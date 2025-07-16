Науседа нагородив воїнів ССО за евакуацію полеглого добровольця Валентеліса. ФОТОрепортаж

Президент Литви Гітанас Науседа нагородив воїнів ССО ЗСУ за евакуацію полеглого литовського добровольця Томаса Валентеліса, який боронив Україну в лавах Іноземного легіону.

Про це військові повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Так, лідер нагородив представників Сил спеціальних операцій державною відзнакою - орденом "За заслуги перед Литвою".





Також всім учасникам цієї операції буде окремо вручено нагороди за особистий внесок у виконання місії.

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"Операція "Посланець" - евакуація тіла 20-річного литовського добровольця Томаса Валентеліса з Іноземного легіону ЗСУ. До неї оператори ССО ретельно готувалися понад тиждень: розвідка району, тренування, планування маршруту ексфільтрації та відволікаючих дій.



Тіло полеглого литовського добровольця вдалося евакуювати буквально з-під носа ворога. Воїни ССО непомітно дісталися до місця загибелі Томаса Велентеліса, ідентифікували його тіло, підготували до транспортування та, попри щільний ворожий вогонь, успішно евакуювали без жодних втрат", - йдеться в повідомленні.

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