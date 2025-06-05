За три месяца Россия производит столько же боеприпасов, сколько НАТО за год, - Рютте

За три месяца Россия производит столько же боеприпасов, сколько весь блок НАТО за год.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Последние несколько лет показали, что изменения чрезвычайно важны. Есть большая угроза со стороны России, когда в 2022-м она начала полномасштабную войну против Украины. Конечно, начало было в 2014 году, но эта бойня, резня началась в 2022 году",- сказал Рютте.

Он добавил, что Россия, имея значительно более слабую экономику, чем в НАТО, производит за три месяца такое количество боеприпасов, которое Альянс производит за год.

"Сколько они производят боеприпасов, что является основой всего. За три месяца они производят то, что мы, целое НАТО, производим за год. И это имея экономику в 25 раз больше, чем Россия", - подчеркнул генсек.

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Он отметил, что страны НАТО уже сейчас должны готовиться к возможной агрессии со стороны РФ и увеличивать расходы на оборону.

"Если мы не будем действовать сейчас, в следующие три года будет все хорошо, но мы должны начать сейчас, иначе, через 4-5 лет будем под угрозой", - подчеркнул Рютте.