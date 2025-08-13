Зеленський сьогодні прибуде до Берліна: Буде відеоконференція з європейськими лідерами, Трампом та Рютте (оновлено)
Президент Володимир Зеленський сьогодні прибуде із візитом до Берліна.
Про це пише Bild, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що глава держави візьме участь у відеоконференції, яку проведе президент США Дональд Трамп з європейськими лідерами перед зустріччю з Путіним.
Зеленський проводитиме дзвінок спільно із канцлером Мерцом, який перериває свою літню відпустку.
За даними Bild, обговорення зосереджуватимуться на тому, як реагувати на територіальні претензії Росії.
Речник президента Сергій Никифоров підтвердив візит Зеленського до Берліна.
"Буде двостороння зустріч із федеральним канцлером Мерцем, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом", - зазначив він.
За підсумками зустрічі приблизно о 16:00 за Берліном (17:00 за Києвом) можливі заяви Зеленського та Мерца для ЗМІ.
Також сьогодні буде онлайн засідання Коаліції охочих.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський в середу зустрінеться в режимі онлайн з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
