РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10820 посетителей онлайн
Новости
84 0

Швеция, Норвегия и Дания выделят почти $500 млн на оружие для Украины в рамках инициативы НАТО

70% украинцев поддержали бы постепенное вступление в НАТО по немецкой модели

5 августа правительства Швеции, Норвегии и Дании объявили о совместном финансировании инициативы НАТО по поставке Украине американского оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление правительства Норвегии.

Речь идет о пакете на сумму 5 миллиардов норвежских крон (около $486 млн), гии. Эта инициатива должна обеспечить быстрое поступление в Украину вооружения и оборудования, в частности ракет к системам ПВО Patriot. Пакет также предусматривает поставки боеприпасов и поддержку уже переданной техники.

Координацию будет осуществлять Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Точное содержание помощи не разглашается из соображений безопасности.

Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик заявил, что цель инициативы - укрепление обороноспособности Украины и поддержка мира на украинских условиях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте приветствовал приобретение Нидерландами пакета американского оружия для Украины и призвал союзников присоединиться к этой инициативе

Автор: 

Дания (620) НАТО (10240) Норвегия (731) оружие (10383) Швеция (1027)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 