Любые соглашения на Аляске не должны вознаграждать Россию территориями, - Европарламент

Главы парламентских комитетов по иностранным делам ряда европейских стран и Европарламента выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что любые договоренности на Аляске 15 августа или позже не могут предусматривать передачу России украинских территорий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

В документе говорится о призыве к лидерам свободного мира достичь соглашения о прекращении огня, которое будет отвечать интересам всех, кто ценит свободу. Подписанты подчеркнули, что любая договоренность должна четко подтверждать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также принципы Устава ООН.

"Крайне важно, чтобы Россия не получила вознаграждения за свою жестокую и незаконную войну агрессии против Украины в виде территориальных достижений", - отметили парламентарии.

Они отметили, что будущее Украины могут определять только сами украинцы, следуя принципу: "Ничего об Украине без Украины". Также европейские государства, по их мнению, должны участвовать в переговорах, чтобы минимизировать риски для безопасности Европы.

Подписанты предостерегли, что Россия может использовать переговоры, чтобы избежать безусловного прекращения огня и добиться ослабления санкций, и призвали к единству и решимости.

Документ подписали 27 глав парламентских комитетов по иностранным делам, среди них - представители Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, Молдовы, Великобритании, Финляндии, Люксембурга, Болгарии, Исландии, Норвегии, Австрии, Бельгии, Швеции, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Нидерландов, Дании и глава комитета по иностранным делам Европарламента.

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.