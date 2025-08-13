УКР
Візит Зеленського до Німеччини
Зеленський сьогодні прибуде до Берліна: Буде відеоконференція з європейськими лідерами, Трампом та Рютте (оновлено)

Зеленський прибуде до Берліну Буде відеоконференція з Трампом

Президент Володимир Зеленський сьогодні прибуде із візитом до Берліна.

Про це пише Bild, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що глава держави візьме участь у відеоконференції, яку проведе президент США Дональд Трамп з європейськими лідерами перед зустріччю з Путіним.

Зеленський проводитиме дзвінок спільно із канцлером Мерцом, який перериває свою літню відпустку.

За даними Bild, обговорення зосереджуватимуться на тому, як реагувати на територіальні претензії Росії.

Читайте також: З допомогою Європи ми можемо щомісячно купувати американську зброю на 1-1,5 млрд дол., - Зеленський

Речник президента Сергій Никифоров підтвердив візит Зеленського до Берліна.

"Буде двостороння зустріч із федеральним канцлером Мерцем, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом", - зазначив він.

За підсумками зустрічі приблизно о 16:00 за Берліном (17:00 за Києвом) можливі заяви Зеленського та Мерца для ЗМІ.

Також сьогодні буде онлайн засідання Коаліції охочих.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський в середу зустрінеться в режимі онлайн з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Також читайте: Переговори про Україну без участі України не спрацюють, - Зеленський

