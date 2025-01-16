Прем’єр Британії Стармер прибув до України
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув із візитом до України.
Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Він проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським, після чого сторони підпишуть угоду про поглиблення існуючих відносин у галузі оборони та посилення економічних зв’язків у невійськових сферах.
За даними видання, Стармер також обговорить, які гарантії безпеки Велика Британія може запропонувати Україні, зокрема можливість входження британських військ до складу післявоєнних миротворчих сил.
Це його перший візит до України з моменту вступу на посаду.
