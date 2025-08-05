Рютте приветствовал приобретение Нидерландами пакета американского оружия для Украины и призвал союзников присоединиться к этой инициативе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поблагодарил Нидерланды за инициативу передать Украине пакет военной помощи, в который вошли, в частности, ракеты и запчасти для систем Patriot.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Замечательно видеть, как Нидерланды берут на себя инициативу и финансируют первый пакет американского военного оборудования для Украины в рамках инициативы НАТО по "Перечню приоритетных потребностей Украины". Я благодарю союзников за то, что они предоставили Украине оборудование, которое ей срочно необходимо для защиты от российской агрессии",- сказал Рютте.

Кроме этого, генсек Альянса отметил, что цель всей помощи НАТО Украине - довести войну до справедливого и окончательного конца.

"Цель всей помощи Альянса Украине - довести войну до справедливого и окончательного конца в поддержку мирных усилий президента Трампа. Я обратился ко всем союзникам по НАТО, призывая их внести свой вклад в эту инициативу по распределению бремени, и я ожидаю дальнейших важных объявлений от других союзников уже в ближайшее время", - цитирует заявление Рютте пресс-служба Альянса.

Напомним, что Нидерланды передадут военную помощь Украине, в которую вошли комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.

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