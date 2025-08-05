Кабмін компенсуватиме 15% вартості українських компонентів для дронів
Індустрія дронів
Кабінет Міністрів розширив перелік техніки та обладнання українського виробництва, які можна придбати з компенсацією 15% вартості з держбюджету.
Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 4 серпня, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.
"До переліку додали бурові установки, логістичне обладнання, котли, верстати, компоненти для дронів. Також дозволили отримувати 15% компенсації за українську техніку комунальним підприємствам у разі її придбання за кошти, отримані від власної господарської діяльності", – написала Свириденко.
Як повідомлялося, програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах державної політики "Зроблено в Україні". Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%.
Перелік техніки, яку можна придбати з компенсацією, публікує Мінекономіки на підставі заяв від виробників.
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