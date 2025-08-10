США закінчили з фінансуванням війни в Україні, ми хочемо мирного врегулювання, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Штати закінчили фінансувати військову допомогу Україні. Однак, за його словами, якщо країни Європи захочуть придбавати американську зброю для України, то США не проти її продавати.

Про це Венс сказав в ефірі телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Венс заявив, що США сказали європейським союзникам, що війна Росії проти України відбувається "у ваших краях, просто у вас під носом". Тому, як заявив політик, європейці повинні взяти на себе більшу роль у врегулюванні, якщо ця війна "їм так небайдужа".

"Я думаю, що президент і я, безумовно, вважаємо, що Америка закінчила фінансувати війну в Україні. Ми хочемо досягти мирного врегулювання цієї ситуації. Ми хочемо зупинити вбивства", - заявив Венс.

На його думку, "американці вже втомилися нескінченно надсилати свої гроші, свої податки на цей конкретний конфлікт".

"Але якщо європейці хочуть взяти на себе ініціативу й фактично купувати зброю у американських виробників - ми не проти. Але самі ми більше цього фінансувати не будемо", - наголосив віцепрезидент США.

Нагадаємо, що 14 липня президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Президент США Дональд Трамп підтвердив намір просувати угоду із союзниками по НАТО щодо закупівлі ними американської зброї з метою, зокрема, передачі військової допомоги Україні.

