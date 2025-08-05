Украина должна стать центром производства дронов для НАТО, - депутат Бундестага Кизеветтер
Индустрия дронов
Европейские страны должны вкладывать средства в производство дронов в Украине, ведь она обладает уникальным технологическим потенциалом, а инвестиции являются стратегически важными в контексте евроатлантической интеграции.
Об этом заявил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, украинские ноу-хау в сфере беспилотников превышают возможности других европейских стран, а совместное производство или прямые инвестиции позволили бы партнерам воспользоваться этими разработками.
Политик также поддержал идею передать Украине замороженные российские активы для финансирования дронов и отметил преимущества "датской модели" сотрудничества.
Кизеветтер считает, что производство в Украине дешевле, эффективнее и менее уязвимым к саботажу, а также добавляет стратегическую ценность для членства Украины в НАТО.
Отдельно он призвал Германию увеличить производство крылатых ракет Taurus, которые могли бы усилить обороноспособность как Украины, так и самой ФРГ.
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за Донбас і тещин стрес.
За Крим, Ірпінь й шахедні ночі
повиймаю я вам очі!
(з пісні https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 "армагеДРОН" )
Масове виробництво такої специфічної продукції потрібно лише під час повномасштабних воєнних дій. Те, що вчора ще було ефективним, сьогодні вже не працює. Хто буде масово купувати дрони "на склад" після завершення війни?
Для вас, як самого тут "розумного" повторю ще раз - те, що вчора ще було ефективним, сьогодні вже не працює. Якщо ви не розумієте чому це так так, то мені вас шкода, Крістобальчику.
▪️ Це багаторазовий безпілотний літальний апарат із реактивним двигуном та автоматичною системою наведення;
▪️ Він підлітає до ударного безпілотника, випускає заряд дробу по двигуну або пропелеру, а потім продовжує виконання завдання або повертається.
▪️ Мангуст здатний розвивати швидкість 310 км/год.
▪️ Максимальна висота польоту - 5000 м, бойовий радіус - 12 км.
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