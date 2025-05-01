Мінекономіки втретє за цей рік розширило перелік техніки з компенсацією 15%. Що нового з’явилося?

Міністерство економіки України втретє за цей рік розширило перелік колісної, будівельної, спеціальної техніки та енергетичного обладнання українського виробництва, покупці якої можуть отримати 15% компенсації вартості. В оновленому переліку вже 563 найменування від 26 заводів-виробників.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Зокрема, до переліку додано 43 нові номенклатурні позиції техніки і обладнання, а також включено нових виробників:

ТОВ "Київський машинобудівельний завод" (Київ),

ТОВ "Промислова компанія "Пожмашина" (Чернігівська область).

Серед нових позицій:

тракторні причепи та напівпричепи ("Завод Кобзаренка", Сумська область),

автокрани стрілові ( "Київський машинобудівельний завод", Київ),

пасажирські ліфти ("Завод Євроформат", Київ),

маніпулятори, причіпи самоскиди, причіпи контейнеровози (ТОВ "Д Лайт", Полтава),

автоцистерна пожежна (ТОВ "ПК "Пожмашина", Чернігівська область).

Як скористатися програмою компенсації

Щоб отримати компенсацію 15% вартості за придбану техніку чи обладнання, підприємство має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідне обладнання та подати до уповноваженого банку заявку та підтверджувальні документи.

Наразі в програмі беруть участь 25 банків.

Нагадаємо, 24 вересня минулого року уряд ухвалив рішення, згідно з яким покупці виробленої в Україні техніки та електрообладнання матимуть змогу отримати компенсацію в розмірі 15%.

Наприкінці грудня Мінекономіки спрямувало перші 10 млн грн на виплату компенсацій.