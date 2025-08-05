Україна має стати центром виробництва дронів для НАТО, - депутат Бундестагу Кізеветтер

Індустрія дронів

Європейські країни мають вкладати кошти у виробництво дронів в Україні, адже вона володіє унікальним технологічним потенціалом, а інвестиції є стратегічно важливими в контексті євроатлантичної інтеграції.

Про це заявив депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українські ноу-хау у сфері безпілотників перевищують можливості інших європейських країн, а спільне виробництво або прямі інвестиції дозволили б партнерам скористатися цими розробками.

Політик також підтримав ідею передати Україні заморожені російські активи для фінансування дронів і наголосив на перевагах "данської моделі" співпраці.

Кізеветтер вважає, що виробництво в Україні є дешевшим, ефективнішим та менш вразливим до саботажу, а також додає стратегічну цінність для членства України в НАТО.

Окремо він закликав Німеччину збільшити виробництво крилатих ракет Taurus, які могли б посилити обороноздатність як України, так і самої ФРН.

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