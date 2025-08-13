РУС
Новости
580 6

Зеленский сегодня прибудет в Берлин, - Bild

Зеленский прибудет в Берлин Будет видеоконференция с Трампом

Президент Владимир Зеленский сегодня прибудет с визитом в Берлин.

Об этом пишет Bild, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что глава государства примет участие в видеоконференции, которую проведет президент США Дональд Трамп с европейскими лидерами перед встречей с Путиным.

Зеленский будет проводить звонок совместно с канцлером Мерцом, который прерывает свой летний отпуск.

По данным Bild, обсуждения будут сосредоточены на том, как реагировать на территориальные претензии России.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский в среду встретится в режиме онлайн с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Также читайте: Переговоры об Украине без участия Украины не сработают, - Зеленский

Автор: 

Берлин (226) визит (3143) Германия (7213) Зеленский Владимир (21532)


Пам'ятай про Майдан. Зелю - на нари та різні веселі гасла. Це може бути гірше, ніж казковий "злой чечен на речке Терек точит свой кинжал"...
показать весь комментарий
13.08.2025 09:53 Ответить
Всмысел как реагировать, Зеленский уже каждый день говорит что готов зафиксировать фронт )
показать весь комментарий
13.08.2025 09:56 Ответить
напевно сьогодні відоса не буде і вуха зебілів залишаться без солодкої локшини.
показать весь комментарий
13.08.2025 09:57 Ответить
Ганяє туди-сюди ,вітром хмари розганяє, вже пішов сьомий рік як толком дощу не було.Угомонись вже , йди захищати Батьківщину а не по закордонам шастати.До повномасштабного одно в відпустках був, після бункеру ганяє без толку з ручкою по всіх усюдах.
показать весь комментарий
13.08.2025 09:59 Ответить
*******!
значить, сьогодні будуть бомбити київ.
показать весь комментарий
13.08.2025 10:02 Ответить
А для чого їхати в Берлін для відеозв'язку?
показать весь комментарий
13.08.2025 10:13 Ответить
 
 