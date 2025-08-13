Вскоре пообщаюсь с европейскими лидерами. Они хотят заключения соглашения, - Трамп
Президент Дональд Трамп подтвердил, что сегодня будет общаться с европейскими лидерами накануне встречи с диктатором Путиным.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Вскоре пообщаюсь с европейскими лидерами. Они замечательные люди, которые хотят, чтобы соглашение было заключено", - отметил он.
Ранее СМИ сообщали, что Зеленский в среду встретится в режиме онлайн с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Известно, что Владимир Зеленский прибыл в Берлин. Ранее сообщалось, что глава государства примет участие в видеоконференции, которую проведет президент США Дональд Трамп с европейскими лидерами перед встречей с Путиным.
Зеленский будет проводить звонок совместно с канцлером Мерцом, который прерывает свой летний отпуск.
