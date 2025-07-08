Фредериксен: Россия готова продолжать войну не только в Украине, но и в других частях Европы
Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что Россия стремится продолжать войну в Украине и может посягнуть на другие части Европы.
Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции в Европейском парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для меня приоритетом №1 является перевооружение Европы. Как вы наверняка знаете, я одна из европейских лидеров, которые, к сожалению, считают, что Россия готова продолжать войну не только в Украине, но и в других частях Европы. Поэтому мы должны перевооружаться", - подчеркнула Фредериксен.
Она добавила, что для достижения этой цели нужен прагматизм, учитывая различные позиции стран-членов по финансированию обороны, в частности договоренность о расходах 5% ВВП.
На вопрос о возможности увеличения коллективного долга ЕС премьер-министр ответила, что приоритетом должны оставаться расходы на перевооружение.
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Тут як у славнозвісному тості: Росія хоче захапати Еуропу, но нє імеєт вазможности!
Так віпьем за то, чтоби рускіє хателкі всегда нє совпадалі с іх вазможностямі!