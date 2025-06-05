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Новини Виробництво зброї країнами НАТО Виробництво боєприпасів в НАТО
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За три місяці Росія виробляє стільки ж боєприпасів, скільки НАТО за рік, - Рютте

боєприпаси,снаряди

За три місяці Росія виробляє стільки ж боєприпасів, скільки весь блок НАТО за рік.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Останні кілька років показали, що зміни надзвичайно важливі. Є велика загроза з боку Росії, коли у 2022-му вона почала повномасштабну війну проти України. Звісно, початок був у 2014 році, але оця бійня, різанина почалася у 2022 році",- сказав Рютте.

Він додав, що Росія, маючи значно слабшу економіку, ніж в НАТО, виробляє за три місяці таку кількість боєприпасів, яку Альянс виробляє за рік.

"Скільки вони виробляють боєприпасів, що є основою всього. За три місяці вони виробляють те, що ми, ціле НАТО, виробляємо за рік. І це маючи економіку у 25 разів більшу, ніж Росія", - наголосив генсек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте анонсував збільшення оборонних витрат у НАТО: 3,5% ВВП на основні оборонні витрати та 1,5% - на інвестиції для оборони та безпеки

Він зазначив, що країни НАТО вже зараз повинні готуватися до можливої агресії з боку РФ та збільшувати витрати на оборону.

"Якщо ми не будемо діяти зараз, у наступні три роки буде усе добре, але ми повинні почати зараз, бо інакше, через 4-5 років будемо під загрозою", - наголосив Рютте.

Автор: 

боєприпаси (2295) НАТО (6543) росія (66037) Рютте Марк (429)


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Топ коментарі
+4
И при этом, у рф есть союзники которые ей активно помогают... И не бояться никакой "эскалации".
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05.06.2025 23:37 Відповісти
+4
Московський терорист прутін, упродовж 20 років, готувався на ділі, до своєї війни проти Мирної України, а керівники країн НАТО в Європі, запливали грошима з московії та пустими балачками в ООН!
Наслідки цього, видно з московської війни прутіна проти України, з 2014 року!
Слова, діло, наслідки!
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05.06.2025 23:53 Відповісти
+2
то ж усіх запевняли і не раз, що "НАТО сильне як ніколи раніше" ? може Рютте каже неправду?
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06.06.2025 00:17 Відповісти
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И при этом, у рф есть союзники которые ей активно помогают... И не бояться никакой "эскалации".
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05.06.2025 23:37 Відповісти
Росіяни, хоч і не створювали нову промислову базу для війни проти України, однак вчасно ухваливши рішення щодо "переведення на воєнні рейки" наявної промисловості, змогли отримати ресурсну перевагу над цивілізованим світом.
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05.06.2025 23:44 Відповісти
Московський терорист прутін, упродовж 20 років, готувався на ділі, до своєї війни проти Мирної України, а керівники країн НАТО в Європі, запливали грошима з московії та пустими балачками в ООН!
Наслідки цього, видно з московської війни прутіна проти України, з 2014 року!
Слова, діло, наслідки!
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05.06.2025 23:53 Відповісти
Ну от... Винувати керівники країн НАТО в Європі, а не Зелена Шмаркля та його посіпаки, які ******* гроші на дорогах, по яких дуже швиденько їхали москальські танки.
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06.06.2025 00:55 Відповісти
"4-5 років" це ті самі "Київ за три дні" -

стільки нам відводить жити НАТО?

.
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05.06.2025 23:56 Відповісти
НАТО - це військовий блок з лебедів, щук і раків. Ну, майже.
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05.06.2025 23:57 Відповісти
Если быть точнее, то это "военно-политический блок"... А там где "политика", там происходит именно так, как в известной басне.
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06.06.2025 00:12 Відповісти
Судя по тому, как мучаются с "чешской инициативой" и "мильоном снарядов" которые не могут поставить второй год, он явно преувеличил возможности НАТО.
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06.06.2025 00:15 Відповісти
то ж усіх запевняли і не раз, що "НАТО сильне як ніколи раніше" ? може Рютте каже неправду?
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06.06.2025 00:17 Відповісти
Без китайских дронов был бы полный пи**ец. Спасибо китайскому студенту который основал все это дело. А ведь мечтал поехать учиться в США, если бы пустили.
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06.06.2025 00:19 Відповісти
Повторю ше раз, лендлиз та допомога це вялотекуча херня яка керується правилом, є бюджет мирного часу, все шо можно направити направлят на зброю, так було в 2го світову, так і зараз, клепати танки та снаряди активно почнут після умивання кровою.
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06.06.2025 00:56 Відповісти
 
 