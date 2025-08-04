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Новости Помощь Украине от Нидерландов
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Украина получит 500 млн евро на ПВО от Нидерландов, - Брекельманс

Рубен Брекельманс

Нидерланды предоставят Украине 500 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны.

Об этом в соцсети Х написал министр обороны страны Рубен Брекельманс, передает Цензор.НЕТ.

"Украина в данное время нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны и боеприпасов. Как первый союзник в НАТО, Нидерланды поставят пакет американских систем вооружений на сумму EUR500 млн (в т.ч. части и ракеты Patriot). Это поможет Украине защитить себя и остальную Европу от российской агрессии", - рассказал он.

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Автор: 

Нидерланды (1628) ПВО (3004) Брекельманс Рубен (13)


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Дайте оружие не давайте деньги. Разворуют
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04.08.2025 19:43 Ответить
Думайте про обеспечение фронта, дроны/Бредли/минометы, зарплаты солдатам, ППО это популистская роскошь не более того, фронт порвётся узнаете чего стоит миллиардный Патриот в обороне.
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04.08.2025 19:44 Ответить
Без Петріотів/САМПті не зберегти ******* літаки. Без літаків фронту тринда (π•)
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04.08.2025 19:47 Ответить
Україна отримає 500 млн євро на ППО від Нідерландів

Навіть надівши окуляри, ППО гуй побачить ці гроші!
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04.08.2025 19:59 Ответить
Якщо гроші то каюк а не ППО.
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04.08.2025 20:37 Ответить
 
 