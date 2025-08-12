Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським, - ABC News
За інформацією ABC News, президент України Володимир Зеленський в середу зустрінеться в режимі онлайн з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що до розмови також долучаться європейські союзники.
Топ коментарі
+1 Sergei UA
показати весь коментар12.08.2025 23:44 Відповісти Посилання
+1 Наталия Гончар
показати весь коментар13.08.2025 00:01 Відповісти Посилання
+1 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар13.08.2025 00:13 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sergei UA
показати весь коментар12.08.2025 23:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Центр 820 #589399
показати весь коментар13.08.2025 00:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Chi Omega
показати весь коментар12.08.2025 23:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Наталия Гончар
показати весь коментар13.08.2025 00:01 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Центр 820 #589399
показати весь коментар13.08.2025 00:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Luka Lukich #363772
показати весь коментар13.08.2025 00:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар13.08.2025 00:13 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Dic Dolovo #609559
показати весь коментар13.08.2025 00:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар13.08.2025 00:18 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
kergudu barbambiya
показати весь коментар13.08.2025 00:19 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар13.08.2025 00:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль