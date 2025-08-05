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Новини Індустрія дронів
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Кабмін компенсуватиме 15% вартості українських компонентів для дронів

Індустрія дронів

Кабмін компенсуватиме 15% вартості українських компонентів для дронів

Кабінет Міністрів розширив перелік техніки та обладнання українського виробництва, які можна придбати з компенсацією 15% вартості з держбюджету.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 4 серпня, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

"До переліку додали бурові установки, логістичне обладнання, котли, верстати, компоненти для дронів. Також дозволили отримувати 15% компенсації за українську техніку комунальним підприємствам у разі її придбання за кошти, отримані від власної господарської діяльності", – написала Свириденко.

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Як повідомлялося, програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах державної політики "Зроблено в Україні". Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%.

Перелік техніки, яку можна придбати з компенсацією, публікує Мінекономіки на підставі заяв від виробників.

Автор: 

Кабмін (7886) компенсації (340) Свириденко Юлія (193) дрони (414)


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а 30 % вкрасти
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05.08.2025 12:34 Відповісти
ну ясно.. дронів не буде а 15% комарам, міндічам та чернишовим виплатять з бюджету
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05.08.2025 12:37 Відповісти
оце я розумію, міндічу арахамії шурмє, підгончик від шмигаля.
а, на місце гайдая іншого поставлять.
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05.08.2025 12:40 Відповісти
Це клондайк для корпуції та відкатів. Браво, Юля!!!!
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05.08.2025 13:23 Відповісти

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