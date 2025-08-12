Орбан не подписал совместное заявление ЕС перед встречей Трампа и Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему не подписал совместное заявление Европейского совета, которое подготовили государства-члены ЕС перед встречей Дональда Трампа и диктатора Путина.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что за 4 дня до встречи Трампа и Путина Европейский Совет решил обнародовать заявление от имени всех глав государств и правительств ЕС.

По словам Орбана, документ пытался выдвинуть условия для переговоров, на которые лидеров ЕС даже не пригласили.

"Сам факт, что ЕС оставили в стороне, уже является достаточно печальным. Единственное, что могло бы сделать ситуацию еще хуже, - это если бы мы начали давать указания со скамейки запасных", - отметил венгерский премьер.

По его словам, единственно разумным действием для лидеров ЕС является инициировать саммит ЕС-Россия, по примеру встречи США-Россия.

Ранее главы 26 государств-членов Евросоюза утвердили совместное заявление в поддержку Украины. Орбан не поставил подпись под документом.

