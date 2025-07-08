Сокращение оборонных расходов Европы за последние 30 лет было огромной ошибкой, - Фредерксен
Европе следует взять на себя ответственность за собственную безопасность. Дания сосредоточится на "безопасной Европе" и "конкурентоспособной и зеленой Европе".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Прежде всего, мы должны взять на себя ответственность за собственную безопасность. Сокращение расходов на оборону за последние 30 лет было большой ошибкой, которую мы никогда не повторим", - акцентировала она.
Фредериксен отметила, что Россия перевооружается, а это означает, что "в течение двух-пяти лет она может стать реальной военной угрозой для Европы и НАТО".
"И Россия больше не действует самостоятельно. Мы видим это на примере Украины. Северная Корея поставляет солдат и боеприпасы из Ирана, а военные технологии - из Китая. Мы должны действовать сейчас, чтобы ответить на эту угрозу", - отметила премьер-министр Дании.
Кроме этого, Фредериксен обратила внимание и на то, что Европа должна быть готова защищаться с 2030 года и учиться у Украины, как развивать "впечатляющую оборонную промышленность".
Она заявила, что Европа "должна продолжать поддерживать Украину всеми возможными способами, как европейцы, столько, сколько потребуется".
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Що стосується союзників по НАТО,
Трамп все одно йде,тому Європі потрібно діяти ЗАРАЗ.
Захопити російські активи та використати кошти для створення європейської військово-промислової бази.
Це створить робочі місця та зростання, одночасно розширюючи можливості в усіх країнах із потенціалом виробництва зброї.
У той же час ми вже маємо можливості, особливо, якщо Польща активізується, захистити Европу від будь-якого зростання російської агресії.
Британські військові заявили, що в разі потреби вже сьогодні можуть задіяти мілітарну потугу своєї країни, ящо загроза посилюватиметься.
Якщо прийняти цей колективний підхід, російська армія в Україні може бути розгромлена так само,
як іракська армія під час «Бурі в пустелі».
Настав час показати американцям,
що їхні послуги більше не потрібні.
А коли війна закінчиться,
ми зможемо зосередитися на просуванні євро як нової глобальної резервної валюти.
Я кажу, що амбіції ніколи не завадять.
Нам потрібно вірити в себе.
(рефлекторно сіпається)
толерантана і сита Європа жахнеться ще ввд того скільки погані пригрітотна її грудях ...
Як можна було скорочувати військові витрати НАТО , в той час коли стратегічний противник альянсу ( кацапстан ) цього не робив ,, і навіть навпаки їх нарощував .??
Це до речі - стосується і України .
Скорочувати військові витрати , коли сусід під боком ( яким би мирним він не здавався ) - озброюється , це злочинна халатність .
а чому не нарощують ? моя гіпотеза - бо тим, хто може це робити нічого не загрожує.
а Прибалтами вони готові пожертвувати як і Україною, ну можливо трішки більше занепокоєння доведеться виразити