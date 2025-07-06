Росія виробляє за три місяці втричі більше боєприпасів, ніж НАТО за рік,- Рютте

Росія суттєво випереджає країни НАТО у виробництві боєприпасів. Упродовж трьох місяців РФ виробляє втричі більше боєприпасів, ніж усі країни НАТО за рік.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтервʼю The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перед нами стоїть величезний геополітичний виклик. І це, перш за все, Росія, яка відновлює себе такими темпами і швидкістю, які не мають аналогів в новітній історії. Зараз вона виробляє втричі більше боєприпасів за три місяці, ніж усе НАТО за рік. Це нестерпно, але росіяни працюють разом з північнокорейцями, з китайцями та іранцями, з муллами, ведучи цю неспровоковану агресивну війну проти України. Тож тут Індо-Тихоокеанський регіон і ваша Атлантика стають все більш і більш взаємопов'язаними", - сказав генсек Альянсу.

Він додав, що з огляду на безпекові виклики, країнам НАТО необхідно збільшувати витрати на оборону.

"Тому, коли йдеться про основні оборонні видатки, ми повинні збільшити їх до 3,5%. І потім, звичайно, всі витрати, пов'язані з обороною. Нам потрібно розвивати оборонно-промислову базу. Нам потрібно витрачати гроші на кібернетику, на гібридну зброю. Нам потрібно готувати наше суспільство в цілому, а не лише армію. Це додаткові 1,5 %, які ведуть до 5 %. Так, так, це величезна сума витрат. Але якщо ми цього не зробимо, нам доведеться вчити російську мову", - додав Рютте.

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