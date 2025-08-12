РУС
Вадефуль: Важно, чтобы Трамп прислушался к голосу Европы относительно Украины

Йоганн Вадефуль о дальнейшей поддержке Украины

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Европейский Союз вырабатывает общую позицию и стремится влиять на решения Вашингтона и Москвы в отношении Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, в среду по инициативе канцлера Фридриха Мерца состоится серия онлайн-встреч с участием лидеров Франции, Великобритании, Италии, Польши, Финляндии, генерального секретаря НАТО, высокопоставленных чиновников ЕС, а также президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

"Важно, чтобы Трамп прислушался к голосу Европы, и хорошо, что Германия дает о себе знать", - подчеркнул Вадефуль.

Также читайте: Встреча на Аляске не является концом света, - Кислица

Министр подчеркнул, что европейцы требуют прекращения огня перед началом любых переговоров о будущем Украины. Пятничный саммит он назвал "началом" обсуждения условий мирного урегулирования, отметив, что готовность Украины говорить о статус-кво уже является уступкой, поскольку Россия оккупирует ее территории с нарушением международного права.

Вадефуль подчеркнул, что решение о судьбе Украины должен принимать исключительно Киев. Он не исключил возможных уступок с украинской стороны в будущем мирном соглашении, но подчеркнул, что сейчас речь идет о создании "справедливых условий для переговоров".

По его словам, будущее Украины неразрывно связано с европейской безопасностью, поэтому лидеры ЕС не останутся в стороне от процесса.

Читайте также: Любые соглашения на Аляске не должны вознаграждать Россию территориями, - Европарламент

Европа (1983) Трамп Дональд (6237) Вадефуль Иоганн (49)


Так, бо Європі куди вигідніше щоб росія застрягла і роками знищувала Україну, і не становила загрозу для цієї самої Європи.
Тому вони і зброї будуть давати рівно настільки, щоб наступ росії продовжувався, але був повільним, і будь-які мирні ініціативи будуть зривати під приводом "це не справедливий мир"
12.08.2025 13:48 Ответить
Це типу поділити Україну пополам - така у тебе "мирна ініціатива"?
12.08.2025 13:53 Ответить
Чуємо всяких мерців, водофонів, макарнів.
А де сумновідомий гнуснавий ішак? У нього все норм, що його країну збираються ділити два підстаркуваті пі'дори? Нічого не хоче сказати?
12.08.2025 13:50 Ответить
Я дивуюся європейським політикам. Невже має значення, про що будуть говорити ці два злочинці? Жодних правових міжнародних наслідків для України у цього тандему ШОУБАЗІКАЛО - РЕЗИНОВАДУПА апріорі бути не може. Треба перестати прислухатися, впливати, прогинатися і робити те, що треба нам.
12.08.2025 13:54 Ответить
Трамп прислухався...те що Віткофф з кремля наговорив
12.08.2025 13:54 Ответить
Трамп прислуховуєтся тільки до голосу Трампа. Ну, ще до голосу Бога коли той з ним розмовляє напряму. Ну то вде інша історія, історія хвороби Трампа від психіатрів.
12.08.2025 13:57 Ответить
трам ложил на европу
