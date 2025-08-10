УКР
США закінчили з фінансуванням війни в Україні, ми хочемо мирного врегулювання, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Штати закінчили фінансувати військову допомогу Україні. Однак, за його словами, якщо країни Європи захочуть придбавати американську зброю для України, то США не проти її продавати.

Про це Венс сказав в ефірі телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Венс заявив, що США сказали європейським союзникам, що війна Росії проти України відбувається "у ваших краях, просто у вас під носом". Тому, як заявив політик, європейці повинні взяти на себе більшу роль у врегулюванні, якщо ця війна "їм так небайдужа".

"Я думаю, що президент і я, безумовно, вважаємо, що Америка закінчила фінансувати війну в Україні. Ми хочемо досягти мирного врегулювання цієї ситуації. Ми хочемо зупинити вбивства", - заявив Венс.

На його думку, "американці вже втомилися нескінченно надсилати свої гроші, свої податки на цей конкретний конфлікт".

"Але якщо європейці хочуть взяти на себе ініціативу й фактично купувати зброю у американських виробників - ми не проти. Але самі ми більше цього фінансувати не будемо", - наголосив віцепрезидент США.

Нагадаємо, що 14 липня президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Президент США Дональд Трамп підтвердив намір просувати угоду із союзниками по НАТО щодо закупівлі ними американської зброї з метою, зокрема, передачі військової допомоги Україні.

Читайте також: НАТО координуватиме регулярні поставки зброї до України, - AP

допомога (8653) США (24015) війна в Україні (5644) Джей Ді Венс (121)


Топ коментарі
+31
Головна вимога пуйла до США виконана Трампом і Венс це зараз підтвердив.
10.08.2025 19:04 Відповісти
+19
Жаба задавила?А як же Будапештський меморандум,США гарант суверенітету і територіальної цілісності України?
10.08.2025 19:12 Відповісти
+16
от цікаво, скільки років кгб-фсб підбирало цю команду для захоплення влади в сша?
10.08.2025 19:09 Відповісти
******!
а, що там з копалинами?
агов, вождь по, ти ж голосував за це.....
10.08.2025 19:43 Відповісти
В Афгане под триллион потратили, и не уставали 🤔
10.08.2025 19:48 Відповісти
Знову Венс і Трамп погані, а зейло молодець) Де 3000 ракет та мільйони дронів?)
10.08.2025 19:50 Відповісти
на ростове
10.08.2025 21:03 Відповісти
Ніякого мирного врегулювання не буде, війна буде доведена до кінця зі звільненням усіх українських територій та знищенням кацапів на них!
10.08.2025 19:53 Відповісти
Що значить - закінчили з фінансуванням? Взагалі то Україна з партнерами вже розпланували війну мінімум на 5 років вперед, але оплатити її мають платники податків США, тому що в України і Європи немає зброї, зате є бажання справедливого і тривалого миру.
10.08.2025 19:53 Відповісти
Нехай США повертає Україні ЯЗ і можеш йти нахрін разом зі своїми платниками податків.
10.08.2025 21:14 Відповісти
Може венсу ніхто не казав але пішов ти ***** з своїм миром
10.08.2025 19:53 Відповісти
Это уже давно понятно, а вот будут ли США в лице Трампа реально продавать а ЕС платить за все что наши военные запросят, вот в чем вопрос, могут ведь и проволочки всякие утраивать, что бы Украина была более уступчива в вопросах заключения мирного договора
10.08.2025 19:58 Відповісти
Угода про рідкозем працює.Віват Владіміру Алєксандровічу...!
10.08.2025 20:03 Відповісти
Йди ***** короче даже впадлу відповідати цьому вирождку.
10.08.2025 20:09 Відповісти
ПНХ!
10.08.2025 20:14 Відповісти
Головне, що потужну угоду про копалини підписали в редакції американців, а вони за це зняли питання про вибори в Україні
10.08.2025 20:14 Відповісти
Правильно, таким чином надавши особисті гарантії безпеки протермінованому пріпіздєнтіку. Поки має недоторканість, доти його не повісять догори ногами на стовпі з розпоротим черевом.
10.08.2025 20:35 Відповісти
Тобто, більше нема потреби прогинатися під Трампа.

Ок. Саме час послати Трампа разом з ****** та їх планами за "рускім воєнним корабльом".
10.08.2025 20:14 Відповісти
Трамп так рішуче погрожував санкціями *****, що аж ріденько обгидився.
10.08.2025 20:19 Відповісти
Ну якщо ви закінчили фінансувати військову допомогу Україні, то про нiяке завершення вiйни навiть не мрiйте
10.08.2025 20:19 Відповісти
ну нарешті карти США відкриті. Трамп поступово здійснив задумане, здати Україну. Для нього головне зупинити війну, а доля українців його мало цікавить. тепер тільки чекаємо на Алясці тиску на Зеленського та нового "Мюнхенського договору"
10.08.2025 20:20 Відповісти
жопа бородатая.. пнх
10.08.2025 20:23 Відповісти
Дебіл
10.08.2025 20:31 Відповісти
З цього приводу можеш намалювати сажею на своєму лобі хрест, як твій кореш-дегенерат Рубіо.
10.08.2025 20:33 Відповісти
Даже если все союзники прекратят наше финансирование - мы похороним Россию самостоятельно. Украина - это капкан откуда России не выбраться, вопрос только времени. И все это понимают.
10.08.2025 20:47 Відповісти
тоді ніяких копалин, коли уряд в США зміниться, тоді і приходіть
10.08.2025 20:51 Відповісти
Не п#зди вэнс. "Завершение финансирования войны" - это лишь ваше прикрытие для реализации хотелок x#йла. Вот только есть проблема - не все его хотелки вы можете осуществить. Никто ему украинские земли отдавать не будет, как бы вы не старались.
10.08.2025 20:57 Відповісти
ну, тобто вони ВІЙНУ фінінсували.. а не захист України від рашистської навали!!!
тобто призналися, що фінансували війну проти Україну, розвязану Путіним! Ну просто по Фрейду, як то кажуть!
10.08.2025 21:00 Відповісти
******* е...й, если мягко.
10.08.2025 21:01 Відповісти
А грязную красную майку с надписью сссссср этот ***** еще хранит?
10.08.2025 21:20 Відповісти
