Намагався вбити посадовця мерії Мелітополя: СБУ затримала кілера ФСБ на Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТО

Затримано агента ФСБ РФ, який скоїв замах на одного з посадовців міськради Мелітополя.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, зловмисник підстеріг посадовця у під'їзді житлового будинку, а потім завдав йому декілька ударів молотком по голові. Попри численні травми потерпілий вижив.

"Для конспірації зловмисник діяв під виглядом комунальника, який проводив технічні роботи у багатоквартирній будівлі, де проживав чиновник. Після вчинення злочину фігурант готувався до втечі на тимчасово окуповану частину Запорізької області через територію ЄС. Для перетину держкордону він планував використати одну із "схем для ухилянтів", - йдеться в повідомленні.

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СБУ "по гарячих слідах" встановила місцеперебування найманого вбивці та затримала його на спробі втечі.

Кілером виявився рецидивіст, який проживав у тимчасово окупованому Мелітополі. У поле зору РФ він потрапив, коли ще до повномасштабного вторгнення відбував покарання в російській тюрмі за умисне вбивство.

"У червні 2024 року його остаточно завербували і відправили на курси спеціальної підготовки у навчальному центрі фсб на тимчасово захопленій частині території регіону. Там під керівництвом інструкторів російської спецслужби агент займався вогневою підготовкою, технікою ножового бою та відпрацьовував заходи конспірації. Для виконання ворожого завдання кілер прибув до Запоріжжя, видаючи себе за переселенця. Після приїзду до міста він розпочав відслідковувати адреси роботи та проживання своєї жертви, а також основні маршрути її пересування", - зазначили у Службі безпеки.

Чоловік постійно змінював адреси орендованих помешкань, щоб "замітати свої сліди". Зв'язок із російським куратором підтримував через месенджер.

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У разі вбивства посадовця росіяни обіцяли чоловіку передати будинок у Мелітополі, що належав місцевим мешканцям, які вимушено покинули його через окупацію.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення).

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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