РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
406 14

Зеленский поблагодарил лидеров Европы за поддержку накануне встречи Трампа и Путина: Мы не должны позволить РФ в очередной раз обмануть мир

Зеленский прокомментировал заявление Европы в поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европы, которые утвердили совместное заявление в поддержку Украины перед встречей Дональда Трампа и диктатора Путина.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен лидерам Европы за четкую поддержку нашей независимости, территориальной целостности и именно такого активного подхода к дипломатии, который может помочь завершить эту войну достойным миром. Действительно, мы все поддерживаем решимость президента Трампа и должны вместе сформировать такие позиции, которые не позволят России в очередной раз обмануть мир", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, армия РФ не готовится к прекращению войны.

"Наоборот, они занимаются такими перемещениями, которые свидетельствуют о подготовке новых наступательных операций. В таких условиях важно, чтобы единству мира ничего не угрожало.

Вопросы, которые касаются безопасности Украины и Европы, обсуждаются всеми нами вместе. Любое решение должно добавлять общим возможностям безопасности. И за отказ от прекращения убийств Россия должна отвечать. Пока они продолжают войну и оккупацию, мы все вместе должны продолжать наше давление - давление силы, давление санкций, давление дипломатии. Спасибо всем, кто помогает! Мир благодаря силе", - подытожил президент.

Ранее главы 26 государств-членов Евросоюза утвердили совместное заявление в поддержку Украины. Премьер Венгрии Орбан не поставил подпись под документом.

Читайте: Мир должен уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, - фон дер Ляйен

Лидеры Европы сделали заявление накануне встречи Трампа и Путина

Автор: 

Зеленский Владимир (21524) Евросоюз (17471)


Топ комментарии
+2
Тільки зброя - заявами путлєра не приб"єш
12.08.2025 11:56 Ответить
+2
Краще Зеленському піти у відставку, щоби кінцево не ганьбитись з якимись обмінами територій чи іншими капітуляціями.
Ворог прориваєтьмя у Добропіллля, блокує логістику на Покровськ і Краматорсь, але про це - ні пів-слова.
Натомість, Зеденський прикидається дурачком, начебто не знає, що тромбо-xyйло готує його до виконання всіх вимог правителя пітьми.
12.08.2025 12:02 Ответить
+2
ЕрЗе в першу чергу потрібно дослухатись порад притомних політиків (в т.ч. з Євросоюзу) як діяти всередині України та на дипломатичному фронті, а вже потім дякувати. Але ж йому западло послухати і виконати те, що йому радять, хоча би таке:
*******
Міцність системи визначається її найслабшим елементом. Де тонко, там і рветься. Лихо одне не ходить... Усі ці прислів'я добре ілюструють ситуацію «ідеального шторму», в якому опинилась Україна. І - опинилась не раптово.
📍 Прориви росіян на фронті - наслідок проблем із мобілізацією і забезпеченням.
📍 Чергова зміна настрою адміністрації США - результат відсутності системної комунікації (навіть після скандалу з Вітхоффом на переговори знову послали Єрмака).
📍 «Переведення економіки на воєнні рейки» яскраво ілюструють скарги Rheinmetall: завод у Німеччині скоро випускатиме снаряди, а подібний в Україні не можуть завершити через «бюрократичні процедури»…
Це все накопичувалось давно. Діагнозів і пропозицій - більш ніж достатньо. Але влада вперто веде корабель старим курсом - у серце шторму, під хвилі, на рифи.
Бо так зручно і звично. На командних місцях - «100% свої» люди. Вони не здадуть - хіба що **********, коли чергового зловлять на корупційній оборудці. Але скандал завжди можна зам'яти…
Розрахунок на фарт. Бо ж завжди рятувало.
Але історія вчить: подібні настрої охоплювали українську верхівку напередодні катастрофи. Коли після низки чудесних порятунків все одно приходив «пушний звір»…
🎯 Вихід зі шторму на горизонті є - але щоб його дістатися, треба змінити курс.

Що потрібно:
Серйозно і чесно поговорити з суспільством і політичними силами.
Перейти, як у лютому 2022, до коаліції єдності, але цього разу - створити уряд порятунку, щоб Банкова не відкатила досягнень.
Перекрити всі корупційні схеми і державне мародерство.
Припинити всі нецільові витрати.
Всі ресурси - для фронту і ЗСУ. Дати гроші від ПДФО безпосередньо бригадам.
Забезпечити війська всім необхідним, будувати лінії фортифікацій, покращити підготовку військових, провести нормальну мобілізацію з роз'ясненням і інформкампанією.
Перевести економіку на військові рейки: прибрати перепони для воєнних замовлень, швидко впроваджувати технології, масштабувати ефективні рішення.
Створити умови для фінансової підтримки партнерів: перезавантажити ДБР, повернути конкурси в прокуратурі, завершити судову реформу, викорінивши з судів «портновщину».
Повернути механізми довіри та ефективного управління: децентралізацію, реформу держслужби, декларування всіх чиновників і радників, прозорі держзакупівлі, корпоративне управління.
Про це вже говорено і ще буде говорено - поки влада не почне діяти під тиском «ідеального шторму».
Але поки у владних кабінетах намагаються пропетляти самі, марнуючи життя, час і землі українців.

https://t.me/officialeurosolidarity/16776 Ростислав Павленко, народний депутат, фракція ЄС
12.08.2025 12:17 Ответить
Європа як завжди підтримала нас за руки щоб ми не сильно ними махали
12.08.2025 11:54 Ответить
брехати брехати брехати
брехати та мародерити.
сьомий рік поспіль.
потужний зе!дякула, ****.
12.08.2025 11:56 Ответить
Тільки зброя - заявами путлєра не приб"єш
12.08.2025 11:56 Ответить
Є чіткі дії Трампа стосовно України. Це наш тупий дебіл Трамп намагається всіх надурити. Всі він знає, просто йому це до жопи, рішення він принів давно...Ви що, кіно про злодіїв не дивились....
12.08.2025 11:58 Ответить
Краще Зеленському піти у відставку, щоби кінцево не ганьбитись з якимись обмінами територій чи іншими капітуляціями.
Ворог прориваєтьмя у Добропіллля, блокує логістику на Покровськ і Краматорсь, але про це - ні пів-слова.
Натомість, Зеденський прикидається дурачком, начебто не знає, що тромбо-xyйло готує його до виконання всіх вимог правителя пітьми.
12.08.2025 12:02 Ответить
Орбану з Фіцо теж подякував?
12.08.2025 12:07 Ответить
Генератор хороших новин...
Ні слова про Покровськ, Добропілля,Кам'янське...
"Квартал" то тіко про хороше!
12.08.2025 12:08 Ответить
Маємо не дозволити РФ вкотре обманути світ, так як їх всіх обманув в 2022, поки ми готувались до війни, - Зеленскій.
12.08.2025 12:08 Ответить
Хто-хто до війни готувався?
Не побачив в його висері такої хуцпи. Але думаю, що і до такого дійде, десь перед виборами.
12.08.2025 12:21 Ответить
12.08.2025 12:17 Ответить
У конкретному випадку, Світ хоче обманути не лише путіно-пуй, але й путіно-трамп!
Мета у них спільна - розділяти та володарювати!
12.08.2025 12:27 Ответить
Мародер брехливий.
12.08.2025 12:29 Ответить
помийка вчергове обдурить світ. І не раз. Це аксіома.

У пана Зеленського є якийсь план з цього приводу?
12.08.2025 12:37 Ответить
До речі, адміни, а де заява Євросоюзу, за яку трепляться ЕрЗе та Орбан? Шукав в новинах - не знайшов
12.08.2025 12:59 Ответить
 
 