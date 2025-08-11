УКР
Мерц збере світових лідерів на переговори щодо України перед зустріччю Трампа і Путіна, - речник уряду ФРН Корнеліус

Мерц про відшкодування збитків Росією

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив міжнародних партнерів на віртуальні переговори, які відбудуться у середу, 13 серпня 2025 року.

Про це повідомив речник уряду ФРН Штефан Корнеліус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, учасники обговорять ситуацію в Україні у світлі запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Серед тем - подальший тиск на Росію, підготовка можливих мирних переговорів, а також питання територіальних претензій та безпеки.

У "круглих столах" різного формату візьмуть участь керівники Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, президентка Європейської комісії, президент Європейської ради, генсек НАТО, а також президент і віцепрезидент США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина сподівається, що Зеленський буде залучений до зустрічі Трампа й Путіна, - Мерц

путін володимир (24450) Трамп Дональд (6722) війна в Україні (5657) Мерц Фрідріх (204)


Европа как простейшее одноклеточное реагирует только на внешние раздражители. ***** или Трамп что-то сделают, они бегают в панике не зная что делать. Хотя реакция тоже не блещет разнообразием. Собираюсь в кучу и замеряют уровень озабоченности.
11.08.2025 17:51 Відповісти
Не дайте рудому полудурку злити Україну та Європу разом, за 30 срібряників від пині.
11.08.2025 17:49 Відповісти
11.08.2025 17:51 Відповісти
Тайщо це, рижому придурку гума добавить?
показати весь коментар
11.08.2025 17:59 Відповісти
та хай підписують старі підофіли на тій сказці-Алясці що хотять.

обороняє Україну та Донбас ЗСУ, а не US ARMY.

.
11.08.2025 18:03 Відповісти
11.08.2025 17:51 Відповісти
І ще жоден кацап не здогадався, що Ореста - то жіноче ім'я, а Оксен - чоловіче.
11.08.2025 17:59 Відповісти
Виртуальные переговоры о виртуальном "мире", прогресс однако.
11.08.2025 17:57 Відповісти
Благослови , Боже , людей Європи бути сміливими і рішучими у захисті України!
11.08.2025 17:58 Відповісти
скажіть, що зробите для США тариф в 500%.

руда курва розуміє тільки таку мову.
а заодно і постьобаєтесь з старої курви

.
11.08.2025 18:00 Відповісти
Ага, тогда придется попрощаться с интернетом или как минимум с львиной частью его сервисов и прочего по. Посмотрите структуру американского экспорта в ЕС. В основном это технологии и сфера услуг айти. Гуглы, Ватсапп и прочие виндовсы, андроиды и яблофоны с которых все сейчас сидят и пишут тут коменты. Чем Европа их заменить планирует? Тампон не дурак и прекрасно понимает что хрен кто откажется от этого.
11.08.2025 18:10 Відповісти
Мерц збере світових лідерів
...і засуне їх у дупу!
11.08.2025 18:42 Відповісти
 
 