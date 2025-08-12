УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11631 відвідувач онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна
681 9

Науседа напередодні зустрічі Трампа та Путіна: Мир в Україні можливий лише за умови збереження її кордонів

Гітанас Науседа про позов на Білорусь

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що справедливий і тривалий мир в Україні має ґрунтуватися на принципах територіальної цілісності та недоторканності кордонів.

Про це він написав у соцмережі X, коментуючи спільну заяву європейських лідерів, оприлюднену напередодні зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми надсилаємо чіткий сигнал: справедливий і тривалий мир в Україні має бути побудований на засадах незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів. Це не може бути вирішено без українців!", - зазначив Науседа.

Він підкреслив, що український народ повинен мати свободу вибору своєї долі та висловив упевненість, що цей шлях приведе Україну до ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Науседа нагородив воїнів ССО за евакуацію полеглого добровольця Валентеліса. ФОТОрепортаж

Автор: 

путін володимир (24450) Трамп Дональд (6722) Науседа Гітанас (363)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Золотые слова.
показати весь коментар
12.08.2025 10:31 Відповісти
Бав би Гітанас президентом США. А так дебіли обрали дебіла.
показати весь коментар
12.08.2025 10:34 Відповісти
Да, что-то неладное происходит с народом Америки, чи от сытой жизни отупели, чи переехавшие в США кацапы заразили их вирусом идиотизма.
показати весь коментар
12.08.2025 11:05 Відповісти
Тоді він неможливий.
показати весь коментар
12.08.2025 10:33 Відповісти
Тампон як і ***** виживший з розуму диктатори. Вони не знають що таке кордони і міжнародні закони і зобов'язання. Тампон даже не знає що таке Конституція тому думає що Зеленський може як і ***** просто здати Українські землі з кріпосними як свої труси в пральню не питаючи ні ВР ні український народ. Вангую що застра Тампон з *****м приведуть в Україну "януковоща" і скажуть що віднині це ваш цар, бо так буде простіше вами керувати.
показати весь коментар
12.08.2025 10:37 Відповісти
Таке враження, що хвороба Аспергера передається повітряннокапельно..і соціапат маск заразив трампона..
показати весь коментар
12.08.2025 10:50 Відповісти
Сильна і рішуча позиція, дякуємо Литва!
показати весь коментар
12.08.2025 10:49 Відповісти
Ну звісно , що Литва рішуче налаштована щоб війна в Україні продовжувалася, оскільки для неї це гарантія власної безпеки . Замість потужної вербальної підтримки Неуседа міг би відправити кілька бригад військ для охорони кордонів, об"єктів ВПК, забезпечення логістики, а вивільнені українські підрозділи могли б посилити фронт і таким чином наблизити реальний мир.
показати весь коментар
12.08.2025 11:40 Відповісти
Та хай вже литовці, французи й інші повсюди по Україні будуть, а вивільнені підрозділи - на фронт. Можна й поліцію з Бельгії виписати, а наших - на фронт.
показати весь коментар
12.08.2025 11:46 Відповісти
 
 