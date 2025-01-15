Фактів про підготовку замахів на Зеленського наразі немає, - УДО

Наразі фактів про підготовку замахів на президента Володимира Зеленського немає.

Про це заявив начальник Управління Державної охорони України Олексій Морозов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ви знаєте, що замах на Президента готувався, ведеться розслідування цієї справи. Підозрювані перебувають у слідчому ізоляторі СБУ. Там проводяться певні процесуальні дії. Зараз нам вдається запобігати таким історіям - наразі фактів про підготовку замахів немає. Наша робота якраз і полягає в тому, щоб попередити загрози. Державна охорона - це складна багаторівнева система заходів - від отримання інформації до здійснення фізичної охорони", - сказав він.

За словами Морозова, в цьому контексту УДО співпрацює із СБУ, Нацполіцією та МВС.

"Ми плідно співпрацюємо зі Службою безпеки України, з Національною поліцією, з Міністерством внутрішніх справ. У нас відбувається активний обмін інформацією. Допомагають і іноземні партнери. Якщо в них є інформація про потенційні загрози для наших осіб, вони, звісно, нас інформують. До речі, обмін інформацією – це один із основних напрямків міжнародної співпраці Управління", - підсумував очільник УДО.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

