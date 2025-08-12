Переговоры об Украине без участия Украины не сработают, - Зеленский

Переговоры президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным об Украине без участия Украины не сработают.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы поддерживаем то, что хотел президент Трамп - ceasefire, а потом садиться за стол переговоров и обо всем остальном говорить. Потому что предметные и продуктивные разговоры без нас о нас не сработают. Они возможны, но они не будут восприниматься по факту.

Как я не могу ничего говорить о другом государстве или принимать решения. Я считаю, что Путин выиграет в этом. Потому что он добивается, извините, фотографий. Ему нужна фоточка со встречи с президентом Трампом", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Также читайте: Трамп о мирном соглашении между Украиной и РФ: Состоится обмен территориями

В то же время, он отметил, что если после потенциальной трехсторонней встречи лидеров не будет договоренности, то не договаривается Украина и Россия, а не США.

"И президент Трамп здесь не только медиатор, он в победной ситуации, потому что Америка смогла посадить за стол "русских" и украинцев. Неважно, что мы готовы, а они не готовы - все это лишние детали. Америка выглядит сильной, какой она и есть", - пояснил Зеленский.