Зеленский сегодня прибудет в Берлин, - Bild
Президент Владимир Зеленский сегодня прибудет с визитом в Берлин.
Об этом пишет Bild, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что глава государства примет участие в видеоконференции, которую проведет президент США Дональд Трамп с европейскими лидерами перед встречей с Путиным.
Зеленский будет проводить звонок совместно с канцлером Мерцом, который прерывает свой летний отпуск.
По данным Bild, обсуждения будут сосредоточены на том, как реагировать на территориальные претензии России.
Ранее СМИ сообщали, что Зеленский в среду встретится в режиме онлайн с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
значить, сьогодні будуть бомбити київ.