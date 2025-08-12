УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7618 відвідувачів онлайн
Новини Переговори Трампа і Путіна
966 11

Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським, - ABC News

Зеленський запропонував Венсу відвідати Україну

За інформацією ABC News, президент України Володимир Зеленський в середу зустрінеться в режимі онлайн з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що до розмови також долучаться європейські союзники.

Також читайте: США закінчили з фінансуванням війни в Україні, ми хочемо мирного врегулювання, - Венс

Автор: 

Зеленський Володимир (25068) Трамп Дональд (6749) Джей Ді Венс (124)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
А с ботоксным педофилом прутиным обязательно оффлайн встречаться ?
показати весь коментар
12.08.2025 23:44 Відповісти
+1
.... й Венс за участю Трампа передать вовці вказівку - приймати таке рішення, котре вони перетерли з Єрмаком та його санча пансою Умєровим в присутності міністра оборони Британії Лемма
показати весь коментар
13.08.2025 00:01 Відповісти
+1
Пошли їх нахер. З України вже всі сміються як з країни яка капітулювала і вже не має даже права голосу. Тампон з ****** ще поставлять тут свого гауляйтера і зроблять з України якусь київську республіку підпорядковану московському режиму
показати весь коментар
13.08.2025 00:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А с ботоксным педофилом прутиным обязательно оффлайн встречаться ?
показати весь коментар
12.08.2025 23:44 Відповісти
вони одної крові. мудак мудака бачить здалека.
показати весь коментар
13.08.2025 00:17 Відповісти
Трамп хоче ще раз переконатись що з Зеленським говорити вживу немає сенсу.
показати весь коментар
12.08.2025 23:48 Відповісти
.... й Венс за участю Трампа передать вовці вказівку - приймати таке рішення, котре вони перетерли з Єрмаком та його санча пансою Умєровим в присутності міністра оборони Британії Лемма
показати весь коментар
13.08.2025 00:01 Відповісти
дубль 2. результат прогнозований. масна дупа )(уйла не замінить артистичності гри на роялі.
показати весь коментар
13.08.2025 00:06 Відповісти
Онлайн можна в трусах і босяка, тільки футболку якусь натягнути.
показати весь коментар
13.08.2025 00:09 Відповісти
Пошли їх нахер. З України вже всі сміються як з країни яка капітулювала і вже не має даже права голосу. Тампон з ****** ще поставлять тут свого гауляйтера і зроблять з України якусь київську республіку підпорядковану московському режиму
показати весь коментар
13.08.2025 00:13 Відповісти
Половину віддасть кацапам, а половину назве країна імені Трамп (так як всі ресурси належат вже йому)
показати весь коментар
13.08.2025 00:16 Відповісти
І потрібно Тампона представити не як переможця а як капітулянта. Слово мир даже не згадувати. Бо це не мир. Мільйони наших українців оказались на окупованій території де над ними будуть знущатись, гвалтувати і вбивати.
показати весь коментар
13.08.2025 00:18 Відповісти
Трампа вже бачили в Ростові. Готує собі на крайняк запасний аеродром. Може, навіть, десь поряд із Вітьком Межигірським. Недарма Трамп двічі обмовився, що їде в росію. )))

показати весь коментар
13.08.2025 00:19 Відповісти
Я одного не розумію, за що ми віддали наші ресурси цьому облізлому обмудку? За те що ***** висунув свої вимоги, а Тампон заставить нас їх підписати? Так це ***** повинен дякувати і платити Тампону за те що надавив на Україну. А то ми як потерпіла сторона ще й виплачуватимемо гонорар адвокату злочинця
показати весь коментар
13.08.2025 00:22 Відповісти
 
 