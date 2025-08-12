РУС
Встреча Трампа и Путина
2 734 31

Орбан не подписал совместное заявление ЕС перед встречей Трампа и Путина

Встреча Трампа и Путина Орбан не подписал совместное заявление ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему не подписал совместное заявление Европейского совета, которое подготовили государства-члены ЕС перед встречей Дональда Трампа и диктатора Путина.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что за 4 дня до встречи Трампа и Путина Европейский Совет решил обнародовать заявление от имени всех глав государств и правительств ЕС.

По словам Орбана, документ пытался выдвинуть условия для переговоров, на которые лидеров ЕС даже не пригласили.

"Сам факт, что ЕС оставили в стороне, уже является достаточно печальным. Единственное, что могло бы сделать ситуацию еще хуже, - это если бы мы начали давать указания со скамейки запасных", - отметил венгерский премьер.

По его словам, единственно разумным действием для лидеров ЕС является инициировать саммит ЕС-Россия, по примеру встречи США-Россия.

Ранее главы 26 государств-членов Евросоюза утвердили совместное заявление в поддержку Украины. Орбан не поставил подпись под документом.

Читайте: Путин мечтает о "Мюнхене-2" и второй Ялте, - Сибига

Встреча Трампа и Путина Орбан не подписал совместное заявление ЕС

Автор: 

путин владимир (31857) Евросоюз (17471) Трамп Дональд (6211) Орбан Виктор (519)


Топ комментарии
+6
Там у Орбана своє Межигір'я мадярські журналісти знайшли... Може варто, щоб туди добра фура завітала?))
показать весь комментарий
12.08.2025 10:44 Ответить
+6
Здогадайтесь хто цій жабі заборонив це робити. Покінчивши з Україною, Тампон з ****** напару візьмуться за Європу
показать весь комментарий
12.08.2025 10:46 Ответить
+5
підарюга
показать весь комментарий
12.08.2025 10:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Там у Орбана своє Межигір'я мадярські журналісти знайшли... Може варто, щоб туди добра фура завітала?))
показать весь комментарий
12.08.2025 10:44 Ответить
Або гусаки..чи самокати..
показать весь комментарий
12.08.2025 10:46 Ответить
Відправити туди трофейний шахед. І нехай хтось щось докаже
показать весь комментарий
12.08.2025 10:48 Ответить
Ага, підгадати з тривогою))
показать весь комментарий
12.08.2025 10:51 Ответить
Здогадайтесь хто цій жабі заборонив це робити. Покінчивши з Україною, Тампон з ****** напару візьмуться за Європу
показать весь комментарий
12.08.2025 10:46 Ответить
Тварюк пишіть з маленької літери..ми ж їх не поважаємо..
показать весь комментарий
12.08.2025 10:47 Ответить
Ця жаба упевнена, що у Європі }{уйла-Трампа вони будуть вертухаями (як під час WWII).
показать весь комментарий
12.08.2025 11:48 Ответить
підарюга
показать весь комментарий
12.08.2025 10:48 Ответить
Насяльніка нє вєліт.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:50 Ответить
ой, я вас умаляю.
рожеві лєвацькі пацифісти утруться і будуть надалі труситися від переляку перед крємлєчмолью.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:52 Ответить
правокуколди такі смішні - вважають, що відсутність правацького недопідпису на спільній заяві це нібито дуже лячний і потужний крок. Ти зараз пукнув в калюжу, як зебра Ґорбана.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:28 Ответить
Він своїми діями підтвердив дані світової статистики про відсоток підарів від загального числа тих, хто живе на Землі.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:53 Ответить
А шо, реально хтось думав шо орбан не буде ставити палки в колеса?
показать весь комментарий
12.08.2025 10:55 Ответить
як можно бути членом клуба ігноруючи думку інших членів клуба ? саме головне що за це жодних покарань ! це можливо лише в ЄС .
показать весь комментарий
12.08.2025 10:58 Ответить
Яскравий приклад маніпуляції: звинувачує Євросоюз в тому, що два диктатора вирішили не радитися з Європою стосовно миру в Європі.

Хуцпа, чи ні?
показать весь комментарий
12.08.2025 11:01 Ответить
Що ви від Пуйло-відсмоктувача очікуєте?
показать весь комментарий
12.08.2025 11:01 Ответить
Зайвий доказ що уграм не місце у ЄС. У Таежний саюз, на родину!!!
показать весь комментарий
12.08.2025 11:02 Ответить
ГНИДА!!! Прокладка мацковська!!!
показать весь комментарий
12.08.2025 11:03 Ответить
Слухай, ***...н! НЕ влаштовує ЄС- то хто ж тебе тримає?! Гнидо, на всі чотири сторони!
показать весь комментарий
12.08.2025 11:04 Ответить
Треба послати батальон у Венгрію. Пора Орбана міняти.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:06 Ответить
Під@р!
показать весь комментарий
12.08.2025 11:09 Ответить
- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапёр Водичка своё повествование, на что Швейк заметил: - Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр
показать весь комментарий
12.08.2025 11:15 Ответить
Ясен пінь! Цей підор лідор особисто консультував Трампа, як "фахівець" непереможності" рифи.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:16 Ответить
Невже ЄС не має механізмів приостановки членства держав в організації, або персональних санкцій для таких муділ як орбан або фіцо.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:21 Ответить
Просто Орбан хоче отримати свій кусок пирога ЗАКАРПАТТЕ, а Фіцо вважає що Орбан нахаба
показать весь комментарий
12.08.2025 11:21 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 11:22 Ответить
Одной бригады хватить что б тотвсратый будапешт захватить)
показать весь комментарий
12.08.2025 11:28 Ответить
Ця тварина сховалась за НАТО НА ШАРУ
показать весь комментарий
12.08.2025 11:30 Ответить
Один борман керує всім ЄС разом взятим,26 країн в дупе і це факт на лице.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:27 Ответить
Оце так потужнік, не поставив свій підпис і одразу всім закерував. Мабуть через 5G вишки порався.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:31 Ответить
хАроший мальчик. Он заслуживает орден Ленина, пора вызывать в кремль на награждение.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:31 Ответить
 
 