.
показати весь коментар
15.01.2025 10:42 Відповісти
Що там із замахом на Шефіра ?
показати весь коментар
15.01.2025 10:42 Відповісти
кацапи його бережуть, як зеницю ока, бо не для того вони спонсорували його передвиборчу програму, не для того приставляли смотрящєва дєрьмака, щоб потім робити на нього замахи. Так саботувати державу з середини, так зупинити нашу оборонку, так дискредитувати мобілізацію, так розвалити дипломатичну службу, знищити свободу слова, парламентаризм та місцеве самоврядування, як це лише за 5 років зробив найвеличніший матюкальник, не змогли разом узяті януковичі-медведчуки-симоненки.
показати весь коментар
15.01.2025 10:43 Відповісти
Я так думаю, що коли оте не дуже розумне створіння пожартувало в бік ослолюба, то той міг запросто зробити обіцяне, відкрутити дурну безтолковку хрипатому, та й сімейку знищити. Там гіпертрофовані поняття про "гордість", та й вбити "невірного" - це ще й плюс у карму, зайва гурія у небесному гаремі. Але, як на мене, у кремлі заборонили вбивати блазня, бо вже тоді на нього були плани і було багато грошей вкладено. От і обійшовся джигіт дорогими подарунками, начебто пробачивши хамство.
показати весь коментар
15.01.2025 12:36 Відповісти
Як на мене, то краще би були. І не тільки факти...
показати весь коментар
15.01.2025 10:45 Відповісти
Фактів про підготовку замаху немає...
але вуха він вже поголив!
показати весь коментар
15.01.2025 10:46 Відповісти
Може бдительность обьекта усыпляют, шоб в Украину вернулся?
показати весь коментар
15.01.2025 11:46 Відповісти
лєнка була пару раз замахнулась перед новим роком, подорожчавшою скумбрією йому в морду потикать, але грозний татаров, первий зєлін ахфіцер, смело прийняв замахування на себе і в цей раз просто одігнав її як назойливу муху )
показати весь коментар
15.01.2025 10:47 Відповісти
+++
показати весь коментар
15.01.2025 11:47 Відповісти
Йому росіяни мають дати свою охорону, де вони ще знайдуть такого дурня перзидентом.
показати весь коментар
15.01.2025 10:47 Відповісти
А якщо не дурень,а майстерно грає роль,як такого,щоби йому простили огріхи на держ.роботі: серйозні і не дуже?
З 2004-як буратіно.
показати весь коментар
15.01.2025 10:52 Відповісти
А ви впевнені, що зараз біля нього, крім куратора і наглядача, охорона не кацапська?
показати весь коментар
15.01.2025 12:38 Відповісти
Які замахи? Зеленський є подарунок для Путіна. Такого ще знайти треба!
Смикай за мотузочки і роби з ним що хош.
показати весь коментар
15.01.2025 10:51 Відповісти
Івановъ, Пєтровъ, Сідороъ, Морозовъ.
показати весь коментар
15.01.2025 10:55 Відповісти
Ху, нарешті я почув, що Лідор в безпеці і буду спати спокійно.
показати весь коментар
15.01.2025 10:58 Відповісти
Погана новина, мабуть таки падлюка доканає Україну...
показати весь коментар
15.01.2025 10:59 Відповісти
Шкода!
показати весь коментар
15.01.2025 11:05 Відповісти
А кому це прострочене, обкурене чмо потрібне. Створюють з мудака важливу персону та героя.
показати весь коментар
15.01.2025 11:11 Відповісти
Заради рейтингу створюють новий "серіал".
показати весь коментар
15.01.2025 11:40 Відповісти
кажуть поголів'я зебілів тепер мітить оком на іншу потужну кандидатуру
подумаєте раптом це Залужний
а от і ні..
Вусик їхня надія , як ссавченко
показати весь коментар
15.01.2025 11:51 Відповісти
По темному провулку шел невловимий Джо,
А чому невловимий, его що піймати не можуть
Да ні, просто він і на х....й нікому не потрібен
показати весь коментар
15.01.2025 11:15 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 11:21 Відповісти
Заголовок з натяком - "наразі"...
показати весь коментар
15.01.2025 11:21 Відповісти
А хто буде на це зє замахуватися?!
Расєянам він потрібен,вони навіть коло нього створюють зону без обстрілів,а українців ще не дістав так,щоб його прикінчили.
Та поки нема консенсусу "ким замінити?". Як завжди.
показати весь коментар
15.01.2025 11:39 Відповісти
ЯК ТАК? А ЧІЧЕНЦІ,ТА ЯКБИ НЕ ТАТІРОВ!!!!
показати весь коментар
15.01.2025 11:48 Відповісти
занадто цінний для хутіна кадр
фактично прийшов до влади на рос наративах, не виключно і на ворожому фінансуванні
показати весь коментар
15.01.2025 11:49 Відповісти
Враховуючі, що останніми рфіційними "замахунами" були два полковника УДО, такі да "Державна охорона - це складна багаторівнева система заходів - від отримання інформації до здійснення фізичної охорони"
Шо там, до речі, по цим "терористам квартальним"? Їм хоч підозру оголосили? Чи "афтарскій калєктів" так далеко не креативив?
показати весь коментар
15.01.2025 12:26 Відповісти
Наш великошановний президент є головною ціллю путіна. Мають ще більше посилити охорону та залучити ЦРУ і Моссад.
показати весь коментар
15.01.2025 12:49 Відповісти
А чому нема? Бо ТатарОв всіх чеченцОв (і татарОв) перестріляв і всіх врятував.
показати весь коментар
15.01.2025 12:58 Відповісти
мелюзга нікого не цкавить. Вбивають Чорновола, Фаріон...
показати весь коментар
15.01.2025 13:39 Відповісти
Хіба що обісцяти це чмо.
показати весь коментар
15.01.2025 14:39 Відповісти
 
 