Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським, - ABC News

За інформацією ABC News, президент України Володимир Зеленський в середу зустрінеться в режимі онлайн з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що до розмови також долучаться європейські союзники.

