Украина должна стать центром производства дронов для НАТО, - депутат Бундестага Кизеветтер

Индустрия дронов

Европейские страны должны вкладывать средства в производство дронов в Украине, ведь она обладает уникальным технологическим потенциалом, а инвестиции являются стратегически важными в контексте евроатлантической интеграции.

Об этом заявил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинские ноу-хау в сфере беспилотников превышают возможности других европейских стран, а совместное производство или прямые инвестиции позволили бы партнерам воспользоваться этими разработками.

Политик также поддержал идею передать Украине замороженные российские активы для финансирования дронов и отметил преимущества "датской модели" сотрудничества.

Кизеветтер считает, что производство в Украине дешевле, эффективнее и менее уязвимым к саботажу, а также добавляет стратегическую ценность для членства Украины в НАТО.

Отдельно он призвал Германию увеличить производство крылатых ракет Taurus, которые могли бы усилить обороноспособность как Украины, так и самой ФРГ.

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