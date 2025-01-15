Фактов о подготовке покушений на Зеленского в настоящее время нет, - УГО
В настоящее время фактов о подготовке покушений на президента Владимира Зеленского нет.
Об этом заявил начальник Управления Государственной охраны Украины Алексей Морозов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вы знаете, что покушение на Президента готовилось, ведется расследование этого дела. Подозреваемые находятся в следственном изоляторе СБУ. Там проводятся определенные процессуальные действия. Сейчас нам удается предотвращать такие истории - в настоящее время фактов о подготовке покушений нет. Наша работа как раз и заключается в том, чтобы предупредить угрозы. Государственная охрана - это сложная многоуровневая система мероприятий - от получения информации до осуществления физической охраны", - сказал он.
По словам Морозова, в этом контексте УГО сотрудничает с СБУ, Нацполицией и МВД.
"Мы плодотворно сотрудничаем со Службой безопасности Украины, с Национальной полицией, с Министерством внутренних дел. У нас происходит активный обмен информацией. Помогают и иностранные партнеры. Если у них есть информация о потенциальных угрозах для наших лиц, они, конечно, нас информируют. Кстати, обмен информацией - это одно из основных направлений международного сотрудничества Управления", - подытожил глава УГО.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нема кому придумувати казки про замахи на хрипате чмо
ще у 22 році
© Адмирал Колчак.
Поэт Юрий Рыбчинский в 14-ом передал этот афоризм Врангелю. В 15-ом Гордон это узаконил. Украина - родина выражения Врангеля.
Кстати. Пожелание "в гробу, в белых тапочках" тоже наше. Это слова из стиха горловского поэта 30-х. Простите, забыл имя
Ты можешь дать ссылку на публикацию данной фразы в источниках до 95- года прошлого века?
Зная твой метод ведения диалога готов услышать о своих полит. взглядах и сексуальной ориентированности
"Самое ранее употребление якобы цитаты Колчака, которое нам удалось найти, датируется осенью 2014 года. В интервью украинскому изданию «Сегодня» поэт Юрий Рыбчинский https://www.segodnya.ua/interview/avtor-legendarnoy-pesni-vivat-korol-na-pervyy-gonorar-kupil-pirozhnyh-i-srazu-ih-sel-561532.html заявил: «Я считаю, что человек искусства, идущий в политику, становится несвободным. А вся же прелесть человека искусства в том, что он над партиями, над политиками и т. д. В этом его колоссальное влияние на тот народ, который он представляет. Когда Александр Колчак входил в сибирские города, всегда вешали объявления: "Артистов, кучеров и проституток не трогать - они одинаково служат всем властям"».
Спустя несколько месяцев Рыбчинский употребил практически идентичное выражение и вновь упомянул при этом Колчака. В интервью Дмитрию Гордону весной 2015 года поэт, рассуждая о продолживших выступать в России украинских артистах, https://gordonua.com/publications/rybchinskiy-mozhete-predstavit-chtoby-v-velikuyu-otechestvennuyu-chastnyy-zavod-stalina-rabotal-pod-berlinom-a-zavod-gitlera-pod-moskvoy-81970.html подчёркивал: «Артист не политическая фигура. Прав был адмирал Колчак, который, заходя с армией в очередной город, вешал объявление: "Артистов, кучеров и проституток не трогать - они одинаково нужны любой власти"».
Тобто - у мене немає прямих доказів, що це сказав саме Колчак. І я уточнив, що цей вислів ПРИПИСУЮТЬ Колчаку... Тобто, я висловив ПРИПУЩЕННЯ...
А у тебе - ПРЯМА БРЕХНЯ стосовно Рибчинського про Денікіна... І ст осовно Махна - ТЕЖ...
То хто там у нас "ГУРУ ДУРНІВ"?...
Гуру аналитик имеет доступ к архивам часів Громадянської війни в Росії где соратники приписывают эту фразу адмиралу.
От кого ТЫ (Не фантазуй... Ці слова) слышал эту фразу ранее 95-го года прошлого века?
Я жду коронную яровскую фразу про кацапов
Яр Холодний
Іди нахєр!
30.12.2024 09:10 Ответить Управление спамом Мне нравиться 1
Гуру спи.дел з часів Громадянської війни в Росії, приписують адміралу Колчаку...
Старый......Яр спи...здел о временах гражданской войны в России. Когда ему указали на его глупость, гордо закончил спор, прогнозировано (как всегда) послав оппонента нахер. Это такой стиль у "юристов".
Спор закончен. Юрист всех победил
Нічого не нагадує,як ось справи Червінського, Антоненка,Дудіна,зовсім недавно-Зінченка по справі Фаріон?
готує , але про це не хочуть писати.
але вуха він вже поголив!
З 2004-як буратіно.
Смикай за мотузочки і роби з ним що хош.
подумаєте раптом це Залужний
а от і ні..
Вусик їхня надія , як ссавченко
А чому невловимий, его що піймати не можуть
Да ні, просто він і на х....й нікому не потрібен
Расєянам він потрібен,вони навіть коло нього створюють зону без обстрілів,а українців ще не дістав так,щоб його прикінчили.
Та поки нема консенсусу "ким замінити?". Як завжди.
фактично прийшов до влади на рос наративах, не виключно і на ворожому фінансуванні
Шо там, до речі, по цим "терористам квартальним"? Їм хоч підозру оголосили? Чи "афтарскій калєктів" так далеко не креативив?