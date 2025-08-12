УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7654 відвідувача онлайн
Новини Переговори Трампа і Путіна
1 393 22

Переговори про Україну без участі України не спрацюють, - Зеленський

Зеленський

Переговори президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним про Україну без участі України не спрацюють.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми підтримуємо те, що хотів президент Трамп – ceasefire, а потім сідати за стіл перемовин і про все інше говорити. Бо предметні і продуктивні розмови без нас про нас не спрацюють. Вони можливі, але вони не будуть сприйматись по факту.

Як я не можу нічого говорити про іншу державу або приймати рішення. Я вважаю, що Путін виграє в цьому. Тому що він добивається, вибачте, фотографій. Йому потрібна фоточка з зустрічі з президентом Трампом", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Також читайте: Трамп про мирну угоду між Україною та РФ: Відбудеться обмін територіями

Водночас, він зауважив, що якщо після потенційної трьохсторонньої зустрічі лідерів не буде домовленості, то не домовляється Україна і Росія, а не США.

"І президент Трамп тут не тільки медіатор, він у переможній ситуації, бо Америка змогла посадити за стіл "рускіх" і українців. Неважливо, що ми готові, а вони не готові – все це зайві деталі. Америка виглядає сильною, якою вона і є", - пояснив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25068) путін володимир (24470) Трамп Дональд (6749) переговори з Росією (1382)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Таке враження, що після знайомства з трампом тупість фраз Зеленського зростає все більше й більше.

(хоча й до того він "без бомажки" був, м'яко кажучи, не Цицерон)
показати весь коментар
12.08.2025 22:10 Відповісти
+12
Черговий потужний відосік наприклад.
показати весь коментар
12.08.2025 22:11 Відповісти
+9
Та хер з тією владою. Накрали що і онукам вистачить. Тут відповідальність нести за шість років не хочеться, а в його випадку, доведеться.
показати весь коментар
12.08.2025 22:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мобілізація всіх!
показати весь коментар
12.08.2025 22:05 Відповісти
І по справедливості, спочатку старих, потім молодняк. Молодняк менше лиха країни зробив, ніж пошматовані старі клоуни.
показати весь коментар
12.08.2025 22:12 Відповісти
не тільки в ЗСУ треба мобілізувати, але й в ВПК. Треба багато зброї виробляти. Дуже багато. Особливо далекобійну.
показати весь коментар
12.08.2025 22:12 Відповісти
Коротке резюме сказаного: а владу віддавати ж не хочеться!
показати весь коментар
12.08.2025 22:08 Відповісти
Та хер з тією владою. Накрали що і онукам вистачить. Тут відповідальність нести за шість років не хочеться, а в його випадку, доведеться.
показати весь коментар
12.08.2025 22:14 Відповісти
Перевожу на нормальный язык- дайте ему }{уйлу в очко посмотреть "в поисках там мира".
показати весь коментар
12.08.2025 22:09 Відповісти
Якщо на Алясці американці заарештують ху"ло та бажано згодують ведмедям, то дійсно можна сказати, що Америка сильна. А так виглядає, що Трамп у ху"ла на поводочку.
показати весь коментар
12.08.2025 22:10 Відповісти
Таке враження, що після знайомства з трампом тупість фраз Зеленського зростає все більше й більше.

(хоча й до того він "без бомажки" був, м'яко кажучи, не Цицерон)
показати весь коментар
12.08.2025 22:10 Відповісти
Ну, і що ти зробиш?
показати весь коментар
12.08.2025 22:10 Відповісти
Черговий потужний відосік наприклад.
показати весь коментар
12.08.2025 22:11 Відповісти
Як ж його пре, що без його смарагдового щось можуть вирішити. І вирішити не в його користь.
показати весь коментар
12.08.2025 22:12 Відповісти
...У меня есть план, у меня есть план, у меня есть план...продолжал бубнеть Зеленский, в задумчивости рисуя кружочки и треугольники.
показати весь коментар
12.08.2025 22:15 Відповісти
І в підсумку своїм бикуванням Зеленський і війну не зупинить, і допомоги від США позбудеться.
показати весь коментар
12.08.2025 22:16 Відповісти
Орбан вже цинічно хвалиться журналюгам що Україна програла війну. Тобто вугорська жаба розуміє що всі ці договорняки Тампона з ****** це ніякий на мир а чиста капітуляція України. І якщо Україна піде на це то скоро і всі остальні будуть ставитись до Сосії як до переможця а до України як до програвшого, з усіма витікаючими наслідками. Крім того ***** вимагає в Тампона повної демілітарізації України і заборону поставок зброї і допомоги не тільки від сша а і від Європи. Так що ті хто думає що Україна виграє час для переозброєння і посилення армії, глибоко помиляється. Це Сосія буде швидкими темпами будувати собі багатомільйонну і сильну армію, а Україна буде продавати свої території за якісь нові угоди і обіцянки
показати весь коментар
12.08.2025 22:17 Відповісти
І досить вже Тампона називати геніальним переможцем. Тампон сцикливий тупий невдаха, який програв не тільки свій бізнес а і всі війни і торгові і військові. Тампона послали вже всі нахер від північної кореї і ХАМАСу до Китаю, Ірану, Індії і даже *****. ***** посилав Тампона постійно, як паршивого собаку, а коли ***** щось знадобилось і він кинув Тампону кістку то Тампон з радістю за неї схватився. Бо облізла рижа мавпа хоче щоб хоча б за рахунок України вилізти на сухе і отримати нобелівську премію
показати весь коментар
12.08.2025 22:23 Відповісти
Трамп на это не пойдёт) будет наверно что просто США выйдут с переговоров
показати весь коментар
12.08.2025 22:40 Відповісти
Якраз час предявити наші 33 безпекові угоди та план перемоги!
показати весь коментар
12.08.2025 22:39 Відповісти
Взагалі ніякі переговори не спрацюють, потрібно сконцентруватись на війні, знищенні кацапів та звільненні усіх українських територій, а не на переговорах і всяких кремлівських провокаціях!
показати весь коментар
12.08.2025 22:43 Відповісти
Україні терміново потрібна зброя тактична ядерна як у Пакістану чи Ізраїлю. Чи в крайньому випадку бактеріологічна. Тількі це збереже Народ України від остаточного винищення в Україні.
показати весь коментар
12.08.2025 23:10 Відповісти
У цього прорвало хлєбало? Сипле запевняннями, коли на Заході публікують, що Зеля погодився легалізувати контроль Кацапією захоплених територій. Страшно стало, яка реакція патріотів буде?
показати весь коментар
12.08.2025 23:11 Відповісти
 
 