Зеленский сегодня прибудет в Берлин, - Bild

Президент Владимир Зеленский сегодня прибудет с визитом в Берлин.

Об этом пишет Bild, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что глава государства примет участие в видеоконференции, которую проведет президент США Дональд Трамп с европейскими лидерами перед встречей с Путиным.

Зеленский будет проводить звонок совместно с канцлером Мерцом, который прерывает свой летний отпуск.

По данным Bild, обсуждения будут сосредоточены на том, как реагировать на территориальные претензии России.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский в среду встретится в режиме онлайн с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

