Великобритания закупит у США 12 самолетов F-35 для расширения ядерного потенциала сдерживания

Великобритания приобретет 12 новых стелс-истребителей F-35A и присоединится к миссии НАТО по использованию самолетов двойного назначения для транспортировки ядерного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил глава британского правительства Кир Стармер.

По его словам, Британия намерена приобрести не менее 12 самолетов двойного назначения, которые могут нести как ядерное, так и обычное оружие.

"Мое правительство инвестирует в национальную безопасность, закупая 12 новых истребителей F-35A, поддерживая тысячи высококвалифицированных рабочих мест и возможности для работников. Безопасность внутри страны, сила за ее пределами", - написал Стармер в соцсети Х.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лондон должен помочь Украине разработать собственное ядерное оружие, - британский полковник Кэмп

Накануне британское правительство уточнило в своем заявлении, что это решение поддержит 20 тысяч рабочих мест в рамках программы F-35 в Британии, поскольку 15% глобальной цепи поставок для этих истребителей базируется именно в Британии.

Новые скоростные истребители будут базироваться на авиабазе Королевских ВВС Мархем.

В целом правительство планирует закупить 138 F-35 в течение реализации всей программы. Закупка 12 самолетов F-35A вместо 12F-35B в рамках следующего этапа программы позволит сэкономить до 25% на каждом самолете для налогоплательщиков.

Эта закупка является крупнейшим усилением ядерной позиции Великобритании за последнее поколение. Как отмечается, приобретение истребителей Lockheed Martin позволит британским ВВС носить ядерное оружие впервые со времен окончания холодной войны.

Также читайте: Великобритания впервые предоставит Украине оружие, профинансированное из замороженных активов РФ

Истребители F-35A способны нести американское тактическое ядерное оружие B61. Британии, вероятно, понадобится поставка этого оружия Соединенными Штатами, сообщило агентство Reuters.

Великобритания, по словам правительства, развернет истребители в рамках ядерной миссии НАТО по самолетам двойного назначения (Dual Capable Aircraft), усиливая ядерное сдерживание Альянса. Миссия DCA является ключевым элементом ядерной стратегии НАТО, которая помогает обеспечить безопасность людей по всей территории Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что "это еще один весомый вклад Великобритании в НАТО".

Сейчас британское ядерное оружие для сдерживания базируется исключительно на системе подводных лодок "Трайдент".

Последний раз Британия имела независимый ядерный потенциал воздушного базирования в 1998 году, когда с вооружения была снята бомба свободного падения WE-177.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания объявила новые санкции против России за войну в Украине