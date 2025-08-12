ЄС вітає зусилля Трампа щодо миру в Україні. Переговори вимагають припинення вогню, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії вітає зусилля Дональда Трампа щодо миру в Україні та наполягає на важливості того, щоб він був таким, який би поважав суверенітет та територіальну цілісність.

Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС вітає зусилля президента США щодо справедливого та тривалого миру в Україні", - зазначила президентка ЄК.

За її словами, мир має бути таким, що "поважає міжнародне право, суверенітет та територіальну цілісність".

Фон дер Ляєн вважає, що проведення переговорів вимагає припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій.

"ЄС продовжуватиме підтримувати право України вирішувати своє майбутнє самостійно", - підсумувала вона.

Також читайте: Орбан не підписав спільну заяву ЄС перед зустріччю Трампа та Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Читайте: Зустріч на Алясці має привести до припинення вогню в Україні, - глава МЗС Франції Барро