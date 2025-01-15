Фактов о подготовке покушений на Зеленского в настоящее время нет, - УГО

В настоящее время фактов о подготовке покушений на президента Владимира Зеленского нет.

Об этом заявил начальник Управления Государственной охраны Украины Алексей Морозов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вы знаете, что покушение на Президента готовилось, ведется расследование этого дела. Подозреваемые находятся в следственном изоляторе СБУ. Там проводятся определенные процессуальные действия. Сейчас нам удается предотвращать такие истории - в настоящее время фактов о подготовке покушений нет. Наша работа как раз и заключается в том, чтобы предупредить угрозы. Государственная охрана - это сложная многоуровневая система мероприятий - от получения информации до осуществления физической охраны", - сказал он.

По словам Морозова, в этом контексте УГО сотрудничает с СБУ, Нацполицией и МВД.

"Мы плодотворно сотрудничаем со Службой безопасности Украины, с Национальной полицией, с Министерством внутренних дел. У нас происходит активный обмен информацией. Помогают и иностранные партнеры. Если у них есть информация о потенциальных угрозах для наших лиц, они, конечно, нас информируют. Кстати, обмен информацией - это одно из основных направлений международного сотрудничества Управления", - подытожил глава УГО.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.

