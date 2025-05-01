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Мінекономіки втретє за цей рік розширило перелік техніки з компенсацією 15%. Що нового з’явилося?

Мінекономіки втретє за цей рік розширило перелік техніки з компенсацією 15%

Міністерство економіки України втретє за цей рік розширило перелік колісної, будівельної, спеціальної техніки та енергетичного обладнання українського виробництва, покупці якої можуть отримати 15% компенсації вартості. В оновленому переліку вже 563 найменування від 26 заводів-виробників.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Зокрема, до переліку додано 43 нові номенклатурні позиції техніки і обладнання, а також включено нових виробників:

  • ТОВ "Київський машинобудівельний завод" (Київ),
  • ТОВ "Промислова компанія "Пожмашина" (Чернігівська область).

Серед нових позицій:

  • тракторні причепи та напівпричепи ("Завод Кобзаренка", Сумська область),
  • автокрани стрілові ( "Київський машинобудівельний завод", Київ),
  • пасажирські ліфти ("Завод Євроформат", Київ),
  • маніпулятори, причіпи самоскиди, причіпи контейнеровози (ТОВ "Д Лайт", Полтава),
  • автоцистерна пожежна (ТОВ "ПК "Пожмашина", Чернігівська область).

Як скористатися програмою компенсації

Щоб отримати компенсацію 15% вартості за придбану техніку чи обладнання, підприємство має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідне обладнання та подати до уповноваженого банку заявку та підтверджувальні документи.

Наразі в програмі беруть участь 25 банків.

Нагадаємо, 24 вересня минулого року уряд ухвалив рішення, згідно з яким покупці виробленої в Україні техніки та електрообладнання матимуть змогу отримати компенсацію в розмірі 15%.

Наприкінці грудня Мінекономіки спрямувало перші 10 млн грн на виплату компенсацій.

Автор: 

компенсації (333) техніка (309) Мінекономрозвитку (2000)


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А на ренжровери як службовий транспорт теж ввели цю компенсацію?
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01.05.2025 16:15 Відповісти

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