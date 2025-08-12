УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11631 відвідувач онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна
2 947 34

Орбан не підписав спільну заяву ЄС перед зустріччю Трампа та Путіна

Зустріч Трампа та Путіна Орбан не підписав спільну заяву ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому не підписав спільну заяву Європейської ради, яку підготували держави-члени ЄС перед зустріччю Дональда Трампа та диктатора Путіна.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що за 4 дні до зустрічі Трампа та Путіна Європейська Рада вирішила оприлюднити заяву від імені всіх глав держав та урядів ЄС.

За словами Орбана, документ намагався висунути умови для переговорів, на які лідерів ЄС навіть не запросили.

"Сам факт, що ЄС залишили осторонь, уже є досить сумним. Єдине, що могло б зробити ситуацію ще гіршою, - це якби ми почали давати вказівки з лави запасних", - зазначив угорський прем'єр.

За його словами, єдино розумною дією для лідерів ЄС є ініціювати саміт ЄС-Росія, за прикладом зустрічі США-Росія.

Раніше глави 26 держав-членів Євросоюзу затвердили спільну заяву на підтримку України. Орбан не поставив підпис під документом.

Читайте: Путін мріє про "Мюнхен 2" та другу Ялту, - Сибіга

Зустріч Трампа та Путіна Орбан не підписав спільну заяву ЄС

Автор: 

путін володимир (24450) Євросоюз (13982) Трамп Дональд (6722) Орбан Віктор (612)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Там у Орбана своє Межигір'я мадярські журналісти знайшли... Може варто, щоб туди добра фура завітала?))
показати весь коментар
12.08.2025 10:44 Відповісти
+7
Здогадайтесь хто цій жабі заборонив це робити. Покінчивши з Україною, Тампон з ****** напару візьмуться за Європу
показати весь коментар
12.08.2025 10:46 Відповісти
+7
Відправити туди трофейний шахед. І нехай хтось щось докаже
показати весь коментар
12.08.2025 10:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там у Орбана своє Межигір'я мадярські журналісти знайшли... Може варто, щоб туди добра фура завітала?))
показати весь коментар
12.08.2025 10:44 Відповісти
Або гусаки..чи самокати..
показати весь коментар
12.08.2025 10:46 Відповісти
Відправити туди трофейний шахед. І нехай хтось щось докаже
показати весь коментар
12.08.2025 10:48 Відповісти
Ага, підгадати з тривогою))
показати весь коментар
12.08.2025 10:51 Відповісти
Здогадайтесь хто цій жабі заборонив це робити. Покінчивши з Україною, Тампон з ****** напару візьмуться за Європу
показати весь коментар
12.08.2025 10:46 Відповісти
Тварюк пишіть з маленької літери..ми ж їх не поважаємо..
показати весь коментар
12.08.2025 10:47 Відповісти
Ця жаба упевнена, що у Європі }{уйла-Трампа вони будуть вертухаями (як під час WWII).
показати весь коментар
12.08.2025 11:48 Відповісти
підарюга
показати весь коментар
12.08.2025 10:48 Відповісти
Насяльніка нє вєліт.
показати весь коментар
12.08.2025 10:50 Відповісти
ой, я вас умаляю.
рожеві лєвацькі пацифісти утруться і будуть надалі труситися від переляку перед крємлєчмолью.
показати весь коментар
12.08.2025 10:52 Відповісти
правокуколди такі смішні - вважають, що відсутність правацького недопідпису на спільній заяві це нібито дуже лячний і потужний крок. Ти зараз пукнув в калюжу, як зебра Ґорбана.
показати весь коментар
12.08.2025 11:28 Відповісти
Він своїми діями підтвердив дані світової статистики про відсоток підарів від загального числа тих, хто живе на Землі.
показати весь коментар
12.08.2025 10:53 Відповісти
А шо, реально хтось думав шо орбан не буде ставити палки в колеса?
показати весь коментар
12.08.2025 10:55 Відповісти
як можно бути членом клуба ігноруючи думку інших членів клуба ? саме головне що за це жодних покарань ! це можливо лише в ЄС .
показати весь коментар
12.08.2025 10:58 Відповісти
Яскравий приклад маніпуляції: звинувачує Євросоюз в тому, що два диктатора вирішили не радитися з Європою стосовно миру в Європі.

Хуцпа, чи ні?
показати весь коментар
12.08.2025 11:01 Відповісти
Що ви від Пуйло-відсмоктувача очікуєте?
показати весь коментар
12.08.2025 11:01 Відповісти
Зайвий доказ що уграм не місце у ЄС. У Таежний саюз, на родину!!!
показати весь коментар
12.08.2025 11:02 Відповісти
ГНИДА!!! Прокладка мацковська!!!
показати весь коментар
12.08.2025 11:03 Відповісти
Слухай, ***...н! НЕ влаштовує ЄС- то хто ж тебе тримає?! Гнидо, на всі чотири сторони!
показати весь коментар
12.08.2025 11:04 Відповісти
Треба послати батальон у Венгрію. Пора Орбана міняти.
показати весь коментар
12.08.2025 11:06 Відповісти
Орбана створили мадяри. Вони його обрали своїм ханти-мансійським лідером.
показати весь коментар
12.08.2025 12:08 Відповісти
Під@р!
показати весь коментар
12.08.2025 11:09 Відповісти
- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапёр Водичка своё повествование, на что Швейк заметил: - Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр
показати весь коментар
12.08.2025 11:15 Відповісти
Ясен пінь! Цей підор лідор особисто консультував Трампа, як "фахівець" непереможності" рифи.
показати весь коментар
12.08.2025 11:16 Відповісти
Невже ЄС не має механізмів приостановки членства держав в організації, або персональних санкцій для таких муділ як орбан або фіцо.
показати весь коментар
12.08.2025 11:21 Відповісти
Просто Орбан хоче отримати свій кусок пирога ЗАКАРПАТТЕ, а Фіцо вважає що Орбан нахаба
показати весь коментар
12.08.2025 11:21 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2025 11:22 Відповісти
Одной бригады хватить что б тотвсратый будапешт захватить)
показати весь коментар
12.08.2025 11:28 Відповісти
Ця тварина сховалась за НАТО НА ШАРУ
показати весь коментар
12.08.2025 11:30 Відповісти
Один борман керує всім ЄС разом взятим,26 країн в дупе і це факт на лице.
показати весь коментар
12.08.2025 11:27 Відповісти
Оце так потужнік, не поставив свій підпис і одразу всім закерував. Мабуть через 5G вишки порався.
показати весь коментар
12.08.2025 11:31 Відповісти
хАроший мальчик. Он заслуживает орден Ленина, пора вызывать в кремль на награждение.
показати весь коментар
12.08.2025 11:31 Відповісти
Демократія показала свою нездатність протистояти автократіям і їхнім холуям. Орбан, фіцо, вучевич-троянські коні у ЄС.
показати весь коментар
12.08.2025 12:16 Відповісти
безвідмовна хвойда ***** орбан вже безсоромно й тупо сцить в очі і сере в простягнуту йому руку ЄС..., а ЄС тільки вдячно і "благородно" обтирається та ******* орбановські нечистоти без ніякої адекватної реакції на дії покидька..
показати весь коментар
12.08.2025 12:23 Відповісти
 
 