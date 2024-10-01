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Пытался убить чиновника мэрии Мелитополя: СБУ задержала киллера ФСБ на Запорожье. ВИДЕО+ФОТО

Задержан агент ФСБ РФ, который совершил покушение на одного из чиновников горсовета Мелитополя.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, злоумышленник подстерег чиновника в подъезде жилого дома, а затем нанес ему несколько ударов молотком по голове. Несмотря на многочисленные травмы пострадавший выжил.

"Для конспирации злоумышленник действовал под видом коммунальщика, который проводил технические работы в многоквартирном здании, где проживал чиновник. После совершения преступления фигурант готовился к бегству на временно оккупированную часть Запорожской области через территорию ЕС. Для пересечения госграницы он планировал использовать одну из "схем для уклонистов", - говорится в сообщении.

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СБУ "по горячим следам" установила местонахождение наемного убийцы и задержала его при попытке побега.

СБУ затримала кілера ФСБ, який намагався вбити посадовця мерії Мелітополя

Киллером оказался рецидивист, который проживал во временно оккупированном Мелитополе. В поле зрения РФ он попал, когда еще до полномасштабного вторжения отбывал наказание в российской тюрьме за умышленное убийство.

"В июне 2024 года его окончательно завербовали и отправили на курсы специальной подготовки в учебном центре фсб на временно захваченной части территории региона. Там под руководством инструкторов российской спецслужбы агент занимался огневой подготовкой, техникой ножевого боя и отрабатывал меры конспирации. Для выполнения вражеского задания киллер прибыл в Запорожье, выдавая себя за переселенца. После приезда в город он начал отслеживать адреса работы и проживания своей жертвы, а также основные маршруты ее передвижения", - отметили в Службе безопасности.

Мужчина постоянно менял адреса арендованных помещений, чтобы "заметать свои следы". Связь с российским куратором поддерживал через мессенджер.

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В случае убийства чиновника россияне обещали мужчине передать дом в Мелитополе, принадлежавший местным жителям, которые вынужденно покинули его из-за оккупации.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу).

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

покушение (1040) СБУ (19937) Запорожская область (3126)


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Топ комментарии
+11
Чим саме міг загрожувати мер окупованого три роки міста московитам?
Наш " мер" з ТОТ тільки пилить бюджет, виписує шалені премії та бронює потрібних людей з ЖКХ окупованого міста(
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01.10.2024 11:16
+8
Отож. Оці всі мери та чинуші окупованих міст та неіснуючих адміністрацій, які існують за наші податки - та нам треба русні подякувати якщо вони цих дармоїдів нам безкоштовно приберуть 🤷‍♂️
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01.10.2024 11:18
+7
Сотні тисяч мусоров , десятки тисяч СБУшників і т.д , а по Україні спокійно розгулюють вбивці , так може цих на фронт , якщо в тилу з них користі як з козла молока , а хлопців з передка на їхнє місце ?
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01.10.2024 11:17
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Чим саме міг загрожувати мер окупованого три роки міста московитам?
Наш " мер" з ТОТ тільки пилить бюджет, виписує шалені премії та бронює потрібних людей з ЖКХ окупованого міста(
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01.10.2024 11:16 Ответить
Отож. Оці всі мери та чинуші окупованих міст та неіснуючих адміністрацій, які існують за наші податки - та нам треба русні подякувати якщо вони цих дармоїдів нам безкоштовно приберуть 🤷‍♂️
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01.10.2024 11:18 Ответить
Якого мера?! Перечитай хоч заголовок.
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01.10.2024 11:41 Ответить
не мер..тим більше...чиновник...туфта якась...
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01.10.2024 11:58 Ответить
Нема у нас в Запоріжжі мера, а чиновник з Мелітополя то Федоров
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01.10.2024 12:38 Ответить
Бандитские разборки
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01.10.2024 12:37 Ответить
Сотні тисяч мусоров , десятки тисяч СБУшників і т.д , а по Україні спокійно розгулюють вбивці , так може цих на фронт , якщо в тилу з них користі як з козла молока , а хлопців з передка на їхнє місце ?
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01.10.2024 11:17 Ответить
Що таке "мерія Мелітополя" і звідки там посадовці?
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01.10.2024 11:26 Ответить
Цікаво, а як він «переселився» з ТОТ на підконтрольну? Там же ж лінія фронту
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01.10.2024 11:28 Ответить
Ви б побачили ЯКУ фільтрацію провадять лапті у Шереметєво!
Там трусять усіх, з немовлят до полуживих, вивертають усю душу - а ми усякий непотріб тягнемо до хати((
Зараз пройдуть вибори в Грузії, вона остаточно перетвориться в волость раші, і попруть під виглядом біженців агенти типу "козиря".
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01.10.2024 11:40 Ответить
щось забагато питань виникає...тікати він збирався як ухилянт, а в Україну як потрапив? Парашутистом? Витрачали час на підготовку щоб вбити якогось чиновника? Молотком?! Туфта
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01.10.2024 12:00 Ответить
Конфіскація майна, молоток ?!!
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01.10.2024 12:05 Ответить
Можливо ,це не кілер , а борець з корупцією ?
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01.10.2024 12:25 Ответить
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02.10.2024 21:15 Ответить
Поясніть, так хто зловмисник більший.
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02.10.2024 15:44 Ответить
Мелітополь окупований, зате чинуші сидять в Запоріжжі і отримують зарплату ні за хер.
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02.10.2024 22:40 Ответить
 
 