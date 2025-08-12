Зеленський подякував лідерам Європи за підтримку напередодні зустрічі Трампа та Путіна: Маємо не дозволити РФ вкотре обманути світ

Президент Володимир Зеленський подякував лідерам Європи, які затвердили спільну заяву на підтримку України перед зустріччю Дональда Трампа та диктатора Путіна.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний лідерам Європи за чітку підтримку нашої незалежності, територіальної цілісності та саме такого активного підходу до дипломатії, який може допомогти завершити цю війну достойним миром. Дійсно, ми всі підтримуємо рішучість Президента Трампа і маємо разом сформувати такі позиції, які не дозволять Росії вкотре обманути світ", - наголосив він.

За словами Зеленського, армія РФ не готується до припинення війни.

"Навпаки, вони займаються такими переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій. У таких умовах важливо, щоб єдності світу нічого не загрожувало.



Питання, які стосуються безпеки України та Європи, обговорюються всіма нами разом. Будь-яке рішення має додавати спільним безпековим можливостям. І за відмови від припинення вбивств Росія має відповідати. Поки вони продовжують війну та окупацію, ми всі разом маємо продовжувати наш тиск – тиск сили, тиск санкцій, тиск дипломатії. Дякую всім, хто допомагає! Мир завдяки силі", - підсумував президент.

Раніше глави 26 держав-членів Євросоюзу затвердили спільну заяву на підтримку України. Прем'єр Угорщини Орбан не поставив підпис під документом.

