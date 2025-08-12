Вадефуль: Важно, чтобы Трамп прислушался к голосу Европы относительно Украины

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Европейский Союз вырабатывает общую позицию и стремится влиять на решения Вашингтона и Москвы в отношении Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, в среду по инициативе канцлера Фридриха Мерца состоится серия онлайн-встреч с участием лидеров Франции, Великобритании, Италии, Польши, Финляндии, генерального секретаря НАТО, высокопоставленных чиновников ЕС, а также президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

"Важно, чтобы Трамп прислушался к голосу Европы, и хорошо, что Германия дает о себе знать", - подчеркнул Вадефуль.

Министр подчеркнул, что европейцы требуют прекращения огня перед началом любых переговоров о будущем Украины. Пятничный саммит он назвал "началом" обсуждения условий мирного урегулирования, отметив, что готовность Украины говорить о статус-кво уже является уступкой, поскольку Россия оккупирует ее территории с нарушением международного права.

Вадефуль подчеркнул, что решение о судьбе Украины должен принимать исключительно Киев. Он не исключил возможных уступок с украинской стороны в будущем мирном соглашении, но подчеркнул, что сейчас речь идет о создании "справедливых условий для переговоров".

По его словам, будущее Украины неразрывно связано с европейской безопасностью, поэтому лидеры ЕС не останутся в стороне от процесса.

