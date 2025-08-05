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Новини Військова допомога Україні
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НАТО координуватиме регулярні поставки зброї до України, - AP

Допомога Україні НАТО координуватиме поставки

НАТО почало координувати регулярні поставки великих пакетів зброї до України.

Про це пише Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

"Поставки оперативно готуватимуть і направлятимуть на регулярній основі", - зазначили в Альянсі.

У заяві наголошується, що НАТО почало займатися координацією регулярних постачань великих партій озброєння в Україну після того, як Нідерланди заявили про надання Києву засобів ППО, боєприпасів та іншої військової допомоги на 500 млн євро, більшу частину закуплено у США.

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За даними видання, у серпня очікуються дві поставки. Оснащення визначається пріоритетними потребами України на полі бою. Після цього союзники по НАТО знаходять зброю та боєприпаси і відправляють їх.

AP пише, що найбільш потрібними є системи ППО.

Кільський інститут підрахував, що станом на червень європейські країни надали Україні із лютого 2022 року допомоги на 72 млрд євро ($83 млрд), тоді як США надали допомоги на $65 млрд.

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Автор: 

НАТО (6702) допомога (8636)


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Такої координації ми чекали з вечора 24.02.2022. Нарешті роздуплилися.
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05.08.2025 16:26 Відповісти
Так Столбенберг бегал тогда с криком что нельзя злить Рашку.
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05.08.2025 16:31 Відповісти
тільки я чекав не координації з рєзумеровським міністерством саботажуоборони, а тотального контролю поставок до конкретних бригад і бажано батів.
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05.08.2025 17:03 Відповісти
Впевнений що зброя буде поставлятись в таких же кількостях, як і до цього, якщо не менше - проте в новій словесній обгортці.
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05.08.2025 16:35 Відповісти
Трампуша просто вирішив продати залишки допомоги Бсйдена.
По-християнськи...
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05.08.2025 16:51 Відповісти
 
 