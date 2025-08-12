Зеленський подякував лідерам Європи за підтримку напередодні зустрічі Трампа та Путіна: Маємо не дозволити РФ вкотре обманути світ
Президент Володимир Зеленський подякував лідерам Європи, які затвердили спільну заяву на підтримку України перед зустріччю Дональда Трампа та диктатора Путіна.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдячний лідерам Європи за чітку підтримку нашої незалежності, територіальної цілісності та саме такого активного підходу до дипломатії, який може допомогти завершити цю війну достойним миром. Дійсно, ми всі підтримуємо рішучість Президента Трампа і маємо разом сформувати такі позиції, які не дозволять Росії вкотре обманути світ", - наголосив він.
За словами Зеленського, армія РФ не готується до припинення війни.
"Навпаки, вони займаються такими переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій. У таких умовах важливо, щоб єдності світу нічого не загрожувало.
Питання, які стосуються безпеки України та Європи, обговорюються всіма нами разом. Будь-яке рішення має додавати спільним безпековим можливостям. І за відмови від припинення вбивств Росія має відповідати. Поки вони продовжують війну та окупацію, ми всі разом маємо продовжувати наш тиск – тиск сили, тиск санкцій, тиск дипломатії. Дякую всім, хто допомагає! Мир завдяки силі", - підсумував президент.
Раніше глави 26 держав-членів Євросоюзу затвердили спільну заяву на підтримку України. Прем'єр Угорщини Орбан не поставив підпис під документом.
брехати та мародерити.
сьомий рік поспіль.
потужний зе!дякула, ****.
Ворог прориваєтьмя у Добропіллля, блокує логістику на Покровськ і Краматорсь, але про це - ні пів-слова.
Натомість, Зеденський прикидається дурачком, начебто не знає, що тромбо-xyйло готує його до виконання всіх вимог правителя пітьми.
Ні слова про Покровськ, Добропілля,Кам'янське...
"Квартал" то тіко про хороше!
Не побачив в його висері такої хуцпи. Але думаю, що і до такого дійде, десь перед виборами.
*******
Міцність системи визначається її найслабшим елементом. Де тонко, там і рветься. Лихо одне не ходить... Усі ці прислів'я добре ілюструють ситуацію «ідеального шторму», в якому опинилась Україна. І - опинилась не раптово.
📍 Прориви росіян на фронті - наслідок проблем із мобілізацією і забезпеченням.
📍 Чергова зміна настрою адміністрації США - результат відсутності системної комунікації (навіть після скандалу з Вітхоффом на переговори знову послали Єрмака).
📍 «Переведення економіки на воєнні рейки» яскраво ілюструють скарги Rheinmetall: завод у Німеччині скоро випускатиме снаряди, а подібний в Україні не можуть завершити через «бюрократичні процедури»…
Це все накопичувалось давно. Діагнозів і пропозицій - більш ніж достатньо. Але влада вперто веде корабель старим курсом - у серце шторму, під хвилі, на рифи.
Бо так зручно і звично. На командних місцях - «100% свої» люди. Вони не здадуть - хіба що **********, коли чергового зловлять на корупційній оборудці. Але скандал завжди можна зам'яти…
Розрахунок на фарт. Бо ж завжди рятувало.
Але історія вчить: подібні настрої охоплювали українську верхівку напередодні катастрофи. Коли після низки чудесних порятунків все одно приходив «пушний звір»…
🎯 Вихід зі шторму на горизонті є - але щоб його дістатися, треба змінити курс.
Що потрібно:
✅ Серйозно і чесно поговорити з суспільством і політичними силами.
✅ Перейти, як у лютому 2022, до коаліції єдності, але цього разу - створити уряд порятунку, щоб Банкова не відкатила досягнень.
✅ Перекрити всі корупційні схеми і державне мародерство.
✅ Припинити всі нецільові витрати.
✅ Всі ресурси - для фронту і ЗСУ. Дати гроші від ПДФО безпосередньо бригадам.
✅ Забезпечити війська всім необхідним, будувати лінії фортифікацій, покращити підготовку військових, провести нормальну мобілізацію з роз'ясненням і інформкампанією.
✅ Перевести економіку на військові рейки: прибрати перепони для воєнних замовлень, швидко впроваджувати технології, масштабувати ефективні рішення.
✅ Створити умови для фінансової підтримки партнерів: перезавантажити ДБР, повернути конкурси в прокуратурі, завершити судову реформу, викорінивши з судів «портновщину».
✅ Повернути механізми довіри та ефективного управління: децентралізацію, реформу держслужби, декларування всіх чиновників і радників, прозорі держзакупівлі, корпоративне управління.
Про це вже говорено і ще буде говорено - поки влада не почне діяти під тиском «ідеального шторму».
Але поки у владних кабінетах намагаються пропетляти самі, марнуючи життя, час і землі українців.
https://t.me/officialeurosolidarity/16776 Ростислав Павленко, народний депутат, фракція ЄС
Мета у них спільна - розділяти та володарювати!