Переговори про Україну без участі України не спрацюють, - Зеленський

Переговори президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним про Україну без участі України не спрацюють.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми підтримуємо те, що хотів президент Трамп – ceasefire, а потім сідати за стіл перемовин і про все інше говорити. Бо предметні і продуктивні розмови без нас про нас не спрацюють. Вони можливі, але вони не будуть сприйматись по факту.

Як я не можу нічого говорити про іншу державу або приймати рішення. Я вважаю, що Путін виграє в цьому. Тому що він добивається, вибачте, фотографій. Йому потрібна фоточка з зустрічі з президентом Трампом", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Водночас, він зауважив, що якщо після потенційної трьохсторонньої зустрічі лідерів не буде домовленості, то не домовляється Україна і Росія, а не США.

"І президент Трамп тут не тільки медіатор, він у переможній ситуації, бо Америка змогла посадити за стіл "рускіх" і українців. Неважливо, що ми готові, а вони не готові – все це зайві деталі. Америка виглядає сильною, якою вона і є", - пояснив Зеленський.