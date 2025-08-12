Переговори про Україну без участі України не спрацюють, - Зеленський
Переговори президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним про Україну без участі України не спрацюють.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми підтримуємо те, що хотів президент Трамп – ceasefire, а потім сідати за стіл перемовин і про все інше говорити. Бо предметні і продуктивні розмови без нас про нас не спрацюють. Вони можливі, але вони не будуть сприйматись по факту.
Як я не можу нічого говорити про іншу державу або приймати рішення. Я вважаю, що Путін виграє в цьому. Тому що він добивається, вибачте, фотографій. Йому потрібна фоточка з зустрічі з президентом Трампом", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.
Водночас, він зауважив, що якщо після потенційної трьохсторонньої зустрічі лідерів не буде домовленості, то не домовляється Україна і Росія, а не США.
"І президент Трамп тут не тільки медіатор, він у переможній ситуації, бо Америка змогла посадити за стіл "рускіх" і українців. Неважливо, що ми готові, а вони не готові – все це зайві деталі. Америка виглядає сильною, якою вона і є", - пояснив Зеленський.
