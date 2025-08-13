РУС
Вскоре пообщаюсь с европейскими лидерами. Они хотят заключения соглашения, - Трамп

Трамп пообщается с европейскими лидерами

Президент Дональд Трамп подтвердил, что сегодня будет общаться с европейскими лидерами накануне встречи с диктатором Путиным.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Вскоре пообщаюсь с европейскими лидерами. Они замечательные люди, которые хотят, чтобы соглашение было заключено", - отметил он.

Трамп пообщается с европейскими лидерами

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский в среду встретится в режиме онлайн с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Известно, что Владимир Зеленский прибыл в Берлин. Ранее сообщалось, что глава государства примет участие в видеоконференции, которую проведет президент США Дональд Трамп с европейскими лидерами перед встречей с Путиным.

Зеленский будет проводить звонок совместно с канцлером Мерцом, который прерывает свой летний отпуск.

Читайте: Вадефуль: Важно, чтобы Трамп прислушался к голосу Европы относительно Украины

Топ комментарии
+2
Трумп - людина широкої душі, дуже приємна і великодушна!
Дуже-дуже!
13.08.2025 14:25 Ответить
+2
13.08.2025 14:27 Ответить
+2
На обкладинці нового випуску Charlie Hebdo зображені ***** і Трамп, які готують барбекю з Зеленського.

Сатиричний журнал подав цю сцену як метафору політичної ситуації.
13.08.2025 14:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
потужно ,Зеленский один из европейских лидеров
13.08.2025 14:25 Ответить
Риже мурло у власному репертуарі.
13.08.2025 14:28 Ответить
На обкладинці нового випуску Charlie Hebdo зображені ***** і Трамп, які готують барбекю з Зеленського.

Сатиричний журнал подав цю сцену як метафору політичної ситуації.
13.08.2025 14:35 Ответить
Зеленский президент Мира!
13.08.2025 14:39 Ответить
13.08.2025 14:25 Ответить
грейт геніус енд діл мен!
13.08.2025 14:28 Ответить
13.08.2025 14:28 Ответить
Тільки шось морда підпухла на ХВото... Мабуть Меланія побила чи бухав вчора з кимось?...
13.08.2025 14:43 Ответить
Лягли і просють?
13.08.2025 14:25 Ответить
Я це весь світ. Дональд Трамп. Амінь.
13.08.2025 14:26 Ответить
піз* ун ,твоя фамілія трамп ...🥳
13.08.2025 14:27 Ответить
Тут той, нещодавно ледь не убієний віщає.
13.08.2025 14:27 Ответить
Дай посилання. А заголовок я навіть без ХВотошопа такий в Paintі зліплю за хвилину.
13.08.2025 14:46 Ответить
Зроби пошук за цією світлиною, і побачиш скільки такого гівна у нього на ютубі.

https://www.youtube.com/watch?v=LoZotL0-R8s
13.08.2025 15:02 Ответить
у него такое каждый выпуск,кликбэйт обычный
показать весь комментарий
13.08.2025 15:07 Ответить
13.08.2025 14:27 Ответить
13.08.2025 14:31 Ответить
Трамп это идиот, все это понимают и ведут себя с ним соответственно , ну хочет дурик попистеть, ну пусть попистит , доктора внимательно выслушают...
13.08.2025 14:38 Ответить
Йди нах*** зі своїми угодами виродок облізлий. Де санкції проти Сосії які ти вже пів року грозився ввести?
13.08.2025 14:41 Ответить
Підкилимні ігрища та загравання з пуйлом продовжуються. Доволі дивно поводить себе у цій ситуації ЄС та лідери провідних держав зокрема...
13.08.2025 14:42 Ответить
Мені одному здається що у Трумпа ********** деменція? Хоче можливо він "косить" щоб уникнути відповідальності.
13.08.2025 14:48 Ответить
Краще б з Люцифером ти спілкувався вже
13.08.2025 14:52 Ответить
А цей довбограй все в угоди грається. З головою уклади угоду
13.08.2025 14:55 Ответить
13.08.2025 14:57 Ответить
 
 