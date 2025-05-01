Мінекономіки втретє за цей рік розширило перелік техніки з компенсацією 15%. Що нового з’явилося?
Міністерство економіки України втретє за цей рік розширило перелік колісної, будівельної, спеціальної техніки та енергетичного обладнання українського виробництва, покупці якої можуть отримати 15% компенсації вартості. В оновленому переліку вже 563 найменування від 26 заводів-виробників.
Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.
Зокрема, до переліку додано 43 нові номенклатурні позиції техніки і обладнання, а також включено нових виробників:
- ТОВ "Київський машинобудівельний завод" (Київ),
- ТОВ "Промислова компанія "Пожмашина" (Чернігівська область).
Серед нових позицій:
- тракторні причепи та напівпричепи ("Завод Кобзаренка", Сумська область),
- автокрани стрілові ( "Київський машинобудівельний завод", Київ),
- пасажирські ліфти ("Завод Євроформат", Київ),
- маніпулятори, причіпи самоскиди, причіпи контейнеровози (ТОВ "Д Лайт", Полтава),
- автоцистерна пожежна (ТОВ "ПК "Пожмашина", Чернігівська область).
Як скористатися програмою компенсації
Щоб отримати компенсацію 15% вартості за придбану техніку чи обладнання, підприємство має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідне обладнання та подати до уповноваженого банку заявку та підтверджувальні документи.
Наразі в програмі беруть участь 25 банків.
Нагадаємо, 24 вересня минулого року уряд ухвалив рішення, згідно з яким покупці виробленої в Україні техніки та електрообладнання матимуть змогу отримати компенсацію в розмірі 15%.
Наприкінці грудня Мінекономіки спрямувало перші 10 млн грн на виплату компенсацій.
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