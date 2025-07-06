Россия производит за три месяца в три раза больше боеприпасов, чем НАТО за год, - Рютте

Россия существенно опережает страны НАТО в производстве боеприпасов. В течение трех месяцев РФ производит втрое больше боеприпасов, чем все страны НАТО за год.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

"Перед нами стоит огромный геополитический вызов. И это, прежде всего, - Россия, восстанавливающая себя такими темпами и скоростью, которые не имеют аналогов в новейшей истории. Сейчас она производит втрое больше боеприпасов за три месяца, чем все НАТО за год. Это невыносимо, но россияне работают вместе с северокорейцами, с китайцами и иранцами, с муллами, ведя эту неспровоцированную агрессивную войну против Украины. Поэтому здесь Индо-Тихоокеанский регион и ваша Атлантика становятся все более и более взаимосвязанными", - сказал генсек Альянса.

Он добавил, что учитывая вызовы безопасности, странам НАТО необходимо увеличивать расходы на оборону.

"Поэтому, когда речь идет об основных оборонных расходах, мы должны увеличить их до 3,5%. И потом, конечно, все расходы, связанные с обороной. Нам нужно развивать оборонно-промышленную базу. Нам нужно тратить деньги на кибернетику, на гибридное оружие. Нам нужно готовить наше общество в целом, а не только армию. Это дополнительные 1,5 %, которые ведут к 5 %. Да, да, это огромная сумма расходов. Но если мы этого не сделаем, нам придется учить русский язык", - добавил Рютте.

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