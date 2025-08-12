Орбан не підписав спільну заяву ЄС перед зустріччю Трампа та Путіна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому не підписав спільну заяву Європейської ради, яку підготували держави-члени ЄС перед зустріччю Дональда Трампа та диктатора Путіна.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що за 4 дні до зустрічі Трампа та Путіна Європейська Рада вирішила оприлюднити заяву від імені всіх глав держав та урядів ЄС.

За словами Орбана, документ намагався висунути умови для переговорів, на які лідерів ЄС навіть не запросили.

"Сам факт, що ЄС залишили осторонь, уже є досить сумним. Єдине, що могло б зробити ситуацію ще гіршою, - це якби ми почали давати вказівки з лави запасних", - зазначив угорський прем'єр.

За його словами, єдино розумною дією для лідерів ЄС є ініціювати саміт ЄС-Росія, за прикладом зустрічі США-Росія.

Раніше глави 26 держав-членів Євросоюзу затвердили спільну заяву на підтримку України. Орбан не поставив підпис під документом.

