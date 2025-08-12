УКР
Будь-які угоди на Алясці не повинні винагороджувати Росію територіями, - Європарламент

Європарламент

Голови парламентських комітетів у закордонних справах низки європейських країн та Європарламенту виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що будь-які домовленості на Алясці 15 серпня або пізніше не можуть передбачати передачу Росії українських територій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

У документі йдеться про заклик до лідерів вільного світу досягти угоди про припинення вогню, яка відповідатиме інтересам усіх, хто цінує свободу. Підписанти підкреслили, що будь-яка домовленість має чітко підтверджувати суверенітет і територіальну цілісність України, а також принципи Статуту ООН.

"Вкрай важливо, щоб Росія не отримала винагороди за свою жорстоку та незаконну війну агресії проти України у вигляді територіальних здобутків", - наголосили парламентарі.

Вони зазначили, що майбутнє України можуть визначати лише самі українці, дотримуючись принципу: "Нічого про Україну без України". Також європейські держави, на їхню думку, мають брати участь у переговорах, щоб мінімізувати ризики для безпеки Європи.

Підписанти застерегли, що Росія може використати переговори, щоб уникнути безумовного припинення вогню та домогтися послаблення санкцій, і закликали до єдності та рішучості.

Документ підписали 27 голів парламентських комітетів із закордонних справ, серед них - представники України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Чехії, Молдови, Британії, Фінляндії, Люксембургу, Болгарії, Ісландії, Норвегії, Австрії, Бельгії, Швеції, Франції, Німеччини, Італії, Ірландії, Нідерландів, Данії та глава комітету у закордонних справах Європарламенту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Європарламент (1062) територіальна цілісність (196)


Дякуємо, Європарламент!
показати весь коментар
12.08.2025 12:23 Відповісти
Тому і питання, до єрмака+умєрова+аброхамія+резнікова щодо їх теревенів з московітами у Стамбулі, за передачі, у НЕ Конституційний спосіб, повноважень зеленським ??
показати весь коментар
12.08.2025 12:24 Відповісти
доні фредович!
да, вони афігіли, оці європейці!
терміново вводи санкції та мита 500%.
кацапію не чіпай! друг владімір класний парєнь, назвав тебе геніальним.
показати весь коментар
12.08.2025 12:25 Відповісти
Донні чхати. Він взагалі отбитий - ця людина хотіла приєднати Канаду і Гренландію. Дід є....тий
показати весь коментар
12.08.2025 12:27 Відповісти
З Європарламенту хоч потужної заяви шматок.
показати весь коментар
12.08.2025 12:28 Відповісти
А якщо ні, то що?

Якщо трумпф після 15-го вже відверто стане на бік світового тероризму -- ЄС введе проти Штатів "пекельні санкції"?
показати весь коментар
12.08.2025 12:33 Відповісти
Щоб не винагороджувала, потрібно казати трампу, хто він є, а не лизати сраку.
показати весь коментар
12.08.2025 12:38 Відповісти
 
 