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Новости Военная помощь Украине
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НАТО будет координировать регулярные поставки оружия в Украину, - AP

Помощь Украине НАТО будет координировать поставки

НАТО начало координировать регулярные поставки крупных пакетов оружия в Украину.

Об этом пишет Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

"Поставки будут оперативно готовить и направлять на регулярной основе", - отметили в Альянсе.

В заявлении отмечается, что НАТО начало заниматься координацией регулярных поставок крупных партий вооружения в Украину после того, как Нидерланды заявили о предоставлении Киеву средств ПВО, боеприпасов и другой военной помощи на 500 млн евро, большая часть закуплена у США.

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По данным издания, в августе ожидаются две поставки. Оснащение определяется приоритетными потребностями Украины на поле боя. После этого союзники по НАТО находят оружие и боеприпасы и отправляют их.

AP пишет, что наиболее востребованными являются системы ПВО.

Кильский институт подсчитал, что по состоянию на июнь европейские страны предоставили Украине с февраля 2022 года помощи на 72 млрд евро ($83 млрд), тогда как США предоставили помощи на $65 млрд.

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Автор: 

НАТО (10240) помощь (8039)


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Такої координації ми чекали з вечора 24.02.2022. Нарешті роздуплилися.
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05.08.2025 16:26 Ответить
Так Столбенберг бегал тогда с криком что нельзя злить Рашку.
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05.08.2025 16:31 Ответить
тільки я чекав не координації з рєзумеровським міністерством саботажуоборони, а тотального контролю поставок до конкретних бригад і бажано батів.
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05.08.2025 17:03 Ответить
НЕ ХВАЛИ ДЕНЬ ЗРАНКУ, А НАТІВСЬКІ ПОСТАВКИ ЗБРОЇ УКРАЇНІ ,НА САМОМУ ПОЧАТКУ .ДАВАЙ ПОЧЕКАЙ ,ПОДИВИСЬ
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05.08.2025 17:50 Ответить
Впевнений що зброя буде поставлятись в таких же кількостях, як і до цього, якщо не менше - проте в новій словесній обгортці.
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05.08.2025 16:35 Ответить
Трампуша просто вирішив продати залишки допомоги Бсйдена.
По-християнськи...
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05.08.2025 16:51 Ответить
 
 