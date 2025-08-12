РУС
Новости Переговоры Трампа и Путина
1 385 22

Переговоры об Украине без участия Украины не сработают, - Зеленский

Зеленський

Переговоры президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным об Украине без участия Украины не сработают.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы поддерживаем то, что хотел президент Трамп - ceasefire, а потом садиться за стол переговоров и обо всем остальном говорить. Потому что предметные и продуктивные разговоры без нас о нас не сработают. Они возможны, но они не будут восприниматься по факту.

Как я не могу ничего говорить о другом государстве или принимать решения. Я считаю, что Путин выиграет в этом. Потому что он добивается, извините, фотографий. Ему нужна фоточка со встречи с президентом Трампом", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Также читайте: Трамп о мирном соглашении между Украиной и РФ: Состоится обмен территориями

В то же время, он отметил, что если после потенциальной трехсторонней встречи лидеров не будет договоренности, то не договаривается Украина и Россия, а не США.

"И президент Трамп здесь не только медиатор, он в победной ситуации, потому что Америка смогла посадить за стол "русских" и украинцев. Неважно, что мы готовы, а они не готовы - все это лишние детали. Америка выглядит сильной, какой она и есть", - пояснил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21532) путин владимир (31877) Трамп Дональд (6237) переговоры с Россией (1264)


Топ комментарии
+13
Таке враження, що після знайомства з трампом тупість фраз Зеленського зростає все більше й більше.

(хоча й до того він "без бомажки" був, м'яко кажучи, не Цицерон)
12.08.2025 22:10 Ответить
+12
Черговий потужний відосік наприклад.
12.08.2025 22:11 Ответить
+9
Та хер з тією владою. Накрали що і онукам вистачить. Тут відповідальність нести за шість років не хочеться, а в його випадку, доведеться.
12.08.2025 22:14 Ответить
мобілізація всіх!
12.08.2025 22:05 Ответить
І по справедливості, спочатку старих, потім молодняк. Молодняк менше лиха країни зробив, ніж пошматовані старі клоуни.
12.08.2025 22:12 Ответить
не тільки в ЗСУ треба мобілізувати, але й в ВПК. Треба багато зброї виробляти. Дуже багато. Особливо далекобійну.
12.08.2025 22:12 Ответить
Коротке резюме сказаного: а владу віддавати ж не хочеться!
12.08.2025 22:08 Ответить
Та хер з тією владою. Накрали що і онукам вистачить. Тут відповідальність нести за шість років не хочеться, а в його випадку, доведеться.

12.08.2025 22:14 Ответить
12.08.2025 22:14 Ответить
Перевожу на нормальный язык- дайте ему }{уйлу в очко посмотреть "в поисках там мира".
12.08.2025 22:09 Ответить
Якщо на Алясці американці заарештують ху"ло та бажано згодують ведмедям, то дійсно можна сказати, що Америка сильна. А так виглядає, що Трамп у ху"ла на поводочку.
12.08.2025 22:10 Ответить
Таке враження, що після знайомства з трампом тупість фраз Зеленського зростає все більше й більше.

(хоча й до того він "без бомажки" був, м'яко кажучи, не Цицерон)
12.08.2025 22:10 Ответить
Ну, і що ти зробиш?
12.08.2025 22:10 Ответить
Черговий потужний відосік наприклад.
12.08.2025 22:11 Ответить
Як ж його пре, що без його смарагдового щось можуть вирішити. І вирішити не в його користь.
12.08.2025 22:12 Ответить
...У меня есть план, у меня есть план, у меня есть план...продолжал бубнеть Зеленский, в задумчивости рисуя кружочки и треугольники.
12.08.2025 22:15 Ответить
І в підсумку своїм бикуванням Зеленський і війну не зупинить, і допомоги від США позбудеться.
12.08.2025 22:16 Ответить
Орбан вже цинічно хвалиться журналюгам що Україна програла війну. Тобто вугорська жаба розуміє що всі ці договорняки Тампона з ****** це ніякий на мир а чиста капітуляція України. І якщо Україна піде на це то скоро і всі остальні будуть ставитись до Сосії як до переможця а до України як до програвшого, з усіма витікаючими наслідками. Крім того ***** вимагає в Тампона повної демілітарізації України і заборону поставок зброї і допомоги не тільки від сша а і від Європи. Так що ті хто думає що Україна виграє час для переозброєння і посилення армії, глибоко помиляється. Це Сосія буде швидкими темпами будувати собі багатомільйонну і сильну армію, а Україна буде продавати свої території за якісь нові угоди і обіцянки
12.08.2025 22:17 Ответить
І досить вже Тампона називати геніальним переможцем. Тампон сцикливий тупий невдаха, який програв не тільки свій бізнес а і всі війни і торгові і військові. Тампона послали вже всі нахер від північної кореї і ХАМАСу до Китаю, Ірану, Індії і даже *****. ***** посилав Тампона постійно, як паршивого собаку, а коли ***** щось знадобилось і він кинув Тампону кістку то Тампон з радістю за неї схватився. Бо облізла рижа мавпа хоче щоб хоча б за рахунок України вилізти на сухе і отримати нобелівську премію
12.08.2025 22:23 Ответить
Трамп на это не пойдёт) будет наверно что просто США выйдут с переговоров
12.08.2025 22:40 Ответить
Якраз час предявити наші 33 безпекові угоди та план перемоги!
12.08.2025 22:39 Ответить
Взагалі ніякі переговори не спрацюють, потрібно сконцентруватись на війні, знищенні кацапів та звільненні усіх українських територій, а не на переговорах і всяких кремлівських провокаціях!
12.08.2025 22:43 Ответить
Україні терміново потрібна зброя тактична ядерна як у Пакістану чи Ізраїлю. Чи в крайньому випадку бактеріологічна. Тількі це збереже Народ України від остаточного винищення в Україні.
12.08.2025 23:10 Ответить
У цього прорвало хлєбало? Сипле запевняннями, коли на Заході публікують, що Зеля погодився легалізувати контроль Кацапією захоплених територій. Страшно стало, яка реакція патріотів буде?
12.08.2025 23:11 Ответить
 
 