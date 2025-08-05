НАТО координуватиме регулярні поставки зброї до України, - AP
НАТО почало координувати регулярні поставки великих пакетів зброї до України.
Про це пише Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.
"Поставки оперативно готуватимуть і направлятимуть на регулярній основі", - зазначили в Альянсі.
У заяві наголошується, що НАТО почало займатися координацією регулярних постачань великих партій озброєння в Україну після того, як Нідерланди заявили про надання Києву засобів ППО, боєприпасів та іншої військової допомоги на 500 млн євро, більшу частину закуплено у США.
За даними видання, у серпня очікуються дві поставки. Оснащення визначається пріоритетними потребами України на полі бою. Після цього союзники по НАТО знаходять зброю та боєприпаси і відправляють їх.
AP пише, що найбільш потрібними є системи ППО.
Кільський інститут підрахував, що станом на червень європейські країни надали Україні із лютого 2022 року допомоги на 72 млрд євро ($83 млрд), тоді як США надали допомоги на $65 млрд.
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саботажуоборони, а тотального контролю поставок до конкретних бригад і бажано батів.
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