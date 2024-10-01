Пытался убить чиновника мэрии Мелитополя: СБУ задержала киллера ФСБ на Запорожье. ВИДЕО+ФОТО

Задержан агент ФСБ РФ, который совершил покушение на одного из чиновников горсовета Мелитополя.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, злоумышленник подстерег чиновника в подъезде жилого дома, а затем нанес ему несколько ударов молотком по голове. Несмотря на многочисленные травмы пострадавший выжил.

"Для конспирации злоумышленник действовал под видом коммунальщика, который проводил технические работы в многоквартирном здании, где проживал чиновник. После совершения преступления фигурант готовился к бегству на временно оккупированную часть Запорожской области через территорию ЕС. Для пересечения госграницы он планировал использовать одну из "схем для уклонистов", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Черкассах задержан российский агент, который шпионил за локациями ПВО, - СБУ. ФОТО

СБУ "по горячим следам" установила местонахождение наемного убийцы и задержала его при попытке побега.

Киллером оказался рецидивист, который проживал во временно оккупированном Мелитополе. В поле зрения РФ он попал, когда еще до полномасштабного вторжения отбывал наказание в российской тюрьме за умышленное убийство.

"В июне 2024 года его окончательно завербовали и отправили на курсы специальной подготовки в учебном центре фсб на временно захваченной части территории региона. Там под руководством инструкторов российской спецслужбы агент занимался огневой подготовкой, техникой ножевого боя и отрабатывал меры конспирации. Для выполнения вражеского задания киллер прибыл в Запорожье, выдавая себя за переселенца. После приезда в город он начал отслеживать адреса работы и проживания своей жертвы, а также основные маршруты ее передвижения", - отметили в Службе безопасности.

Мужчина постоянно менял адреса арендованных помещений, чтобы "заметать свои следы". Связь с российским куратором поддерживал через мессенджер.

Также читайте: Готовили теракты в Запорожье: руководитель агентурной группы ФСБ приговорен к пожизненному заключению, - СБУ

В случае убийства чиновника россияне обещали мужчине передать дом в Мелитополе, принадлежавший местным жителям, которые вынужденно покинули его из-за оккупации.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу).

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отпустил задержанного на взятке топ-менеджера "Энергоатома" под залог в 1 миллион