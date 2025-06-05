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Новости Производство оружия странами НАТО Производство боеприпасов в НАТО
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За три месяца Россия производит столько же боеприпасов, сколько НАТО за год, - Рютте

боеприпасы,снаряды

За три месяца Россия производит столько же боеприпасов, сколько весь блок НАТО за год.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Последние несколько лет показали, что изменения чрезвычайно важны. Есть большая угроза со стороны России, когда в 2022-м она начала полномасштабную войну против Украины. Конечно, начало было в 2014 году, но эта бойня, резня началась в 2022 году",- сказал Рютте.

Он добавил, что Россия, имея значительно более слабую экономику, чем в НАТО, производит за три месяца такое количество боеприпасов, которое Альянс производит за год.

"Сколько они производят боеприпасов, что является основой всего. За три месяца они производят то, что мы, целое НАТО, производим за год. И это имея экономику в 25 раз больше, чем Россия", - подчеркнул генсек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте анонсировал увеличение оборонных расходов в НАТО: 3,5% ВВП на основные оборонные расходы и 1,5% - на инвестиции для обороны и безопасности

Он отметил, что страны НАТО уже сейчас должны готовиться к возможной агрессии со стороны РФ и увеличивать расходы на оборону.

"Если мы не будем действовать сейчас, в следующие три года будет все хорошо, но мы должны начать сейчас, иначе, через 4-5 лет будем под угрозой", - подчеркнул Рютте.

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И при этом, у рф есть союзники которые ей активно помогают... И не бояться никакой "эскалации".
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05.06.2025 23:37 Ответить
Росіяни, хоч і не створювали нову промислову базу для війни проти України, однак вчасно ухваливши рішення щодо "переведення на воєнні рейки" наявної промисловості, змогли отримати ресурсну перевагу над цивілізованим світом.
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05.06.2025 23:44 Ответить
Московський терорист прутін, упродовж 20 років, готувався на ділі, до своєї війни проти Мирної України, а керівники країн НАТО в Європі, запливали грошима з московії та пустими балачками в ООН!
Наслідки цього, видно з московської війни прутіна проти України, з 2014 року!
Слова, діло, наслідки!
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05.06.2025 23:53 Ответить
"4-5 років" це ті самі "Київ за три дні" -

стільки нам відводить жити НАТО?

.
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05.06.2025 23:56 Ответить
НАТО - це військовий блок з лебедів, щук і раків. Ну, майже.
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05.06.2025 23:57 Ответить
Если быть точнее, то это "военно-политический блок"... А там где "политика", там происходит именно так, как в известной басне.
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06.06.2025 00:12 Ответить
За 3 месяца РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ / Заступник начальника відділу приватизації та корпоративного управління получает столько же взяток сколько нужно ФСБ для оплаты заказных убийств украинских активистов по всей стране совпадение? Не думаю!
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06.06.2025 00:01 Ответить
 
 