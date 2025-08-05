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Новини Індустрія дронів
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Україна має стати центром виробництва дронів для НАТО, - депутат Бундестагу Кізеветтер

Індустрія дронів

кізеветтер,родеріх

Європейські країни мають вкладати кошти у виробництво дронів в Україні, адже вона володіє унікальним технологічним потенціалом, а інвестиції є стратегічно важливими в контексті євроатлантичної інтеграції.

Про це заявив депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українські ноу-хау у сфері безпілотників перевищують можливості інших європейських країн, а спільне виробництво або прямі інвестиції дозволили б партнерам скористатися цими розробками.

Політик також підтримав ідею передати Україні заморожені російські активи для фінансування дронів і наголосив на перевагах "данської моделі" співпраці.

Кізеветтер вважає, що виробництво в Україні є дешевшим, ефективнішим та менш вразливим до саботажу, а також додає стратегічну цінність для членства України в НАТО.

Окремо він закликав Німеччину збільшити виробництво крилатих ракет Taurus, які могли б посилити обороноздатність як України, так і самої ФРН.

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Автор: 

НАТО (6702) дрони (5219)


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Ви ще винні нам за ГЕС,
за Донбас і тещин стрес.
За Крим, Ірпінь й шахедні ночі
повиймаю я вам очі!

(з пісні https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 "армагеДРОН" )
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05.08.2025 13:47 Відповісти
Одразу після шахового турніру в Нью-Васюках...
Масове виробництво такої специфічної продукції потрібно лише під час повномасштабних воєнних дій. Те, що вчора ще було ефективним, сьогодні вже не працює. Хто буде масово купувати дрони "на склад" після завершення війни?
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05.08.2025 13:50 Відповісти
Тому і готові до того що цим має займатись український бізнес. І навіть можливість прильоту балістики по тих виробництва не зупинить рух в цьому напрямку
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05.08.2025 14:15 Відповісти
Яким чином дрони втратять свою актуальність ? Вони вже скоро будть літати без GPS і стільникового звязку, а суто на ШІ. Це майбутнє. Депутат Бундестагу це розуміє, а Ярославчик що тіко намагається....
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05.08.2025 14:39 Відповісти
Ви такий розумний, аж сюди чутно як ваші мізки шкварчать
Для вас, як самого тут "розумного" повторю ще раз - те, що вчора ще було ефективним, сьогодні вже не працює. Якщо ви не розумієте чому це так так, то мені вас шкода, Крістобальчику.
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05.08.2025 15:06 Відповісти
@ Повідомляють, що в Україні представлений перехоплювач реактивних "шахедів" - російських БПЛА "Герань-3" - безпілотник «Мангуст».

▪️ Це багаторазовий безпілотний літальний апарат із реактивним двигуном та автоматичною системою наведення;
▪️ Він підлітає до ударного безпілотника, випускає заряд дробу по двигуну або пропелеру, а потім продовжує виконання завдання або повертається.
▪️ Мангуст здатний розвивати швидкість 310 км/год.
▪️ Максимальна висота польоту - 5000 м, бойовий радіус - 12 км.

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05.08.2025 14:40 Відповісти
це щоб усі шахеди летіли на українські міста? купа українців живе в Німеччині на соціалі, вони не можуть там відкривати заводи з виробництва дронів для України? Німеччина і Польща під парасолькою НАТО, а не Україна.
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05.08.2025 14:49 Відповісти
Раз така кухня,тоді Бундестаг повинен закрити небо над Україною
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05.08.2025 15:32 Відповісти
 
 