НАТО координуватиме регулярні поставки зброї до України, - AP

НАТО почало координувати регулярні поставки великих пакетів зброї до України.

Про це пише Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

"Поставки оперативно готуватимуть і направлятимуть на регулярній основі", - зазначили в Альянсі.

У заяві наголошується, що НАТО почало займатися координацією регулярних постачань великих партій озброєння в Україну після того, як Нідерланди заявили про надання Києву засобів ППО, боєприпасів та іншої військової допомоги на 500 млн євро, більшу частину закуплено у США.

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За даними видання, у серпня очікуються дві поставки. Оснащення визначається пріоритетними потребами України на полі бою. Після цього союзники по НАТО знаходять зброю та боєприпаси і відправляють їх.

AP пише, що найбільш потрібними є системи ППО.

Кільський інститут підрахував, що станом на червень європейські країни надали Україні із лютого 2022 року допомоги на 72 млрд євро ($83 млрд), тоді як США надали допомоги на $65 млрд.

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