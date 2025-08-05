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Новости Индустрия дронов
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Украина должна стать центром производства дронов для НАТО, - депутат Бундестага Кизеветтер

Индустрия дронов

кизеветтер,родерих

Европейские страны должны вкладывать средства в производство дронов в Украине, ведь она обладает уникальным технологическим потенциалом, а инвестиции являются стратегически важными в контексте евроатлантической интеграции.

Об этом заявил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинские ноу-хау в сфере беспилотников превышают возможности других европейских стран, а совместное производство или прямые инвестиции позволили бы партнерам воспользоваться этими разработками.

Политик также поддержал идею передать Украине замороженные российские активы для финансирования дронов и отметил преимущества "датской модели" сотрудничества.

Кизеветтер считает, что производство в Украине дешевле, эффективнее и менее уязвимым к саботажу, а также добавляет стратегическую ценность для членства Украины в НАТО.

Отдельно он призвал Германию увеличить производство крылатых ракет Taurus, которые могли бы усилить обороноспособность как Украины, так и самой ФРГ.

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Автор: 

НАТО (10240) дроны (4387)


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Ви ще винні нам за ГЕС,
за Донбас і тещин стрес.
За Крим, Ірпінь й шахедні ночі
повиймаю я вам очі!

(з пісні https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 "армагеДРОН" )
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05.08.2025 13:47 Ответить
Одразу після шахового турніру в Нью-Васюках...
Масове виробництво такої специфічної продукції потрібно лише під час повномасштабних воєнних дій. Те, що вчора ще було ефективним, сьогодні вже не працює. Хто буде масово купувати дрони "на склад" після завершення війни?
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05.08.2025 13:50 Ответить
Тому і готові до того що цим має займатись український бізнес. І навіть можливість прильоту балістики по тих виробництва не зупинить рух в цьому напрямку
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05.08.2025 14:15 Ответить
Яким чином дрони втратять свою актуальність ? Вони вже скоро будть літати без GPS і стільникового звязку, а суто на ШІ. Це майбутнє. Депутат Бундестагу це розуміє, а Ярославчик що тіко намагається....
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05.08.2025 14:39 Ответить
Ви такий розумний, аж сюди чутно як ваші мізки шкварчать
Для вас, як самого тут "розумного" повторю ще раз - те, що вчора ще було ефективним, сьогодні вже не працює. Якщо ви не розумієте чому це так так, то мені вас шкода, Крістобальчику.
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05.08.2025 15:06 Ответить
@ Повідомляють, що в Україні представлений перехоплювач реактивних "шахедів" - російських БПЛА "Герань-3" - безпілотник «Мангуст».

▪️ Це багаторазовий безпілотний літальний апарат із реактивним двигуном та автоматичною системою наведення;
▪️ Він підлітає до ударного безпілотника, випускає заряд дробу по двигуну або пропелеру, а потім продовжує виконання завдання або повертається.
▪️ Мангуст здатний розвивати швидкість 310 км/год.
▪️ Максимальна висота польоту - 5000 м, бойовий радіус - 12 км.

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05.08.2025 14:40 Ответить
це щоб усі шахеди летіли на українські міста? купа українців живе в Німеччині на соціалі, вони не можуть там відкривати заводи з виробництва дронів для України? Німеччина і Польща під парасолькою НАТО, а не Україна.
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05.08.2025 14:49 Ответить
Раз така кухня,тоді Бундестаг повинен закрити небо над Україною
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05.08.2025 15:32 Ответить
 
 