Швеция, Норвегия и Дания выделят почти $500 млн на оружие для Украины в рамках инициативы НАТО
5 августа правительства Швеции, Норвегии и Дании объявили о совместном финансировании инициативы НАТО по поставке Украине американского оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление правительства Норвегии.
Речь идет о пакете на сумму 5 миллиардов норвежских крон (около $486 млн), гии. Эта инициатива должна обеспечить быстрое поступление в Украину вооружения и оборудования, в частности ракет к системам ПВО Patriot. Пакет также предусматривает поставки боеприпасов и поддержку уже переданной техники.
Координацию будет осуществлять Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Точное содержание помощи не разглашается из соображений безопасности.
Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик заявил, что цель инициативы - укрепление обороноспособности Украины и поддержка мира на украинских условиях.
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