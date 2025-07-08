Сокращение оборонных расходов Европы за последние 30 лет было огромной ошибкой, - Фредерксен

Европе следует взять на себя ответственность за собственную безопасность. Дания сосредоточится на "безопасной Европе" и "конкурентоспособной и зеленой Европе".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Прежде всего, мы должны взять на себя ответственность за собственную безопасность. Сокращение расходов на оборону за последние 30 лет было большой ошибкой, которую мы никогда не повторим", - акцентировала она.

Фредериксен отметила, что Россия перевооружается, а это означает, что "в течение двух-пяти лет она может стать реальной военной угрозой для Европы и НАТО".

"И Россия больше не действует самостоятельно. Мы видим это на примере Украины. Северная Корея поставляет солдат и боеприпасы из Ирана, а военные технологии - из Китая. Мы должны действовать сейчас, чтобы ответить на эту угрозу", - отметила премьер-министр Дании.

Кроме этого, Фредериксен обратила внимание и на то, что Европа должна быть готова защищаться с 2030 года и учиться у Украины, как развивать "впечатляющую оборонную промышленность".

Она заявила, что Европа "должна продолжать поддерживать Украину всеми возможными способами, как европейцы, столько, сколько потребуется".

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