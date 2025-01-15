РУС
Фактов о подготовке покушений на Зеленского в настоящее время нет, - УГО

В настоящее время фактов о подготовке покушений на президента Владимира Зеленского нет.

Об этом заявил начальник Управления Государственной охраны Украины Алексей Морозов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вы знаете, что покушение на Президента готовилось, ведется расследование этого дела. Подозреваемые находятся в следственном изоляторе СБУ. Там проводятся определенные процессуальные действия. Сейчас нам удается предотвращать такие истории - в настоящее время фактов о подготовке покушений нет. Наша работа как раз и заключается в том, чтобы предупредить угрозы. Государственная охрана - это сложная многоуровневая система мероприятий - от получения информации до осуществления физической охраны", - сказал он.

По словам Морозова, в этом контексте УГО сотрудничает с СБУ, Нацполицией и МВД.

"Мы плодотворно сотрудничаем со Службой безопасности Украины, с Национальной полицией, с Министерством внутренних дел. У нас происходит активный обмен информацией. Помогают и иностранные партнеры. Если у них есть информация о потенциальных угрозах для наших лиц, они, конечно, нас информируют. Кстати, обмен информацией - это одно из основных направлений международного сотрудничества Управления", - подытожил глава УГО.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.

+34
Ніяких УДО для зеленського, тільки пожиттєве
15.01.2025 10:33
+31
А зачем кацапам убивать Зеленского? Он им полностью выгоден. Так как он Украину еще никто не унижал.
15.01.2025 10:35
+28
Кому воно потрібне чепушило.
15.01.2025 10:34
От не знаю: журитися чи радіти?
15.01.2025 10:33
всі сценарісти 95 кварталу присмокталися до бюджетної цицьки і їх чорні роти зайняті матеріальним забезпеченням дітей, онуків, коханок, дітей та онуків коханок

нема кому придумувати казки про замахи на хрипате чмо
15.01.2025 10:51
Ніяких замахів, тільки суд!
15.01.2025 11:07
15.01.2025 11:20
Ніяких УДО для зеленського, тільки пожиттєве
15.01.2025 10:33
татаров усіх замахуватих перестріляв
ще у 22 році
15.01.2025 10:34
Навіщо Татаров тоді чеченців повбивав?🤔
15.01.2025 10:34
Кому воно потрібне чепушило.
15.01.2025 10:34
А зачем кацапам убивать Зеленского? Он им полностью выгоден. Так как он Украину еще никто не унижал.
15.01.2025 10:35
Не забувай - він ще й "легітимна криша" для д,Єрмака... Не дай бог, помре - д"Єрмак відразу опиниться у "Лук"янівці"...
15.01.2025 11:57
І не нищив. А для чого ж його іще кацапи так просували?
15.01.2025 12:28
самі його вибрали
15.01.2025 13:26
москву в ньому все влаштовує, ще з самого початку...
15.01.2025 10:35
Хер з тим зеленьським, коли на ***** замахи плануються? Там на горизонті девятамая видніється. Ми знаємо де в 10:00 09.05.25 буде *****, тому готуватися для замаху треба вже сьогодні
15.01.2025 10:36
"Не трогайте артистов, кучеров и проституток. Они служат любой власти".
© Адмирал Колчак.
15.01.2025 10:36
В ноябре 1999 года лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин на пресс-конференции в Киеве https://youtu.be/ao-KE3Ad-s8?t=71 заявил: «Ещё https://old.bigenc.ru/military_science/text/2195673 батька Махно говорил: "Музыкантов и проституток не трогать! При любой власти нужны!"»
Поэт Юрий Рыбчинский в 14-ом передал этот афоризм Врангелю. В 15-ом Гордон это узаконил. Украина - родина выражения Врангеля.
Кстати. Пожелание "в гробу, в белых тапочках" тоже наше. Это слова из стиха горловского поэта 30-х. Простите, забыл имя
15.01.2025 11:44
Не фантазуй... Ці слова, ще з часів Громадянської війни в Росії, приписують адміралу Колчаку...
15.01.2025 11:59
Мимо почетного гуру аналитического сайта не пройдёт ни одно искажение исторического факта.
Ты можешь дать ссылку на публикацию данной фразы в источниках до 95- года прошлого века?
Зная твой метод ведения диалога готов услышать о своих полит. взглядах и сексуальной ориентированности
15.01.2025 15:09
А ТИ можеш? Тільки про Рибчинського та згадки ним Денікіна?

"Самое ранее употребление якобы цитаты Колчака, которое нам удалось найти, датируется осенью 2014 года. В интервью украинскому изданию «Сегодня» поэт Юрий Рыбчинский https://www.segodnya.ua/interview/avtor-legendarnoy-pesni-vivat-korol-na-pervyy-gonorar-kupil-pirozhnyh-i-srazu-ih-sel-561532.html заявил: «Я считаю, что человек искусства, идущий в политику, становится несвободным. А вся же прелесть человека искусства в том, что он над партиями, над политиками и т. д. В этом его колоссальное влияние на тот народ, который он представляет. Когда Александр Колчак входил в сибирские города, всегда вешали объявления: "Артистов, кучеров и проституток не трогать - они одинаково служат всем властям"».

Спустя несколько месяцев Рыбчинский употребил практически идентичное выражение и вновь упомянул при этом Колчака. В интервью Дмитрию Гордону весной 2015 года поэт, рассуждая о продолживших выступать в России украинских артистах, https://gordonua.com/publications/rybchinskiy-mozhete-predstavit-chtoby-v-velikuyu-otechestvennuyu-chastnyy-zavod-stalina-rabotal-pod-berlinom-a-zavod-gitlera-pod-moskvoy-81970.html подчёркивал: «Артист не политическая фигура. Прав был адмирал Колчак, который, заходя с армией в очередной город, вешал объявление: "Артистов, кучеров и проституток не трогать - они одинаково нужны любой власти"».
Тобто - у мене немає прямих доказів, що це сказав саме Колчак. І я уточнив, що цей вислів ПРИПИСУЮТЬ Колчаку... Тобто, я висловив ПРИПУЩЕННЯ...
А у тебе - ПРЯМА БРЕХНЯ стосовно Рибчинського про Денікіна... І ст осовно Махна - ТЕЖ...
То хто там у нас "ГУРУ ДУРНІВ"?...
15.01.2025 15:31
Для гуру и мастера демагогии я пытаюсь отстоять версию что 1999.11.18 "Чайф" и "Агата Кристи" в Киеве (ТСН, "1+1") в прямом эфире музыкант Шахрин ввёл в обиход эту фразу (впоследствии широко распространившуюся в народе) Менялся только список профессий и имя автора приказов. Мне лично, Наполеон бы больше подходил. Но.
Гуру аналитик имеет доступ к архивам часів Громадянської війни в Росії где соратники приписывают эту фразу адмиралу.
От кого ТЫ (Не фантазуй... Ці слова) слышал эту фразу ранее 95-го года прошлого века?
Я жду коронную яровскую фразу про кацапов
15.01.2025 16:20
Та, "відстоюй", що хочеш! Я тебе піймав на ПРЯМІЙ БРЕХНІ... Це БЕЗЗАПЕРЕЧНО... А моє "припущення" - воно і є "припущення... І я про це вказав прямо... Ти просто дурний та самовпевнений НЕУК, який не вміє вести полеміки і якого можна "сдєлать", як "пацана в коротких штанцях і сопливим носом"...
15.01.2025 16:36
Я ждал

Яр Холодний

Іди нахєр!

30.12.2024 09:10
Гуру спи.дел з часів Громадянської війни в Росії, приписують адміралу Колчаку...
15.01.2025 16:46
Що ти "ждал"? Ти БРЕХУН! Стосовно Денікіна, Махна та Рибчинського... Так що "нахєр" ідеш саме ТИ!!!
15.01.2025 16:59
Та ти у нас із "мазохістів"...
15.01.2025 19:08
Фраза родилась в начале 21-го века.
Старый......Яр спи...здел о временах гражданской войны в России. Когда ему указали на его глупость, гордо закончил спор, прогнозировано (как всегда) послав оппонента нахер. Это такой стиль у "юристов".
Спор закончен. Юрист всех победил
15.01.2025 19:10
Йди нахєр, брехуне!
15.01.2025 19:16
Якщо точніше, то звучало так: "Актёров, проституток и извозчиков не трогать... Они служат любой власти...".
15.01.2025 12:00
ОП по рівню шкоди для держави рівноцінний всьому ВПК рф
15.01.2025 10:38
Фактів,тим більше, доказів немає,але ведеться слідство.Особи,нібито,причетні-в сізо.
Нічого не нагадує,як ось справи Червінського, Антоненка,Дудіна,зовсім недавно-Зінченка по справі Фаріон?
15.01.2025 10:40
для чого рашка поставила зеленого президентом України? щоб його вбити? маячня якась.
15.01.2025 10:40
Ще трохи ранувато для "фактів підготовки замаху на Потужного". А от ближче до виборів.....ото ми цікавих історій дізнаємось. Пів ОПи зараз їх вигадують.
15.01.2025 10:41
Татарів із Абдристовичем усіх розігнали...
15.01.2025 10:42
На нашого прибиральника пана Ярослава теж замахів ніхто не
готує , але про це не хочуть писати.
15.01.2025 10:42
Що там із замахом на Шефіра ?
15.01.2025 10:42
кацапи його бережуть, як зеницю ока, бо не для того вони спонсорували його передвиборчу програму, не для того приставляли смотрящєва дєрьмака, щоб потім робити на нього замахи. Так саботувати державу з середини, так зупинити нашу оборонку, так дискредитувати мобілізацію, так розвалити дипломатичну службу, знищити свободу слова, парламентаризм та місцеве самоврядування, як це лише за 5 років зробив найвеличніший матюкальник, не змогли разом узяті януковичі-медведчуки-симоненки.
15.01.2025 10:43
Я так думаю, що коли оте не дуже розумне створіння пожартувало в бік ослолюба, то той міг запросто зробити обіцяне, відкрутити дурну безтолковку хрипатому, та й сімейку знищити. Там гіпертрофовані поняття про "гордість", та й вбити "невірного" - це ще й плюс у карму, зайва гурія у небесному гаремі. Але, як на мене, у кремлі заборонили вбивати блазня, бо вже тоді на нього були плани і було багато грошей вкладено. От і обійшовся джигіт дорогими подарунками, начебто пробачивши хамство.
15.01.2025 12:36
Як на мене, то краще би були. І не тільки факти...
15.01.2025 10:45
Фактів про підготовку замаху немає...
але вуха він вже поголив!
15.01.2025 10:46
Може бдительность обьекта усыпляют, шоб в Украину вернулся?
15.01.2025 11:46
лєнка була пару раз замахнулась перед новим роком, подорожчавшою скумбрією йому в морду потикать, але грозний татаров, первий зєлін ахфіцер, смело прийняв замахування на себе і в цей раз просто одігнав її як назойливу муху )
15.01.2025 10:47
+++
15.01.2025 11:47
Йому росіяни мають дати свою охорону, де вони ще знайдуть такого дурня перзидентом.
15.01.2025 10:47
А якщо не дурень,а майстерно грає роль,як такого,щоби йому простили огріхи на держ.роботі: серйозні і не дуже?
З 2004-як буратіно.
15.01.2025 10:52
А ви впевнені, що зараз біля нього, крім куратора і наглядача, охорона не кацапська?
15.01.2025 12:38
Які замахи? Зеленський є подарунок для Путіна. Такого ще знайти треба!
Смикай за мотузочки і роби з ним що хош.
15.01.2025 10:51
Івановъ, Пєтровъ, Сідороъ, Морозовъ.
15.01.2025 10:55
Ху, нарешті я почув, що Лідор в безпеці і буду спати спокійно.
15.01.2025 10:58
Погана новина, мабуть таки падлюка доканає Україну...
15.01.2025 10:59
Шкода!
15.01.2025 11:05
А кому це прострочене, обкурене чмо потрібне. Створюють з мудака важливу персону та героя.
15.01.2025 11:11
Заради рейтингу створюють новий "серіал".
15.01.2025 11:40
кажуть поголів'я зебілів тепер мітить оком на іншу потужну кандидатуру
подумаєте раптом це Залужний
а от і ні..
Вусик їхня надія , як ссавченко
15.01.2025 11:51
По темному провулку шел невловимий Джо,
А чому невловимий, его що піймати не можуть
Да ні, просто він і на х....й нікому не потрібен
15.01.2025 11:15
15.01.2025 11:21
Заголовок з натяком - "наразі"...
15.01.2025 11:21
А хто буде на це зє замахуватися?!
Расєянам він потрібен,вони навіть коло нього створюють зону без обстрілів,а українців ще не дістав так,щоб його прикінчили.
Та поки нема консенсусу "ким замінити?". Як завжди.
15.01.2025 11:39
ЯК ТАК? А ЧІЧЕНЦІ,ТА ЯКБИ НЕ ТАТІРОВ!!!!
15.01.2025 11:48
занадто цінний для хутіна кадр
фактично прийшов до влади на рос наративах, не виключно і на ворожому фінансуванні
15.01.2025 11:49
Враховуючі, що останніми рфіційними "замахунами" були два полковника УДО, такі да "Державна охорона - це складна багаторівнева система заходів - від отримання інформації до здійснення фізичної охорони"
Шо там, до речі, по цим "терористам квартальним"? Їм хоч підозру оголосили? Чи "афтарскій калєктів" так далеко не креативив?
15.01.2025 12:26
Наш великошановний президент є головною ціллю путіна. Мають ще більше посилити охорону та залучити ЦРУ і Моссад.
15.01.2025 12:49
А чому нема? Бо ТатарОв всіх чеченцОв (і татарОв) перестріляв і всіх врятував.
15.01.2025 12:58
мелюзга нікого не цкавить. Вбивають Чорновола, Фаріон...
15.01.2025 13:39
Хіба що обісцяти це чмо.
15.01.2025 14:39
 
 