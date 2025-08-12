Путин снова попытается обмануть Трампа. Встреча на этой неделе на Аляске - неудачное решение, - Bloomberg

Украина и ее европейские партнеры опасаются того, что президент США Дональд Трамп снова попадет в ловушку во время встречи на Аляске с российским дикратором Владимиром Путиным в пятницу, 15 августа.

Об этом пишет издание Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Как отмечается, это беспокойство небезосновательно. Действительно, если Трамп хочет выйти из ситуации мастером переговоров, а не тем, кто легко поддается манипуляциям, самым разумным шагом может быть отсрочка саммита до того времени, пока он не будет лучше подготовлен.

Для российского диктатора это возможность, которую он может использовать как для отмены угрозы новых санкций со стороны США, так и для продолжения войны против Украины.

Именно это произошло в начале этого года, когда бывший сотрудник КГБ удачно воспользовался желанием Трампа заключить мирное соглашение по войне РФ против Украины и восстановить экономические отношения с Москвой. Независимо от того, насколько Трамп был готов уступить, включая отмену санкций, Путин видел только одно: стратегическую возможность. Когда США заявили, что больше не желают финансировать поставки оружия Украине, Путин сделал логичный шаг - ускорил темпы военных действий, чтобы воспользоваться ослаблением позиций Киева. В конце концов, даже Трамп должен был признать, что его обманули.

Учитывая дедлайн 8 августа, после которого Трамп должен был ввести новые финансовые санкции против России за ее неуступчивость, задачей Путина, когда Уиткофф прибыл в Москву, было снова сделать только то, что нужно, чтобы задержать решительные действия со стороны США, одновременно убедившись, что любые конкретные результаты укрепят позиции РФ. Пока все идет плавно. Российский диктатор "получил что-то за ничего".

Первоочередной задачей было не допустить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам. Присутствие украинского лидера на саммите требовало бы реальных переговоров, что усложнило бы для РФ ее попытки скрыть незаинтересованность в мире. Настаивая на двусторонней встрече с Трампом, Путин может попытаться предложить условия, которые нынешняя администрация США может принять, но он знает, что такие условия не примет Украина. Это снова сделало бы Зеленского "виноватым": Трамп снова обвинял бы украинского лидера в препятствовании миру.

Второй целью было найти место для встречи, которое бы продемонстрировало как россиянам, так и лидерам со всего мира, что Путин больше не является изгнанником, который избегает путешествий из-за опасений ареста после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на задержание главы Кремля за военные преступления. Действительно, это будет первый визит Путина в США (не считая поездки на Генассамблею ООН в Нью-Йорке) с 2007 года, перед его вторжением в Грузию. Саммит на Аляске - штате США, который когда-то принадлежал Российской империи - станет сильным сигналом о "реабилитации" Путина, а также укажет на "историческое присутствие" России как "великой державы".

Само приглашение Трампа стало победой для Кремля. Если саммит также будет способствовать отсрочке санкций США или приведет к формированию "мирного плана", который посеет раздор с Украиной и ее союзниками, это будет еще большей победой для РФ. Но любой настоящий путь к длительному прекращению военных действий потребует значительно большего давления, как финансового, так и военного, а также подготовки. Если информация СМИ, в частности, статья в немецком издании Bild является достоверной, Путин и его чиновники обманули бизнесмена, который не имел дипломатического опыта до того, как стал спецпредставителем Трампа, Виткоффа на прошлой неделе, оставив его в неведении относительно того, что именно ему предлагали.

Что бы Уиткофф не понял неправильно, этого было достаточно, чтобы президент США сделал предположение о потенциальном "обмене территориями". Кремль, кажется, готов рассмотреть предложение, чтобы Украина передала часть Донбасса, которую войска РФ еще не смогли захватить, в обмен на прекращение огня. Итак, не обмен территориями, а передача территории России в обмен на перемирие, которое, вероятно, будет временным.

Кремль также может быть готов предложить воздушное перемирие, чтобы избежать санкций, но это не такая уж и большая уступка, как может казаться. В отличие от двух лет назад, когда это была односторонняя кампания, сейчас украинские беспилотники наносят все больший ущерб российским энергетическим и военным объектам.

"Украинцы знают, что им, возможно, придется уступить контроль над некоторыми территориями, чтобы положить конец вторжению Путина. Но они имеют в виду те уступки, которые были сделаны, например, лидеру СССР Иосифу Сталину в Германии в конце Второй мировой войны. Сталин обеспечил контроль над восточной частью этой страны для Советского Союза, но Западная Германия сохранила суверенные права на Восток, и в конце концов, вернула свои территории", - напоминает издание.

Ничто не указывает на то, что Путин хочет такого соглашения. Оно никак не будет способствовать достижению его истинных целей в войне, которые заключаются в обеспечении контроля над Украиной, а также в признании Штатами сферы влияния России в Европе, "без оспаривания" со стороны НАТО. Путин никогда этого не скрывал. Именно это он имеет в виду, когда говорит, что готов обсудить перемирие, как только будут устранены "первопричины" войны. Для саммита Трампа и Путина будет время и место. Но вряд ли встреча на этой неделе на Аляске является удачным решением, отмечает Bloomberg.