НАТО будет координировать регулярные поставки оружия в Украину, - AP
НАТО начало координировать регулярные поставки крупных пакетов оружия в Украину.
Об этом пишет Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.
"Поставки будут оперативно готовить и направлять на регулярной основе", - отметили в Альянсе.
В заявлении отмечается, что НАТО начало заниматься координацией регулярных поставок крупных партий вооружения в Украину после того, как Нидерланды заявили о предоставлении Киеву средств ПВО, боеприпасов и другой военной помощи на 500 млн евро, большая часть закуплена у США.
По данным издания, в августе ожидаются две поставки. Оснащение определяется приоритетными потребностями Украины на поле боя. После этого союзники по НАТО находят оружие и боеприпасы и отправляют их.
AP пишет, что наиболее востребованными являются системы ПВО.
Кильский институт подсчитал, что по состоянию на июнь европейские страны предоставили Украине с февраля 2022 года помощи на 72 млрд евро ($83 млрд), тогда как США предоставили помощи на $65 млрд.
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саботажуоборони, а тотального контролю поставок до конкретних бригад і бажано батів.
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