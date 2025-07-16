Науседа нагородив воїнів ССО за евакуацію полеглого добровольця Валентеліса. ФОТОрепортаж
Президент Литви Гітанас Науседа нагородив воїнів ССО ЗСУ за евакуацію полеглого литовського добровольця Томаса Валентеліса, який боронив Україну в лавах Іноземного легіону.
Про це військові повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Так, лідер нагородив представників Сил спеціальних операцій державною відзнакою - орденом "За заслуги перед Литвою".
Також всім учасникам цієї операції буде окремо вручено нагороди за особистий внесок у виконання місії.
"Операція "Посланець" - евакуація тіла 20-річного литовського добровольця Томаса Валентеліса з Іноземного легіону ЗСУ. До неї оператори ССО ретельно готувалися понад тиждень: розвідка району, тренування, планування маршруту ексфільтрації та відволікаючих дій.
Тіло полеглого литовського добровольця вдалося евакуювати буквально з-під носа ворога. Воїни ССО непомітно дісталися до місця загибелі Томаса Велентеліса, ідентифікували його тіло, підготували до транспортування та, попри щільний ворожий вогонь, успішно евакуювали без жодних втрат", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так ти наче на корейця не схожий
Співчуття рідним загиблого Героям...
Дякую Воїнам Іноземного легіону за службу....
( P.S Маю великі сумніви, що ці дві особи у військовому строї, особисто здійснювали евакуацію)
скорее командиры командиров