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Новости Угроза агрессии рф для Европы
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Фредериксен: Россия готова продолжать войну не только в Украине, но и в других частях Европы

фредериксен,метте

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что Россия стремится продолжать войну в Украине и может посягнуть на другие части Европы.

Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции в Европейском парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для меня приоритетом №1 является перевооружение Европы. Как вы наверняка знаете, я одна из европейских лидеров, которые, к сожалению, считают, что Россия готова продолжать войну не только в Украине, но и в других частях Европы. Поэтому мы должны перевооружаться", - подчеркнула Фредериксен.

Она добавила, что для достижения этой цели нужен прагматизм, учитывая различные позиции стран-членов по финансированию обороны, в частности договоренность о расходах 5% ВВП.

На вопрос о возможности увеличения коллективного долга ЕС премьер-министр ответила, что приоритетом должны оставаться расходы на перевооружение.

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Автор: 

Европа (1950) Фредериксен Метте (92) война в Украине (5102)


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То злякайте рашку - збільшивши військову допомогу Україні
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08.07.2025 15:43 Ответить
Треба підсилювати стурбованість.
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08.07.2025 15:44 Ответить
Не сцить!
Тут як у славнозвісному тості: Росія хоче захапати Еуропу, но нє імеєт вазможности!
Так віпьем за то, чтоби рускіє хателкі всегда нє совпадалі с іх вазможностямі!
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08.07.2025 15:48 Ответить
 
 