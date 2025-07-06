Россия производит за три месяца в три раза больше боеприпасов, чем НАТО за год, - Рютте
Россия существенно опережает страны НАТО в производстве боеприпасов. В течение трех месяцев РФ производит втрое больше боеприпасов, чем все страны НАТО за год.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.
"Перед нами стоит огромный геополитический вызов. И это, прежде всего, - Россия, восстанавливающая себя такими темпами и скоростью, которые не имеют аналогов в новейшей истории. Сейчас она производит втрое больше боеприпасов за три месяца, чем все НАТО за год. Это невыносимо, но россияне работают вместе с северокорейцами, с китайцами и иранцами, с муллами, ведя эту неспровоцированную агрессивную войну против Украины. Поэтому здесь Индо-Тихоокеанский регион и ваша Атлантика становятся все более и более взаимосвязанными", - сказал генсек Альянса.
Он добавил, что учитывая вызовы безопасности, странам НАТО необходимо увеличивать расходы на оборону.
"Поэтому, когда речь идет об основных оборонных расходах, мы должны увеличить их до 3,5%. И потом, конечно, все расходы, связанные с обороной. Нам нужно развивать оборонно-промышленную базу. Нам нужно тратить деньги на кибернетику, на гибридное оружие. Нам нужно готовить наше общество в целом, а не только армию. Это дополнительные 1,5 %, которые ведут к 5 %. Да, да, это огромная сумма расходов. Но если мы этого не сделаем, нам придется учить русский язык", - добавил Рютте.
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Стосовно озброєння - не всі раділи. Свого часу співпрацювала з Укроборонпромом..і працівники реально розуміли, що керівництво творить повну хєрню, заробляє ліве бабло..тільки зробити нічого не могли..
Дійде коли Україні , нарешті , по справжньому допомагати почнуть !
Единственная страна которая может выстроить паритет по вооружению с РФ - это США.
Но здесь есть проблема, и отнюдь не в том что они стали нейтральными к РФ, а в том, что паритет с РФ они могут выстроить только в пределах собственной армии.
Глупо ожидать, что если у РФ к примеру на сегодня есть 2000 ракет, то США сразу же передадут Украине 2000 ракет. И это только чтобы сравняться, хотя для успешного подавления парашной армии, их нужно будет передать в два раза больше.
Свою армию они разоружать не будут.
А все эти коалиции охочих, ну дадут они 50 ракет, ну 100, ну даже двести. И ничего не случится. Ну поспит РФия пару неделек беспокойно, и все. Ход войны это не переломит учитывая все текущие реалии.
Ну а вы - какой именно помощи ожидаете "по-справжньому" ?
Гітлерівський
путинськийрежим в РФ - це екзестенціальна загроза для всього людства - у тому числі - і для НАТО.
Нападе,тільки США буде стояти осторонь і спостерігати,як Європа махається з рашкою.5 статтю НАТО не запустять,Трумп на це вже натякнув.
Молодцом. Тихо призвати збільшити.
вместо того, чтобы производить дроны по типу мавиков или шахедов и продавать их в Украину, они до сих пор сидят сложа руки пока х у йло чемоданный и си пекинский учатся, совершенствуют, идут в будущее дронологии.
TaniMani Discord
Реєстрація: 21.02.2025
І ООН ЗАПХАЛИ ЯЗИКА У ДУПУ ( сорри Админе)
Я даже підозрюю , що з грошами для ООН ідуть маніпуляції у країнах- це як рекламний бизнес, куди скидають гроші на затрати щоб податків не платити