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Новости Угроза агрессии рф для Европы Производство боеприпасов в НАТО
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Россия производит за три месяца в три раза больше боеприпасов, чем НАТО за год, - Рютте

рютте

Россия существенно опережает страны НАТО в производстве боеприпасов. В течение трех месяцев РФ производит втрое больше боеприпасов, чем все страны НАТО за год.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

"Перед нами стоит огромный геополитический вызов. И это, прежде всего, - Россия, восстанавливающая себя такими темпами и скоростью, которые не имеют аналогов в новейшей истории. Сейчас она производит втрое больше боеприпасов за три месяца, чем все НАТО за год. Это невыносимо, но россияне работают вместе с северокорейцами, с китайцами и иранцами, с муллами, ведя эту неспровоцированную агрессивную войну против Украины. Поэтому здесь Индо-Тихоокеанский регион и ваша Атлантика становятся все более и более взаимосвязанными", - сказал генсек Альянса.

Он добавил, что учитывая вызовы безопасности, странам НАТО необходимо увеличивать расходы на оборону.

"Поэтому, когда речь идет об основных оборонных расходах, мы должны увеличить их до 3,5%. И потом, конечно, все расходы, связанные с обороной. Нам нужно развивать оборонно-промышленную базу. Нам нужно тратить деньги на кибернетику, на гибридное оружие. Нам нужно готовить наше общество в целом, а не только армию. Это дополнительные 1,5 %, которые ведут к 5 %. Да, да, это огромная сумма расходов. Но если мы этого не сделаем, нам придется учить русский язык", - добавил Рютте.

Читайте также: Если Си Цзиньпин нападет на Тайвань, он попросит Путина атаковать НАТО, - Рютте

Автор: 

боеприпасы (2375) НАТО (10189) производство (499) россия (96505) Рютте Марк (425)


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Топ комментарии
+18
То може почнете робити висновки, а не констацією фактів займатись?? Й дасте далекобійні ракети, щоб ми розвалили їх оборонку???
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06.07.2025 01:54 Ответить
+16
Санкції працюють ...🫣
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06.07.2025 01:50 Ответить
+14
Там Рейґан десь перевертається… Буш старший теж…гроші московитів зробили свою справу…за 30 років купили усіх… роблять що хочуть і ніхто їм не указ…світ збожеволів ми дивувалися історії 1939 року …. Тепер в вік інформаційної технології всі онлайн спостерігають війну і ніфіґа не можуть зробити з московітами бо рот їхній повний з грошима путлєра
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06.07.2025 03:55 Ответить
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Санкції працюють ...🫣
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06.07.2025 01:50 Ответить
ты эту тряпку китаю на морду набрось идиот ..
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06.07.2025 04:31 Ответить
То може почнете робити висновки, а не констацією фактів займатись?? Й дасте далекобійні ракети, щоб ми розвалили їх оборонку???
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06.07.2025 01:54 Ответить
У Зеленського питай, а не в НАТО. Ми не член НАТО і НАТО нам нічого не винне.
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06.07.2025 02:29 Ответить
То сходи й запитай, раз дебіла обрав.
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06.07.2025 02:58 Ответить
Звідки ви знаєте, кого він обрав? ) Щоб розвалити їхню оборонку, треба сотні тисяч ракет. Всі ж зубоскалили і раділи, що "Україна займає четверте місце в світі по експорту озброєння". Ну ось і результати. Але винне НАТО. У нас воєнкоми-мільцонери доларові - он їх і звпускайте по їхній оборонці
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06.07.2025 06:31 Ответить
Хаму відповіла в його стилі.

Стосовно озброєння - не всі раділи. Свого часу співпрацювала з Укроборонпромом..і працівники реально розуміли, що керівництво творить повну хєрню, заробляє ліве бабло..тільки зробити нічого не могли..
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06.07.2025 07:10 Ответить
Ще не писали, що це Трамп винен?
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06.07.2025 08:47 Ответить
Звісно ж, винуватий не Трумп! Винуватий Байден!
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06.07.2025 11:52 Ответить
До цього , …… так і не дійшло , що обрав то і маєшь Зейло з верещючкою і квартальними мавпами кукарекали , що ***** з"🩸миром в очах" ,найкращий президент і нада только перестать виробляти ракети, розміновувати все , що замінували "папереднікі" під час війни з2014 р , призначити агентів ФСб ……… ," між адін народ" , готуйтесь до шашликів і дня пабеди , над НАТО
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06.07.2025 10:21 Ответить
А Зеленський що мав зробити? Налагодити виробництво хаймарсів, петріотів, крилатих ракет і балістики, стінгерів, джавелінів і ф-16? І не в одному екземплярі, а в серійній кількості більшій ніж все НАТО разом узяте. А профінансував би це все мабуть ти?
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06.07.2025 09:13 Ответить
Дякуючи нам, нато спокійно спало 30 років.
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06.07.2025 10:40 Ответить
Ти хоч розумієш скільки дохіра потрібно ракет,щоб розвалити їхню оборонку?Ти бачила виробничі цехи "Алмаз-Антей"?Туди треба заліпити одразу до ста крилатих ракет,щоб завод припинив функціонуватиина декілька місяців.
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06.07.2025 06:01 Ответить
Це бєсполєзно пояснювати)) Вони сидять по домівках і на сурйозних щщах вважають, що сотня крилатих ракет може вплинути на хід війни
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06.07.2025 06:24 Ответить
Сусіде, чого агрітесь? Я Вам на ногу наступила?
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06.07.2025 07:13 Ответить
Розумію. Я колись навіть працювала на військовомк заводі.
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06.07.2025 07:11 Ответить
Пані Марино, НАТО нічого не загрожує. На них ніхто не нападе. Кацапи тільки при нагадуванні про НАТО жиденько какають і втрачають свідомість. Вони можуть тільки квакати із боліт, що нападуть. У НАТО достатньо зброї, яку вони накопичили, щоб за місяць знищити Засрашку. Що стосується далекобівйних ракет, там вумний український нарід 73% закатав їх глибоко під асфальт у 2019 році і продовжує це робити і сьогодні. Далекобійні ракети НАТО вироблені країнами НАТО для НАТО.
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06.07.2025 07:16 Ответить
Шановний, вумного наріту було 40-43%..73% - то як у пуйла 114% одного разу вийшло..але через ці навіть 43% відгрібають всі. Навіть ті, хто права голосу не мав.
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06.07.2025 07:56 Ответить
Ви правда думаєте, солоденькі, що якби Україна мала 100 чи 200 ракет (які максимум спроможна була б виготовити, якби раком стала), заставили б ***** не нападати?
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06.07.2025 10:45 Ответить
Хватало б десяток-другий ракет в шахтах, але...
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06.07.2025 11:54 Ответить
Не дійшло !
Дійде коли Україні , нарешті , по справжньому допомагати почнуть !
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06.07.2025 01:58 Ответить
Не начнут. Это сказки и морковка для осла.

Единственная страна которая может выстроить паритет по вооружению с РФ - это США.
Но здесь есть проблема, и отнюдь не в том что они стали нейтральными к РФ, а в том, что паритет с РФ они могут выстроить только в пределах собственной армии.

Глупо ожидать, что если у РФ к примеру на сегодня есть 2000 ракет, то США сразу же передадут Украине 2000 ракет. И это только чтобы сравняться, хотя для успешного подавления парашной армии, их нужно будет передать в два раза больше.

Свою армию они разоружать не будут.

А все эти коалиции охочих, ну дадут они 50 ракет, ну 100, ну даже двести. И ничего не случится. Ну поспит РФия пару неделек беспокойно, и все. Ход войны это не переломит учитывая все текущие реалии.

Ну а вы - какой именно помощи ожидаете "по-справжньому" ?
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06.07.2025 02:15 Ответить
А в чому він помиляється? Глави нато та єс самі казали що їм треба війна до 30-го року, щоб виснаижити кацапів, та дати час на переозброєння ЄС та НАТО. Але кацапам допомагають, і тут Європа прорахувалась, але не хоче робити різких рухів щоб не пустити економіку під укіс.
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06.07.2025 02:40 Ответить
Петров, досі тут кацапськоі пропаганди - ти зі своїм Азиком повертайся на болота мацковські
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06.07.2025 09:25 Ответить
Не дійде, вони проснуться тільки тоді коли через сувальський коридор зайдуть до Польщі, але буде вже пізно.
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06.07.2025 02:06 Ответить
Ну так Росія в стані активної великої війни. А навіщо НАТО взагалі виробляти **********, якщо НАТО не воює і на НАТО ніхто ніколи не нападе?
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06.07.2025 02:27 Ответить
А на Північну корею хтось нападає? А Ірану Україна шось погане зробила?
Гітлерівськийпутинський режим в РФ - це екзестенціальна загроза для всього людства - у тому числі - і для НАТО.
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06.07.2025 04:31 Ответить
А навіщо НАТО взагалі виробляти **********, якщо НАТО не воює і на НАТО ніхто ніколи не нападе?
Нападе,тільки США буде стояти осторонь і спостерігати,як Європа махається з рашкою.5 статтю НАТО не запустять,Трумп на це вже натякнув.
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06.07.2025 11:49 Ответить
Ось ще одне пропагандистське кацапське недорозуміння . Що ти тут робишь? Це український сайт . Не фіг ПОЛОТНИЩА ТЕКСТУ З ХРЕМЛЯ РОЗМИЩУВАТИ, москворотий.
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06.07.2025 09:27 Ответить
Україна мала це робиьи для свого порятунку, в першу чергу.
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06.07.2025 09:37 Ответить
Рюрікові? Вони такі. Кацапи на параші.
Молодцом. Тихо призвати збільшити.
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06.07.2025 02:43 Ответить
лохи.

вместо того, чтобы производить дроны по типу мавиков или шахедов и продавать их в Украину, они до сих пор сидят сложа руки пока х у йло чемоданный и си пекинский учатся, совершенствуют, идут в будущее дронологии.
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06.07.2025 02:47 Ответить
А що , українців тількі москвороті уму вчать ?
TaniMani Discord

Реєстрація: 21.02.2025
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06.07.2025 09:29 Ответить
Там Рейґан десь перевертається… Буш старший теж…гроші московитів зробили свою справу…за 30 років купили усіх… роблять що хочуть і ніхто їм не указ…світ збожеволів ми дивувалися історії 1939 року …. Тепер в вік інформаційної технології всі онлайн спостерігають війну і ніфіґа не можуть зробити з московітами бо рот їхній повний з грошима путлєра
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06.07.2025 03:55 Ответить
Так найдемократичніші та некорумповані.
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06.07.2025 10:50 Ответить
Так було завжди. Совецькі люди жили "з відходів військово промислового комплексу", отримували 7 копійок з заробленого карбованця, позичали "десятку до зарплати"...
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06.07.2025 04:07 Ответить
Так це добре, чи пагано? Виходить так, що війна в Україні нічому слюнявих, безхребетних дебілів не навчила. Пуйло кожен день сцить на НАТО, оон і та.д. так може вже настав час показати зуби, а не розпускати слюні...
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06.07.2025 04:10 Ответить
у-гу "***** ссцыт на нато" - а дохнут его кацапы миллионами... окуительный "стратег"
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06.07.2025 04:30 Ответить
Та насрати йому на своїх алкашів. Він чистить націю.
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06.07.2025 10:51 Ответить
Мало того - він вбиває туземців , землі яких колись окупували ССОБИРАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬ ЯКОБЫ РУССКИХ ( наприклад бурятів)
І ООН ЗАПХАЛИ ЯЗИКА У ДУПУ ( сорри Админе)
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06.07.2025 11:03 Ответить
Словаки з Угорцями на ізикє вже шпрехають дай Боже
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06.07.2025 05:34 Ответить
Вони там і раніше не погано шпрехали
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06.07.2025 08:06 Ответить
Ну точно росія нападе на НАТУ
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06.07.2025 07:10 Ответить
А наше зелени пи...дляве лайно, що виробляє? Потужні відосики? Ушльопок жидівський! Кляну його , йог батьків і і родину. Страшних мук їм на голову.
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06.07.2025 08:46 Ответить
Слабаки так завжди роблять. Я про прокльони .
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06.07.2025 09:00 Ответить
Молодець , Рютте. НАТО зробили як дорогий клуб , де чиновники получають ******* зарплати . Ось туди гроши і йдуть . Треба зробити аудит - СКІЛЬКІ апарат проїдає грошей і скількі дійсно збирають зброї
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06.07.2025 09:23 Ответить
Пеоша розумна думка від Вас. Підтримую.
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06.07.2025 10:53 Ответить
Я ще про ООН можу написати - це теж дерибан грошей
Я даже підозрюю , що з грошами для ООН ідуть маніпуляції у країнах- це як рекламний бизнес, куди скидають гроші на затрати щоб податків не платити
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06.07.2025 10:58 Ответить
Люто плюсую.
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06.07.2025 11:10 Ответить
Зато надійно присобачили кришки до бутилок, в цілях покращення екології🤡
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06.07.2025 09:32 Ответить
У Рютте логіка хворої людини. Як можна сказати «Упродовж трьох місяців РФ виробляє втричі більше ***********, ніж усі країни НАТО за рік. Джерело»?що за обчислення? Хіба не простіше сказати-що за місяць виробляє більше ніж ми за рік?!
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06.07.2025 09:38 Ответить
В чомувідмінніть демократичного заходу від диктаторських режимів? Режими мало піздять про виробництво, а щось роблять, а демократи піздять багато, як правило вірно і по суті, але нічого не роблять, проте радіють, що їх неможливо спіймати на брехні і постійно ловлять на брехні диктатури. Але диктатурам на це пох.
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06.07.2025 09:59 Ответить
А не простіше було б сказати що за місяць параша виробляє *********** більше ніж НАТО за рік!? Навіщо такі складні формули ? За три місяці втричі більше ?
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06.07.2025 10:45 Ответить
Потому что гребаный Китай даст рашке все что ей нужно. Оказалось что у Китая есть все чтобы у любых засранцев было самое современное вооружение. Оказалось что сделать современную ракету или дрон очень просто если у тебя есть все нужные модули.
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06.07.2025 11:44 Ответить
 
 