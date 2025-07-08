Фредериксен: Поддержка Украины, давление на РФ и усиление обороны ЕС - ключевые приоритеты председательства Дании в Совете ЕС

Дания, которая с июля председательствует в Совете ЕС, определила безусловные приоритеты на следующие полгода: поддержка Украины, усиление санкций против России и развитие обороноспособности Европы.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время презентации программы председательства в Европарламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Фредериксен, поддержка Украины охватывает военную, финансовую и политическую сферы, в частности поставки оружия, инвестиции в украинскую оборонную промышленность и интеграцию ее в европейский рынок. Она подчеркнула, что такая помощь является прямой защитой самой Европы.

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Председательство Дании также предусматривает более жесткое санкционное давление на РФ, в частности инициативу полного прекращения импорта российского газа. Наряду с этим ЕС должен активнее продвигать расширение на Восток - для Украины, Молдовы и стран Западных Балкан.

Фредериксен заявила, что Европа должна учиться у Украины: создание за короткое время современной оборонной индустрии стало примером для ЕС, который должен прибегнуть к самозащите уже к 2030 году. Она также отметила, что Россия может представлять реальную угрозу Европе уже в ближайшие 2-5 лет.

"Сокращение расходов на оборону в течение последних 30 лет было огромной ошибкой. Мы не должны ее повторить. Нельзя недооценивать угрозу с Востока", - сказала премьер Дании.

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