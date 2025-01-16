УКР
Новини
Прем’єр Британії Стармер прибув до України

Кір Стармер прибув із візитом України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув із візитом до України.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Він проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським, після чого сторони підпишуть угоду про поглиблення існуючих відносин у галузі оборони та посилення економічних зв’язків у невійськових сферах.

За даними видання, Стармер також обговорить, які гарантії безпеки Велика Британія може запропонувати Україні, зокрема можливість входження британських військ до складу післявоєнних миротворчих сил.

Це його перший візит до України з моменту вступу на посаду.

Читайте: Британія і Франція ведуть переговори про відправку миротворчих військ в Україну, - The Telegraph

Велика Британія (5740) візит (1648) Стармер Кір (253)
Топ коментарі
+5
Наркоман Маск зі своїми зубами так довго не протяне...
16.01.2025 08:31 Відповісти
+3
ВСІ ВІЗИТИ І ВСІ РОЗМОВИ ІДУТЬ МАБУТЬ ПРО ПОСТУПКИ УКРАЇНИ.. В ПЕРЕМОВИНАХ... ПОСТУПКИ МАЮТЬ БУТИ ТІЛЬКИ У КРЕМЛЯ,
16.01.2025 08:19 Відповісти
+2
Мабуть, Вова заборгував за лондонський замок.
16.01.2025 08:10 Відповісти
Ну, все... Тепер з "всесвітнім рекламщиком наркоманії" нашому "Блазню" зустрічаться "зась"... Бо Маск на Стармера "зуб має"...
16.01.2025 08:23 Відповісти
Як писали видання свого часу мабуть отрумує золоту акцію особистих гарантій безпеки для життя в ВБ.
16.01.2025 08:57 Відповісти
Може він ніколи в житті корупціонерів не бачив !
16.01.2025 09:19 Відповісти
Британець привіз інструкції Зе... як не допустити навіть потенційного миру.
16.01.2025 09:33 Відповісти
Зеля хотів втекти через чорний хід, але він завалений стратегічними запасами "Мівіни".
16.01.2025 10:48 Відповісти
 
 