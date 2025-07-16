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Новини Фото Іноземні добровольці в ЗСУ Іноземці в ЗСУ
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Науседа нагородив воїнів ССО за евакуацію полеглого добровольця Валентеліса. ФОТОрепортаж

Президент Литви Гітанас Науседа нагородив воїнів ССО ЗСУ за евакуацію полеглого литовського добровольця Томаса Валентеліса, який боронив Україну в лавах Іноземного легіону.

Про це військові повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Так, лідер нагородив представників Сил спеціальних операцій державною відзнакою - орденом "За заслуги перед Литвою".

Науседа нагородив воїнів ССО за евакуацію тіла литовського добровольця
Науседа нагородив воїнів ССО за евакуацію тіла литовського добровольця

Також всім учасникам цієї операції буде окремо вручено нагороди за особистий внесок у виконання місії.

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"Операція "Посланець" - евакуація тіла 20-річного литовського добровольця Томаса Валентеліса з Іноземного легіону ЗСУ. До неї оператори ССО ретельно готувалися понад тиждень: розвідка району, тренування, планування маршруту ексфільтрації та відволікаючих дій.

Тіло полеглого литовського добровольця вдалося евакуювати буквально з-під носа ворога. Воїни ССО непомітно дісталися до місця загибелі Томаса Велентеліса, ідентифікували його тіло, підготували до транспортування та, попри щільний ворожий вогонь, успішно евакуювали без жодних втрат", - йдеться в повідомленні.

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Науседа нагородив воїнів ССО за евакуацію тіла литовського добровольця
Науседа нагородив воїнів ССО за евакуацію тіла литовського добровольця
Науседа нагородив воїнів ССО за евакуацію тіла литовського добровольця

Автор: 

Литва (2483) нагорода (1291) ССО (540) Науседа Гітанас (362)


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Топ коментарі
+3
Скільки вже наших двохсотих евакуював, шановний пане?
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16.07.2025 10:10 Відповісти
+2
Слава Гідним......
Співчуття рідним загиблого Героям...
Дякую Воїнам Іноземного легіону за службу....
( P.S Маю великі сумніви, що ці дві особи у військовому строї, особисто здійснювали евакуацію)
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16.07.2025 10:01 Відповісти
+2
Щось я сумніваюсь, що особи на фото - безпосередні виконавці, скоріше їх командири...
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16.07.2025 10:36 Відповісти
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Скільки вже наших двохсотих евакуював, шановний пане?
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16.07.2025 10:10 Відповісти
Кого " наших"? Він росіянин
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16.07.2025 12:07 Відповісти
Skolko ja znaju,eto ego bil pervy boj,20 let parniu.Paprosili ego evakuirovat izvesnije litovskije valontiori kotoryje mnogo pomogajet Ukraine raznim brigadam.Da ecio nasi liudi sobrali dengi na poxoroni, i pocti vse dengi roditeli otdali Ukraine
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16.07.2025 11:29 Відповісти
Вы переписыветесь с рос ботом, ему все равно, это его работа. Ему аргументы не нужны.
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16.07.2025 12:04 Відповісти
А ти, що у гєрасімова бажав би отримати статус " іностранного добровольца"?
Так ти наче на корейця не схожий
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16.07.2025 12:06 Відповісти
Слава Гідним......
Співчуття рідним загиблого Героям...
Дякую Воїнам Іноземного легіону за службу....
( P.S Маю великі сумніви, що ці дві особи у військовому строї, особисто здійснювали евакуацію)
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16.07.2025 10:01 Відповісти
❤️
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16.07.2025 10:12 Відповісти
Вічна пам'ять
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16.07.2025 10:29 Відповісти
Щось я сумніваюсь, що особи на фото - безпосередні виконавці, скоріше їх командири...
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16.07.2025 10:36 Відповісти
"скоріше їх командири"

скорее командиры командиров
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16.07.2025 11:15 Відповісти
 
 