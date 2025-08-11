РУС
Мерц соберет мировых лидеров на переговоры по Украине перед встречей Трампа и Путина, - спикер правительства ФРГ Корнелиус

Мерц о возмещении ущерба Россией

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил международных партнеров на виртуальные переговоры, которые состоятся в среду, 13 августа 2025 года.

Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, участники обсудят ситуацию в Украине в свете запланированной встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди тем - дальнейшее давление на Россию, подготовка возможных мирных переговоров, а также вопросы территориальных претензий и безопасности.

В "круглых столах" различного формата примут участие руководители Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, президент Европейской комиссии, президент Европейского совета, генсек НАТО, а также президент и вице-президент США.

путин владимир (31857) Трамп Дональд (6211) война в Украине (5618) Фридрих Мерц (199)


+3
Европа как простейшее одноклеточное реагирует только на внешние раздражители. ***** или Трамп что-то сделают, они бегают в панике не зная что делать. Хотя реакция тоже не блещет разнообразием. Собираюсь в кучу и замеряют уровень озабоченности.
11.08.2025 17:51 Ответить
+2
Не дайте рудому полудурку злити Україну та Європу разом, за 30 срібряників від пині.
11.08.2025 17:49 Ответить
+2
11.08.2025 17:51 Ответить
Тайщо це, рижому придурку гума добавить?
11.08.2025 17:59 Ответить
та хай підписують старі підофіли на тій сказці-Алясці що хотять.

обороняє Україну та Донбас ЗСУ, а не US ARMY.

.
11.08.2025 18:03 Ответить
11.08.2025 17:51 Ответить
І ще жоден кацап не здогадався, що Ореста - то жіноче ім'я, а Оксен - чоловіче.
11.08.2025 17:59 Ответить
Виртуальные переговоры о виртуальном "мире", прогресс однако.
11.08.2025 17:57 Ответить
Благослови , Боже , людей Європи бути сміливими і рішучими у захисті України!
11.08.2025 17:58 Ответить
скажіть, що зробите для США тариф в 500%.

руда курва розуміє тільки таку мову.
а заодно і постьобаєтесь з старої курви

.
11.08.2025 18:00 Ответить
Ага, тогда придется попрощаться с интернетом или как минимум с львиной частью его сервисов и прочего по. Посмотрите структуру американского экспорта в ЕС. В основном это технологии и сфера услуг айти. Гуглы, Ватсапп и прочие виндовсы, андроиды и яблофоны с которых все сейчас сидят и пишут тут коменты. Чем Европа их заменить планирует? Тампон не дурак и прекрасно понимает что хрен кто откажется от этого.
11.08.2025 18:10 Ответить
Мерц збере світових лідерів
...і засуне їх у дупу!
11.08.2025 18:42 Ответить
 
 