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Новини
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Уряд компенсуватиме 15% вартості української техніки й електрообладнання

минэкономики

Покупці виробленої в Україні техніки та електрообладнання матимуть змогу отримати компенсацію в розмірі 15%.

Відповідне рішення ухвалив уряд 24 вересня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що нова програма допомагатиме виробникам та підприємцям, які сьогодні купують енергообладнання для автономної роботи своїх підприємств.

"Уряд частково компенсуватиме 15% від придбання українського енергетичного обладнання, колісної техніки, наприклад, вітчизняних автобусів, тралів та будівельної, комунальної і спеціальної техніки. Долучитися зможуть виробники, які локалізували виробництво на рівні 40% та більше", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Отримати компенсацію на товари, придбані від старту програми та до 1 грудня можна буде у 2024 році. Для цього потрібно оформити заявку до 5 грудня. На техніку та обладнання, придбані після 1 грудня, компенсація нараховуватиметься в наступному році.

Отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) зможуть покупці, що придбали:

Енергетичне обладнання

  • промислові системи накопичення електричної енергії;
  • сонячні панелі, електростанції, колектори;
  • вітрові електростанції та мінігідроелектростанції;
  • вітроенергетичні електрогенераторні, газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки;
  • трансформатори, розподільчі шафи; теплові помпи; індивідуальні теплові пункти, рекуператори, прилади обліку;

Колісну техніку

  • автобуси – міські, туристичні, громадські, двосекційні, низькопідлогові;
  • автоцистерни – в тому числі для перевезення паливно-мастильних матеріалів та пожежні;
  • фургони, трали, причепи та напівпричепи;

Будівельну, комунальну і спеціальну техніку

  • крани, в тому числі баштові, землерийні машини; навантажувачі та екскаватори-навантажувачі;
  • сміттєвози, асенізаційні та сміттєзбиральні машини, а також ліфти;
  • машини для механізованого розмінування (в тому числі роботизованих) піротехнічні машини, обладнання для розмінування.

Виробникам для участі в програмі потрібно буде подати заявку до Мінекономіки в електронній формі, перелік товарів, за придбання яких покупцю може нараховуватися компенсація та пакет документів.

На компенсацію не мають права підприємства-банкрути, підсанкційні чи пов’язані з державою-агресором, або Білоруссю підприємства, які мають прострочений більш ніж на шість місяців податковий борг, працюють на території активних бойових дій тощо.

Техніка та обладнання, за придбання яких покупець отримає компенсацію не можуть протягом трьох років перепродаватися. Інакше – покупець має повернути державі кошти та буде позбавлений можливості отримувати компенсацію протягом наступних трьох років.

Як повідомлялося, перелік сільгосптехніки з компенсацією аграріям за місяць збільшився на 50 позицій.

Автор: 

компенсації (336) Мінекономрозвитку (2008) електроенергія (4261)


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Топ коментарі
+3
А де ці компенсатори стільки грошей візьмуть? Вони ще ж національний кешбек запустили. І теж на українську продукцію..
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01.10.2024 13:10
+3
Знову якась чергова схемка безконтрольного висмоктування грошей з бюджету. Ліпше б думали про забезпечення Армі!, гниди!
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01.10.2024 13:52
+2
піду куплю собі: вітрову електростанцію, міський автобус та баштовий кран.
куди приходити за компенсацією?
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01.10.2024 12:41
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піду куплю собі: вітрову електростанцію, міський автобус та баштовий кран.
куди приходити за компенсацією?
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01.10.2024 12:41 Відповісти
А де ці компенсатори стільки грошей візьмуть? Вони ще ж національний кешбек запустили. І теж на українську продукцію..
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01.10.2024 13:10 Відповісти
Надрукують. Звідки ж інфляція береться, якщо нас на 60% фінансує Захід?
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01.10.2024 13:38 Відповісти
Списувати податки будуть.
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01.10.2024 13:44 Відповісти
Ні..це якусь люту муйню вони вигадали.
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01.10.2024 17:07 Відповісти
Может пошлины на китайчатину лучше поднять?
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01.10.2024 12:45 Відповісти
Хочете щоб китайський ширнепотріб коштував як європейське, а якість залишилася китайською?
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01.10.2024 12:48 Відповісти
Тут перечень товаров которые не относяться к ширпотребу.
У нас нет другого выхода. Надо пользоваться моментом, и поднимать пошлины на товары которые конкурируют с нашими производителями.
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01.10.2024 12:59 Відповісти
А так если нашим производителям за счет бюджета будут компенсировать, это больше на схематоз какой то похоже.
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01.10.2024 13:01 Відповісти
А вона у нас ота електротехніка виготовляється? Викруткове збирання з китайський вузлів до уваги не береться.
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01.10.2024 12:46 Відповісти
А що, Україна випускає аналог Тесли, чи хоч би свій Ніссан Лив ?
Хіба що купити електровелосипед і приїхати на ньому за знижкою.
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01.10.2024 12:52 Відповісти
Знову якась чергова схемка безконтрольного висмоктування грошей з бюджету. Ліпше б думали про забезпечення Армі!, гниди!
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01.10.2024 13:52 Відповісти
За чий рахунок банкет? За рахунок гусаков обскубаних?
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01.10.2024 17:52 Відповісти
Дуже хороші теми, їх би років 5-10 тому ще запровадити
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01.10.2024 18:08 Відповісти

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