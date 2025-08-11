Мерц збере світових лідерів на переговори щодо України перед зустріччю Трампа і Путіна, - речник уряду ФРН Корнеліус
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив міжнародних партнерів на віртуальні переговори, які відбудуться у середу, 13 серпня 2025 року.
Про це повідомив речник уряду ФРН Штефан Корнеліус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, учасники обговорять ситуацію в Україні у світлі запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Серед тем - подальший тиск на Росію, підготовка можливих мирних переговорів, а також питання територіальних претензій та безпеки.
У "круглих столах" різного формату візьмуть участь керівники Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, президентка Європейської комісії, президент Європейської ради, генсек НАТО, а також президент і віцепрезидент США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
обороняє Україну та Донбас ЗСУ, а не US ARMY.
.
руда курва розуміє тільки таку мову.
а заодно і постьобаєтесь з старої курви
.
...і засуне їх у дупу!