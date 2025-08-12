Зеленский поблагодарил лидеров Европы за поддержку накануне встречи Трампа и Путина: Мы не должны позволить РФ в очередной раз обмануть мир

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европы, которые утвердили совместное заявление в поддержку Украины перед встречей Дональда Трампа и диктатора Путина.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен лидерам Европы за четкую поддержку нашей независимости, территориальной целостности и именно такого активного подхода к дипломатии, который может помочь завершить эту войну достойным миром. Действительно, мы все поддерживаем решимость президента Трампа и должны вместе сформировать такие позиции, которые не позволят России в очередной раз обмануть мир", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, армия РФ не готовится к прекращению войны.

"Наоборот, они занимаются такими перемещениями, которые свидетельствуют о подготовке новых наступательных операций. В таких условиях важно, чтобы единству мира ничего не угрожало.



Вопросы, которые касаются безопасности Украины и Европы, обсуждаются всеми нами вместе. Любое решение должно добавлять общим возможностям безопасности. И за отказ от прекращения убийств Россия должна отвечать. Пока они продолжают войну и оккупацию, мы все вместе должны продолжать наше давление - давление силы, давление санкций, давление дипломатии. Спасибо всем, кто помогает! Мир благодаря силе", - подытожил президент.

Ранее главы 26 государств-членов Евросоюза утвердили совместное заявление в поддержку Украины. Премьер Венгрии Орбан не поставил подпись под документом.

