Зеленский поблагодарил лидеров Европы за поддержку накануне встречи Трампа и Путина: Мы не должны позволить РФ в очередной раз обмануть мир
Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европы, которые утвердили совместное заявление в поддержку Украины перед встречей Дональда Трампа и диктатора Путина.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодарен лидерам Европы за четкую поддержку нашей независимости, территориальной целостности и именно такого активного подхода к дипломатии, который может помочь завершить эту войну достойным миром. Действительно, мы все поддерживаем решимость президента Трампа и должны вместе сформировать такие позиции, которые не позволят России в очередной раз обмануть мир", - подчеркнул он.
По словам Зеленского, армия РФ не готовится к прекращению войны.
"Наоборот, они занимаются такими перемещениями, которые свидетельствуют о подготовке новых наступательных операций. В таких условиях важно, чтобы единству мира ничего не угрожало.
Вопросы, которые касаются безопасности Украины и Европы, обсуждаются всеми нами вместе. Любое решение должно добавлять общим возможностям безопасности. И за отказ от прекращения убийств Россия должна отвечать. Пока они продолжают войну и оккупацию, мы все вместе должны продолжать наше давление - давление силы, давление санкций, давление дипломатии. Спасибо всем, кто помогает! Мир благодаря силе", - подытожил президент.
Ранее главы 26 государств-членов Евросоюза утвердили совместное заявление в поддержку Украины. Премьер Венгрии Орбан не поставил подпись под документом.
брехати та мародерити.
сьомий рік поспіль.
потужний зе!дякула, ****.
Ворог прориваєтьмя у Добропіллля, блокує логістику на Покровськ і Краматорсь, але про це - ні пів-слова.
Натомість, Зеденський прикидається дурачком, начебто не знає, що тромбо-xyйло готує його до виконання всіх вимог правителя пітьми.
Ні слова про Покровськ, Добропілля,Кам'янське...
"Квартал" то тіко про хороше!
Не побачив в його висері такої хуцпи. Але думаю, що і до такого дійде, десь перед виборами.
*******
Міцність системи визначається її найслабшим елементом. Де тонко, там і рветься. Лихо одне не ходить... Усі ці прислів'я добре ілюструють ситуацію «ідеального шторму», в якому опинилась Україна. І - опинилась не раптово.
📍 Прориви росіян на фронті - наслідок проблем із мобілізацією і забезпеченням.
📍 Чергова зміна настрою адміністрації США - результат відсутності системної комунікації (навіть після скандалу з Вітхоффом на переговори знову послали Єрмака).
📍 «Переведення економіки на воєнні рейки» яскраво ілюструють скарги Rheinmetall: завод у Німеччині скоро випускатиме снаряди, а подібний в Україні не можуть завершити через «бюрократичні процедури»…
Це все накопичувалось давно. Діагнозів і пропозицій - більш ніж достатньо. Але влада вперто веде корабель старим курсом - у серце шторму, під хвилі, на рифи.
Бо так зручно і звично. На командних місцях - «100% свої» люди. Вони не здадуть - хіба що **********, коли чергового зловлять на корупційній оборудці. Але скандал завжди можна зам'яти…
Розрахунок на фарт. Бо ж завжди рятувало.
Але історія вчить: подібні настрої охоплювали українську верхівку напередодні катастрофи. Коли після низки чудесних порятунків все одно приходив «пушний звір»…
🎯 Вихід зі шторму на горизонті є - але щоб його дістатися, треба змінити курс.
Що потрібно:
✅ Серйозно і чесно поговорити з суспільством і політичними силами.
✅ Перейти, як у лютому 2022, до коаліції єдності, але цього разу - створити уряд порятунку, щоб Банкова не відкатила досягнень.
✅ Перекрити всі корупційні схеми і державне мародерство.
✅ Припинити всі нецільові витрати.
✅ Всі ресурси - для фронту і ЗСУ. Дати гроші від ПДФО безпосередньо бригадам.
✅ Забезпечити війська всім необхідним, будувати лінії фортифікацій, покращити підготовку військових, провести нормальну мобілізацію з роз'ясненням і інформкампанією.
✅ Перевести економіку на військові рейки: прибрати перепони для воєнних замовлень, швидко впроваджувати технології, масштабувати ефективні рішення.
✅ Створити умови для фінансової підтримки партнерів: перезавантажити ДБР, повернути конкурси в прокуратурі, завершити судову реформу, викорінивши з судів «портновщину».
✅ Повернути механізми довіри та ефективного управління: децентралізацію, реформу держслужби, декларування всіх чиновників і радників, прозорі держзакупівлі, корпоративне управління.
Про це вже говорено і ще буде говорено - поки влада не почне діяти під тиском «ідеального шторму».
Але поки у владних кабінетах намагаються пропетляти самі, марнуючи життя, час і землі українців.
https://t.me/officialeurosolidarity/16776 Ростислав Павленко, народний депутат, фракція ЄС
Мета у них спільна - розділяти та володарювати!
У пана Зеленського є якийсь план з цього приводу?