Мерц соберет мировых лидеров на переговоры по Украине перед встречей Трампа и Путина, - спикер правительства ФРГ Корнелиус

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил международных партнеров на виртуальные переговоры, которые состоятся в среду, 13 августа 2025 года.

Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, участники обсудят ситуацию в Украине в свете запланированной встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди тем - дальнейшее давление на Россию, подготовка возможных мирных переговоров, а также вопросы территориальных претензий и безопасности.

В "круглых столах" различного формата примут участие руководители Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, президент Европейской комиссии, президент Европейского совета, генсек НАТО, а также президент и вице-президент США.

