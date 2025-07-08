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Новости Поддержка Украине Председательство Дании в Совете ЕС
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Фредериксен: Поддержка Украины, давление на РФ и усиление обороны ЕС - ключевые приоритеты председательства Дании в Совете ЕС

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Дания, которая с июля председательствует в Совете ЕС, определила безусловные приоритеты на следующие полгода: поддержка Украины, усиление санкций против России и развитие обороноспособности Европы.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время презентации программы председательства в Европарламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Фредериксен, поддержка Украины охватывает военную, финансовую и политическую сферы, в частности поставки оружия, инвестиции в украинскую оборонную промышленность и интеграцию ее в европейский рынок. Она подчеркнула, что такая помощь является прямой защитой самой Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сокращение оборонных расходов Европы последние 30 лет было огромной ошибкой, - Фредериксен

Председательство Дании также предусматривает более жесткое санкционное давление на РФ, в частности инициативу полного прекращения импорта российского газа. Наряду с этим ЕС должен активнее продвигать расширение на Восток - для Украины, Молдовы и стран Западных Балкан.

Фредериксен заявила, что Европа должна учиться у Украины: создание за короткое время современной оборонной индустрии стало примером для ЕС, который должен прибегнуть к самозащите уже к 2030 году. Она также отметила, что Россия может представлять реальную угрозу Европе уже в ближайшие 2-5 лет.

"Сокращение расходов на оборону в течение последних 30 лет было огромной ошибкой. Мы не должны ее повторить. Нельзя недооценивать угрозу с Востока", - сказала премьер Дании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фредериксен о приостановлении помощи Украине от США: Это серьезный шаг назад. Это война за будущее Европы

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Дания (614) Фредериксен Метте (92)


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08.07.2025 14:27 Ответить
вже такi новини можна ставити на schedule,
тільки призвищє закликаючого змінювати - по штук десять таких на тиждень як під копірку...
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08.07.2025 14:28 Ответить
"Поряд із цим ЄС має активніше просувати розширення на Схід - для України, Молдови та країн Західних Балкан." Джерело: https://censor.net/ua/n3562146

Намагання "старої європи" збільшити "санітарну зону" - це політика минулого століття. Для "орєшніков" це не перепона.
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08.07.2025 14:28 Ответить
"...Скорочення витрат на оборону впродовж останніх 30 років було величезною помилкою... Не можна недооцінювати загрозу зі Сходу" Джерело: https://censor.net/ua/n3562146

Так, скорочення витрат на оборону було великою помилкою, але таку помилку ще можна виправити.
А от перенесення ************ виробництва (разом із технологією) до Кєтаю було для "Заходу" смертельною помилкою.
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08.07.2025 14:37 Ответить
 
 