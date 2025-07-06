Росія виробляє за три місяці втричі більше боєприпасів, ніж НАТО за рік,- Рютте
Росія суттєво випереджає країни НАТО у виробництві боєприпасів. Упродовж трьох місяців РФ виробляє втричі більше боєприпасів, ніж усі країни НАТО за рік.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтервʼю The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Перед нами стоїть величезний геополітичний виклик. І це, перш за все, Росія, яка відновлює себе такими темпами і швидкістю, які не мають аналогів в новітній історії. Зараз вона виробляє втричі більше боєприпасів за три місяці, ніж усе НАТО за рік. Це нестерпно, але росіяни працюють разом з північнокорейцями, з китайцями та іранцями, з муллами, ведучи цю неспровоковану агресивну війну проти України. Тож тут Індо-Тихоокеанський регіон і ваша Атлантика стають все більш і більш взаємопов'язаними", - сказав генсек Альянсу.
Він додав, що з огляду на безпекові виклики, країнам НАТО необхідно збільшувати витрати на оборону.
"Тому, коли йдеться про основні оборонні видатки, ми повинні збільшити їх до 3,5%. І потім, звичайно, всі витрати, пов'язані з обороною. Нам потрібно розвивати оборонно-промислову базу. Нам потрібно витрачати гроші на кібернетику, на гібридну зброю. Нам потрібно готувати наше суспільство в цілому, а не лише армію. Це додаткові 1,5 %, які ведуть до 5 %. Так, так, це величезна сума витрат. Але якщо ми цього не зробимо, нам доведеться вчити російську мову", - додав Рютте.
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ДІЙШЛО, БЛ, НАРЕШТІ?
Дійде коли Україні , нарешті , по справжньому допомагати почнуть !
Единственная страна которая может выстроить паритет по вооружению с РФ - это США.
Но здесь есть проблема, и отнюдь не в том что они стали нейтральными к РФ, а в том, что паритет с РФ они могут выстроить только в пределах собственной армии.
Глупо ожидать, что если у РФ к примеру на сегодня есть 2000 ракет, то США сразу же передадут Украине 2000 ракет. И это только чтобы сравняться, хотя для успешного подавления парашной армии, их нужно будет передать в два раза больше.
Свою армию они разоружать не будут.
А все эти коалиции охочих, ну дадут они 50 ракет, ну 100, ну даже двести. И ничего не случится. Ну поспит РФия пару неделек беспокойно, и все. Ход войны это не переломит учитывая все текущие реалии.
Ну а вы - какой именно помощи ожидаете "по-справжньому" ?