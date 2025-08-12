Науседа напередодні зустрічі Трампа та Путіна: Мир в Україні можливий лише за умови збереження її кордонів
Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що справедливий і тривалий мир в Україні має ґрунтуватися на принципах територіальної цілісності та недоторканності кордонів.
Про це він написав у соцмережі X, коментуючи спільну заяву європейських лідерів, оприлюднену напередодні зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми надсилаємо чіткий сигнал: справедливий і тривалий мир в Україні має бути побудований на засадах незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів. Це не може бути вирішено без українців!", - зазначив Науседа.
Він підкреслив, що український народ повинен мати свободу вибору своєї долі та висловив упевненість, що цей шлях приведе Україну до ЄС.
