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Намагався вбити посадовця мерії Мелітополя: СБУ затримала кілера ФСБ на Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТО

Затримано агента ФСБ РФ, який скоїв замах на одного з посадовців міськради Мелітополя.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, зловмисник підстеріг посадовця у під'їзді житлового будинку, а потім завдав йому декілька ударів молотком по голові. Попри численні травми потерпілий вижив.

"Для конспірації зловмисник діяв під виглядом комунальника, який проводив технічні роботи у багатоквартирній будівлі, де проживав чиновник. Після вчинення злочину фігурант готувався до втечі на тимчасово окуповану частину Запорізької області через територію ЄС. Для перетину держкордону він планував використати одну із "схем для ухилянтів", - йдеться в повідомленні.

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СБУ "по гарячих слідах" встановила місцеперебування найманого вбивці та затримала його на спробі втечі.

СБУ затримала кілера ФСБ, який намагався вбити посадовця мерії Мелітополя

Кілером виявився рецидивіст, який проживав у тимчасово окупованому Мелітополі. У поле зору РФ він потрапив, коли ще до повномасштабного вторгнення відбував покарання в російській тюрмі за умисне вбивство.

"У червні 2024 року його остаточно завербували і відправили на курси спеціальної підготовки у навчальному центрі фсб на тимчасово захопленій частині території регіону. Там під керівництвом інструкторів російської спецслужби агент займався вогневою підготовкою, технікою ножового бою та відпрацьовував заходи конспірації. Для виконання ворожого завдання кілер прибув до Запоріжжя, видаючи себе за переселенця. Після приїзду до міста він розпочав відслідковувати адреси роботи та проживання своєї жертви, а також основні маршрути її пересування", - зазначили у Службі безпеки.

Чоловік постійно змінював адреси орендованих помешкань, щоб "замітати свої сліди". Зв'язок із російським куратором підтримував через месенджер.

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У разі вбивства посадовця росіяни обіцяли чоловіку передати будинок у Мелітополі, що належав місцевим мешканцям, які вимушено покинули його через окупацію.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення).

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

замах (553) СБУ (12860) Запорізька область (3649)


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Топ коментарі
+11
Чим саме міг загрожувати мер окупованого три роки міста московитам?
Наш " мер" з ТОТ тільки пилить бюджет, виписує шалені премії та бронює потрібних людей з ЖКХ окупованого міста(
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01.10.2024 11:16
+8
Отож. Оці всі мери та чинуші окупованих міст та неіснуючих адміністрацій, які існують за наші податки - та нам треба русні подякувати якщо вони цих дармоїдів нам безкоштовно приберуть 🤷‍♂️
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01.10.2024 11:18
+7
Сотні тисяч мусоров , десятки тисяч СБУшників і т.д , а по Україні спокійно розгулюють вбивці , так може цих на фронт , якщо в тилу з них користі як з козла молока , а хлопців з передка на їхнє місце ?
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01.10.2024 11:17
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Чим саме міг загрожувати мер окупованого три роки міста московитам?
Наш " мер" з ТОТ тільки пилить бюджет, виписує шалені премії та бронює потрібних людей з ЖКХ окупованого міста(
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01.10.2024 11:16 Відповісти
Отож. Оці всі мери та чинуші окупованих міст та неіснуючих адміністрацій, які існують за наші податки - та нам треба русні подякувати якщо вони цих дармоїдів нам безкоштовно приберуть 🤷‍♂️
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01.10.2024 11:18 Відповісти
Якого мера?! Перечитай хоч заголовок.
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01.10.2024 11:41 Відповісти
не мер..тим більше...чиновник...туфта якась...
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01.10.2024 11:58 Відповісти
Нема у нас в Запоріжжі мера, а чиновник з Мелітополя то Федоров
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01.10.2024 12:38 Відповісти
Бандитские разборки
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01.10.2024 12:37 Відповісти
Сотні тисяч мусоров , десятки тисяч СБУшників і т.д , а по Україні спокійно розгулюють вбивці , так може цих на фронт , якщо в тилу з них користі як з козла молока , а хлопців з передка на їхнє місце ?
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01.10.2024 11:17 Відповісти
Що таке "мерія Мелітополя" і звідки там посадовці?
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01.10.2024 11:26 Відповісти
Цікаво, а як він «переселився» з ТОТ на підконтрольну? Там же ж лінія фронту
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01.10.2024 11:28 Відповісти
Ви б побачили ЯКУ фільтрацію провадять лапті у Шереметєво!
Там трусять усіх, з немовлят до полуживих, вивертають усю душу - а ми усякий непотріб тягнемо до хати((
Зараз пройдуть вибори в Грузії, вона остаточно перетвориться в волость раші, і попруть під виглядом біженців агенти типу "козиря".
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01.10.2024 11:40 Відповісти
щось забагато питань виникає...тікати він збирався як ухилянт, а в Україну як потрапив? Парашутистом? Витрачали час на підготовку щоб вбити якогось чиновника? Молотком?! Туфта
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01.10.2024 12:00 Відповісти
Конфіскація майна, молоток ?!!
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01.10.2024 12:05 Відповісти
Можливо ,це не кілер , а борець з корупцією ?
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01.10.2024 12:25 Відповісти
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02.10.2024 21:15 Відповісти
Поясніть, так хто зловмисник більший.
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02.10.2024 15:44 Відповісти
Мелітополь окупований, зате чинуші сидять в Запоріжжі і отримують зарплату ні за хер.
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02.10.2024 22:40 Відповісти
 
 