Україна має стати центром виробництва дронів для НАТО, - депутат Бундестагу Кізеветтер
Індустрія дронів
Європейські країни мають вкладати кошти у виробництво дронів в Україні, адже вона володіє унікальним технологічним потенціалом, а інвестиції є стратегічно важливими в контексті євроатлантичної інтеграції.
Про це заявив депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, українські ноу-хау у сфері безпілотників перевищують можливості інших європейських країн, а спільне виробництво або прямі інвестиції дозволили б партнерам скористатися цими розробками.
Політик також підтримав ідею передати Україні заморожені російські активи для фінансування дронів і наголосив на перевагах "данської моделі" співпраці.
Кізеветтер вважає, що виробництво в Україні є дешевшим, ефективнішим та менш вразливим до саботажу, а також додає стратегічну цінність для членства України в НАТО.
Окремо він закликав Німеччину збільшити виробництво крилатих ракет Taurus, які могли б посилити обороноздатність як України, так і самої ФРН.
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за Донбас і тещин стрес.
За Крим, Ірпінь й шахедні ночі
повиймаю я вам очі!
(з пісні https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 "армагеДРОН" )
Масове виробництво такої специфічної продукції потрібно лише під час повномасштабних воєнних дій. Те, що вчора ще було ефективним, сьогодні вже не працює. Хто буде масово купувати дрони "на склад" після завершення війни?
Для вас, як самого тут "розумного" повторю ще раз - те, що вчора ще було ефективним, сьогодні вже не працює. Якщо ви не розумієте чому це так так, то мені вас шкода, Крістобальчику.
▪️ Це багаторазовий безпілотний літальний апарат із реактивним двигуном та автоматичною системою наведення;
▪️ Він підлітає до ударного безпілотника, випускає заряд дробу по двигуну або пропелеру, а потім продовжує виконання завдання або повертається.
▪️ Мангуст здатний розвивати швидкість 310 км/год.
▪️ Максимальна висота польоту - 5000 м, бойовий радіус - 12 км.
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