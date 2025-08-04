Украина получит 500 млн евро на ПВО от Нидерландов, - Брекельманс

Нидерланды предоставят Украине 500 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны.

Об этом в соцсети Х написал министр обороны страны Рубен Брекельманс, передает Цензор.НЕТ.

"Украина в данное время нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны и боеприпасов. Как первый союзник в НАТО, Нидерланды поставят пакет американских систем вооружений на сумму EUR500 млн (в т.ч. части и ракеты Patriot). Это поможет Украине защитить себя и остальную Европу от российской агрессии", - рассказал он.

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