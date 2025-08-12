ЕС приветствует усилия Трампа относительно мира в Украине. Переговоры требуют прекращения огня, - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии приветствует усилия Дональда Трампа по миру в Украине и настаивает на важности того, чтобы он был таким, который бы уважал суверенитет и территориальную целостность.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС приветствует усилия президента США по справедливому и длительному миру в Украине", - отметила президент ЕК.

По ее словам, мир должен быть таким, что "уважает международное право, суверенитет и территориальную целостность".

Фон дер Ляйен считает, что проведение переговоров требует прекращения огня или уменьшения интенсивности боевых действий.

"ЕС будет продолжать поддерживать право Украины решать свое будущее самостоятельно", - подытожила она.

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

